Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
TVN24+
Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Wybrali najgrubszego niedźwiedzia. Tym skradł serca internautów

niedzwiedz
Niedźwiedź Chunk wygrał konkurs
Źródło: Katmai National Park/2025 Cable News Network All Rights Reserved
Tydzień Grubego Niedźwiedzia na Alasce dobiegł końca. Spośród 12 kandydatów internauci wybrali jednego, który przyciągnął ich wagę za sprawą pewnej charakterystycznej cechy.

W konkursie organizowanym co roku przez Park Narodowy Katmai na Alasce uczestnicy głosują na zwierzę, które w ich ocenie najbardziej przybrało latem na wadze i w związku z tym jest najlepiej przygotowane do zbliżającej się zimowej hibernacji.

Chunk zwycięzcą

11. edycję Tygodnia Grubego Niedźwiedzia (ang. Fat Bear Week) wygrał Chunk, na którego oddano ponad 96 tysięcy głosów. Zwierzę zaskarbiło sobie sympatię internautów, bo żerowało i przybierało na wadze mimo uszkodzonej szczęki. Urazu doznało najprawdopodobniej w wyniku walki z innym niedźwiedziem.

Na niedźwiedzia nr. 856, czyli głównego konkurenta Chunka, oddano ponad 63 tysiące głosów.

Latem zwierzęta te potrafią zjeść do 50 kilogramów ryb dziennie, dzięki czemu przybierają na wadze ponad 200 kg. To pozwala im osiągnąć na jesieni imponującą wagę przekraczającą pół tony.

Tydzień Grubego Niedźwiedzia rozpoczęty. "Nie ma mowy o wstydzie"
Dowiedz się więcej:

Tydzień Grubego Niedźwiedzia rozpoczęty. "Nie ma mowy o wstydzie"

Ciekawostki
Chunk to zwycięzca konkursu w roku 2025
Chunk to zwycięzca konkursu w roku 2025
Źródło: Katmai National Park/2025 Cable News Network All Rights Reserved

Nie tylko zabawa, chodzi też o coś innego

W tegorocznym głosowaniu na najgrubszego niedźwiedzia uczestniczyło ponad 1,5 mln internautów - podała agencja Associated Press. Był to doskonały rok nie tylko dla organizatorów konkursu, lecz także dla niedźwiedzi: w rzece Brooks pojawiła się rekordowa liczba łososi, szacowana na ponad 200 tys. osobników.

Rzeczniczka parku Naomi Boak zauważyła, że ta obfitość ograniczyła konflikty między niedźwiedziami. W chudszych latach najwytrwalsze niedźwiedzie walczą o najlepsze łowiska, takie jak "wąskie gardło" na rzece, gdzie przedzierające się w górę nurtu ryby wyskakują z wody. W tym sezonie tak wiele łososi usiłowało dotrzeć na tarło w górę rzeki, że niedźwiedzie często polowały powyżej i poniżej "wąskiego gardła". Nad brzegami zrobiło się w rezultacie tak luźno, że pojawiło się nawet miejsce dla ludzi: w poniedziałek jedna z kamer parku zrejestrowała dwie osoby spokojnie zarzucające wędki, podczas gdy w tle niedźwiedzie brunatne wędrowały w górę i dół nurtu.

Choć głosy oddawane są na najgrubszego niedźwiedzia (głosujący mogą oglądać zdjęcia chudych zwierząt z początków lata i utoczonych pod jesień), to niedźwiedzie nie są ważone - byłoby to zbyt niebezpieczne i trudne.

Pomysłodawcą akcji zainaugurowanej w 2014 r. był jeden z pracowników parku, który uznał, że dzięki zachęceniu widzów do obserwowania niedźwiedzi park zyska na popularności, a opinia publiczna wzbogaci wiedzę o życiu tych zwierząt.

Autorka/Autor: dd

Źródło: PAP, CNN

Źródło zdjęcia głównego: Katmai National Park/2025 Cable News Network All Rights Reserved

Udostępnij:
TAGI:
AlaskazwierzętaUSA
Czytaj także:
Trzęsienie ziemi na Filipinach
Najwięcej zabitych od 2013 roku. Ziemia wciąż się trzęsie
Świat
Spalanie paliw kopalnych pogłębia zmiany klimatu
Czy ofiary ekstremalnej pogody chcą walki ze zmianami klimatu? Badanie
Nauka
Bośnia, chłodno
Anomalia będzie duża. Chłód sunie nad Bałkany
Świat
Pierwszy stopień zagrożenia lawinowego w Tatrach
Śniegu po kolana. "Wrażenia niesamowite"
Polska
Wiatr, deszcz, jesień, chłodno
Zbliża się duża zmiana pogody
Prognoza
Powódź na południu Ukrainy
"Sytuacja w Odessie jest obecnie tragiczna"
Świat
Południowy biegun Enceladusa z widocznymi "lodowymi gejzerami"
Ten ocean znajduje się ponad miliard kilometrów od nas. Są w nim "budulce życia"
Nauka
Superpełnia Mroźnego Księżyca Bobrów
Superksiężyc już niedługo zalśni na niebie
Ciekawostki
Tierra Amarilla
Zmiany są nieodwracalne. Ludzie żyją nad kraterem. Czy wyrok coś zmieni?
TVN24
Silny wiatr
Powrót niebezpiecznej aury. Tu mogą pojawić się alarmy
Prognoza
Jesień, opady deszczu
Taki będzie pierwszy dzień października
Prognoza
sklep
Nietypowy klient w sklepie o szóstej rano. "Byłam przerażona"
Ciekawostki
Russula
Już nawet nasi przodkowie mogli zajadać się grzybami
Ciekawostki
Imelda na zdjęciu satelitarnym
Stało się. Imelda to huragan
Świat
Noc, jesień, deszcz
Miejscami nie będzie nawet 10 stopni
Prognoza
Skutki ulewy na Ibizie
Chaos na imprezowej wyspie. Woda lała się z sufitu lotniska
Świat
Piorun, błyskawica, rozświetlone niebo, Indie
Miasta pozalewane, pioruny zabijały
Świat
shutterstock_2496025683
Drastyczny finał kłótni z sąsiadką. Ucierpiały pawie
Świat
Wczesna jesień, wciąż zielone liście
Ekshuragan namiesza w pogodzie. Porywy mogą przekraczać 100 km/h
Prognoza
Bualoi w Wietnamie
"Nigdy nie widziałam tak niszczycielskiej burzy"
Świat
Ariel, jeden z księżyców Uranu
Pod lodową powierzchnią może kryć się głęboki ocean
Nauka
Pożar w Parku Narodowym Etoszy na zdjęciu satelitarnym
Pożar w Namibii. Zdjęcia satelitarne pokazują skalę zniszczeń
Świat
Ulewy w Meksyku
Miesiąc opadów w niecałe trzy godziny
Świat
Zorza polarna, Kraśnik (Zachodniopomorskie)
Zorza polarna rozświetliła niebo nad Polską
Polska
Pochmurno, jesień
Taki będzie ostatni dzień września. Prognoza na dziś
Prognoza
Tajfun Bualoi zalał ulice w wietnamskich miastach
"Nie spałem całą noc, bo bałem się, że silny wiatr wyrwie drzwi"
Świat
Burza tropikalna Imelda
Imelda rośnie w siłę. Ma stać się huraganem
Świat
Deszcz, noc
Czeka nas pochmurna noc z przejaśnieniami i deszczem
Prognoza
Grad na Śląsku
Na Śląsku sypnęło gradem
Polska
Spadł śnieg na Kasprowym Wierchu
W Tatrach zapanowała zima
Polska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica