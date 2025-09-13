Kamczatka jest położona we wschodniej Rosji Źródło: Google Earth

Pierwszy odczyt mówił, że wstrząs miał magnitudę 7,1, kolejny jednak podniósł tę wartość do 7,4. Do wstrząsu doszło na głębokości 39,5 kilometra.

Jak poinformowało Pacyficzne Centrum Ostrzegania przed Tsunami amerykańskiej Narodowej Służby Meteorologicznej na Hawajach, nie ma ryzyka wystąpienia tsunami, choć początkowo brano pod uwagę, że taka fala może się utworzyć.

Na razie brak informacji o możliwych ofiarach i stratach.

Trzęsienie ziemi na Kamczatce. Pacyficzny Pierścień Ognia

Kamczatka znajduje się w Pacyficznym Pierścieniu Ognia, a więc w leżącej na styku płyt tektonicznych najbardziej narażonej na wstrząsy części świata. Obszar ten otacza Ocean Spokojny.

Lokalizacja trzęsienia ziemi Źródło: USGS

Jedno z najsilneijszych trzęsień ziemi w historii

W nocy z 29 na 30 lipca 2025 roku wschodnich wybrzeży Kamczatki doszło do trzęsienia o magnitudzie 8,8, a następnie do kilkudziesięciu wstrząsów wtórnych o magnitudzie sięgającej 7. Tamto trzęsienie ziemi było najsilniejsze od 1952 r. - przekazały rosyjskie media. Portal amerykańskiego magazynu "Time" stwierdził natomiast, że było to szóste najsilniejsze zarejestrowane trzęsienie ziemi.

Silne trzęsienie ziemi w Rosji Źródło: Reuters