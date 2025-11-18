Logo TVN24
Świat

Utknął w bagnie. Nagranie z akcji ratunkowej

Akcja ratunkowa
Akcja ratunkowa
Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved
Mężczyzna utknął w bagnie wzdłuż rzeki w El Monte w Kalifornii. Po dramatycznej akcji ratunkowej, z udziałem strażaków i śmigłowca, został przewieziony do szpitala.

W poniedziałek wieczorem na rzece San Gabriel w El Monte przeprowadzono akcję ratunkową. Mężczyzna utknął w bagnie przy brzegu, co wymagało pilnej interwencji służb ratunkowych.

Całe zdarzenie miało miejsce w pobliżu autostrad 605 i 60. Z nagrań kamer nadzorujących akcję widać było, jak strażak próbował przepłynąć rzekę, by dotrzeć do poszkodowanego. Zmuszony był jednak zawrócić z powodu trudnych warunków. Finalnie mężczyznę wyciągnięto za pomocą śmigłowca.

Mokradła, mimo pożytecznych funkcji, mogą stanowić śmiertelne zagrożenie

Poszkodowanego mężczyznę przetransportowano do karetki, gdzie został przebadany przez ratowników medycznych.

Mokradła są ważnym siedliskiem przyrodniczym i naturalną barierą przeciwpowodziową. Jednak ich miękka gleba, głęboka woda i gęsta roślinność mogą stanowić zagrożenie dla życia ludzi, co pokazała historia z El Monte.

Autorka/Autor: jzb

Źródło: CNN, abc7.com

