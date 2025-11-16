Logo TVN24
Świat

USA. Rzeka atmosferyczna przyniosła ulewy. Zginęły dwie osoby

Kalifornia po przejściu kilkudniowych burz
Mieszkańcy południowej Kalifornii zmagają się ze skutkiem burz, które nawiedziły region
Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved
Mieszkańcy Kalifornii zmagają się z ulewami wywołanymi przez tak zwaną rzekę atmosferyczną. Doszło do powodzi i osunięć ziemi. W wyniku żywiołu zginęły co najmniej dwie osoby. Trwają poszukiwania pięcioletniej dziewczynki, porwanej przez kilkumetrowe fale.

W sobotę w Kalifornii, za sprawą rzeki atmosferycznej, spadło miejscami od 50 do 160 litrów deszczu na metr kwadratowy. Towarzyszące żywiołowi obfite opady wywołały powodzie i osunięcia ziemi. Zagrożone były w szczególności obszary pozbawione roślinności po niedawnych pożarach. Jak podały lokalne media, zginęły co najmniej dwie osoby.

Rzeka atmosferyczna to rozległy tunel aerodynamiczny, którego żywotność jest krótka. Przenosi ogromne ilości pary wodnej z ciepłych wód oceanu nad lądy średnich szerokości geograficznych. Zjawisko to powstaje w wyniku tworzenia się wąskich, ale bardzo porywistych strumieni wiatru. Rzeka atmosferyczna przemieszcza się na wysokości około 1,5-2 kilometrów nad powierzchnią, a docierając do lądu, gwałtownie opada w postaci ulewnego deszczu lub intensywnego śniegu.

Rodzina została wciągnięta do oceanu przez fale

W rejonie Garrapata State Park na wybrzeżu Big Sur potężne, sięgające nawet sześciu metrów fale porwały pięcioletnią dziewczynkę. Rodzice ruszyli jej na pomoc, ale całą trójkę wciągnęła woda. Matce udało się wrócić na brzeg, natomiast ojciec, pomimo podjętej reanimacji, zmarł. Służby przybrzeżne i policja wciąż szukają dziewczynki.

Z kolei w północnej Kalifornii 71-letni mężczyzna zginął podczas jazdy samochodem przez hrabstwo Sutter. Jego pojazd został porwany przez wezbrane wody rzeki Pleasant Grove Creek.

Burza doprowadziła do zamknięcia wielu dróg, zalania autostrad oraz licznych osuwisk. Lawina błotna zeszła między innymi na Highway 60, 710 Freeway czy Mulholland Highway. W Los Angeles burza powaliła ponad 58 drzew, a intensywne opady deszczu zmusiły służby porządkowe i drogowe do wzmożonych działań związanych z usuwaniem powalonych drzew oraz zalanych odcinków tras.

Żywioł może ponownie zaatakować

Narodowa Służba Pogodowa ostrzega przed dalszym ryzykiem wystąpienia powodzi i osunięć ziemi, szczególnie na terenach, które wcześniej zostały zniszczone przez pożary, takich jak palące się w ostatnich miesiącach obszary Eaton w Altadenie czy Palisades w Pacific Palisades.

"Wszyscy powinni być gotowi do natychmiastowej ewakuacji"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Wszyscy powinni być gotowi do natychmiastowej ewakuacji"

Żywioł zmobilizował lokalną społeczność w Pacific Palisades. Mimo nieustępującego deszczu, wolontariusze rozpoczęli odnowę dawnego muralu, który przetrwał niedawne pożary niemal bez uszczerbku.

Prognozy wskazują, że deszcz prawdopodobnie utrzyma się do początku tygodnia.

Autorka/Autor: jzb

Źródło: CNN, Los Angeles Times, CBS News

Źródło zdjęcia głównego: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

KaliforniaUSAburzePowódź
