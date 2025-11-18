Utknął w bagnie. Nagranie z akcji ratunkowej

Akcja ratunkowa Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

W poniedziałek wieczorem na rzece San Gabriel w El Monte przeprowadzono akcję ratunkową. Mężczyzna utknął w bagnie przy brzegu, co wymagało pilnej interwencji służb ratunkowych.

Całe zdarzenie miało miejsce w pobliżu autostrad 605 i 60. Z nagrań kamer nadzorujących akcję widać było, jak strażak próbował przepłynąć rzekę, by dotrzeć do poszkodowanego. Zmuszony był jednak zawrócić z powodu trudnych warunków. Finalnie mężczyznę wyciągnięto za pomocą śmigłowca.

Mokradła, mimo pożytecznych funkcji, mogą stanowić śmiertelne zagrożenie

Poszkodowanego mężczyznę przetransportowano do karetki, gdzie został przebadany przez ratowników medycznych.

Mokradła są ważnym siedliskiem przyrodniczym i naturalną barierą przeciwpowodziową. Jednak ich miękka gleba, głęboka woda i gęsta roślinność mogą stanowić zagrożenie dla życia ludzi, co pokazała historia z El Monte.