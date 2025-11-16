Logo TVN24
Świat

Wenecki delfin nie został na otwartym morzu

Delfin Mimmo w Wenecji
Delfin Mimmo w Wenecji
Źródło: Reuters/Natural History Museum of Venice
W ostatnim czasie w wodach niedaleko placu Świętego Marka w Wenecji zadomowił się delfin. W sobotę ssak został wyprowadzony na otwarte morze. Jak się okazało, nie pozostał tam na długo.

Delfinowi, który przez kilka tygodni pływał i skakał niedaleko placu Świętego Marka, stając się atrakcją turystyczną, nadano w Wenecji imię Mimmo. Gdy mieszkańcy i turyści podziwiali jego popisy, naukowcy martwili się o jego bezpieczeństwo ze względu na intensywny ruch motorówek i tramwajów wodnych w tym rejonie.

Wenecja. Delfin Mimmo wolał inaczej

W sobotę Mimmo podczas skomplikowanej operacji został wyprowadzony w stronę otwartego morza. W akcji uczestniczyły patrole Straży Przybrzeżnej, straży pożarnej, straży miejskiej, policji i Obrony Cywilnej. Operację koordynował kapitanat weneckiego portu we współpracy z badaczami z uniwersytetu w Padwie.

Aby wyprowadzić wodnego ssaka z wód koło historycznego centrum, posłużono się sonarem, wykorzystującym fale dźwiękowe.

Jak podały włoskie media, okazało się jednak, że ta naukowo-policyjna eskorta nie pomogła i już następnego dnia Mimmo pojawił się znów koło placu Świętego Marka, który najwyraźniej uznał za swoje naturalne środowisko.

Delfin celebryta opuścił Wenecję. To dla jego bezpieczeństwa
Delfin celebryta opuścił Wenecję. To dla jego bezpieczeństwa

Autorka/Autor: dd

Źródło: PAP, ANSA

Źródło zdjęcia głównego: Reuters/Natural History Museum of Venice

