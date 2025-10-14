Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

To był ostatni lot tej generacji Starshipa

|
Jedenasty lot testowy Starshipa
Jedenasty lot testowy Starshipa
Źródło: Reuters
Jedenasty lot testowy Starshipa zakończył się sukcesem - poinformowało SpaceX. W jego trakcie inżynierom udało się osiągnąć wszystkie zakładane cele. Teraz firma skupia się na kolejnej generacji megarakiety, która ma być następnym krokiem w stronę załogowych misji na Księżyc.

W nocy z poniedziałku na wtorek odbył się jedenasty lot testowy Starshipa. Największa rakieta świata wzbiła się w powietrze o godzinie 1.23 polskiego czasu z bazy Starbase w południowym Teksasie. Jak przekazała firma SpaceX, próba zakończyła się sukcesem. Był to ostatni lot drugiej generacji statku Starship, teraz firma skupia się na przygotowaniu kolejnej wersji, która zostanie wykorzystana między innymi do pierwszych lotów orbitalnych.

Udana próba

SpaceX poinformowało, że w trakcie jedenastego lotu testowego udało się osiągnąć wszystkie zakładane cele. Starship między innymi pomyślnie uruchomił osiem symulatorów Starlink i wykonał trzecie ponowne uruchomienie silnika Raptor w kosmosie. W ostatnich minutach megarakieta wykonała dynamiczny manewr przechylenia, który naśladował trajektorię, po której będą latać przyszłe misje powrotne. Później maszyna wodowała we wskazanej strefie na Oceanie Indyjskim.

"Wodowanie potwierdzone! Gratulacje dla całego zespołu SpaceX za ekscytujący jedenasty lot testowy Starship!" - napisała firma SpaceX w mediach społecznościowych.

Nowa generacja Starshipa

Zebrane w trakcie lotu dane są niezwykle cenne przy opracowywaniu nowej generacji statku. Zmodernizowany prototyp ma być wyposażony w ulepszenia niezbędne do długotrwałych misji kosmicznych. Zdaniem przedstawicieli SpaceX będzie to pojazd, który "naprawdę mógłby zabrać ludzi na Księżyc lub Marsa".

Według Gwynne Shotwell - prezeski SpaceX - nowa wersja Starshipa wzbije się w powietrze pod koniec tego lub na początku przyszłego roku. Wśród planowanych testów jest tankowanie z udziałem dwóch Starshipów. Jest to jeden z wymaganych celów przed wysłaniem rakiety w stronę Srebrnego Globu, co jest planowane na 2027 rok.

Czym jest Starship

Starship to potężna dwustopniowa rakieta, mierząca ponad 120 metrów długości - największa, jaką dotąd zaprojektowano. Jej pierwszy stopień to moduł nośny Super Heavy, a drugi - to statek kosmiczny Starship. Według planów ogromna maszyna ma być pojazdem wielokrotnego użytku, wystrzeliwanym przy stosunkowo niskich kosztach. Celem projektu jest umożliwienie ludziom powrót na Księżyc, a w przyszłości także załogowe loty na Marsa.

Rakieta Starship
Rakieta Starship
Źródło: PAP/Maciej Zieliński

Autorka/Autor: Franciszek Wajdzik

Źródło: SpaceX, Reuters

Źródło zdjęcia głównego: SpaceX/X

Udostępnij:
TAGI:
SpaceX. Elon Musk podbija kosmosKosmos
Franciszek Wajdzik
Franciszek Wajdzik
Czytaj także:
Pochmurno, ale i dość ciepło
Dziś szanse na chwile ze słońcem będą niewielkie
Prognoza
Zjawisko na niebie, Białystok
To mógł być microburst. Zdjęcia z Podlasia
Polska
Sprzęt NASA spadł na pole
Widziała, jak z nieba spada coś dużego. Znalazła sprzęt z naklejkami NASA
Nauka
Możliwe są przymrozki
Nocą możliwe są przymrozki
Prognoza
Sandał wykonany z plecionych gałązek i traw, który znaleziono w dawnym gnieździe
Mieli badać dietę, znaleźli bardzo starego sandała
Świat
Ulewy w Meksyku
Już ponad 60 ofiar śmiertelnych w pięciu stanach
Świat
Pogoda, chmury, jesień
Nadciąga antycyklon Sieglinde
Prognoza
12 2031 CNN NA-47SU_FILE__SPACEX_S_STA-0001
Co z powrotem na Księżyc? Starship czeka na kolejny test
Nauka
Blaknące koralowce na Pacyfiku
Ziemia osiągnęła pierwszy punkt krytyczny. "Ponura sytuacja"
Nauka
Burza
"Ryzyko wystąpienia klęski żywiołowej na wyspach jest wysokie"
Świat
USA
Zalane drogi, opóźnione loty, stan wyjątkowy
Świat
Hiszpania
Ludzie uwięzieni w autach, wstrzymane kursowanie pociągów
Świat
Prognozuje się sztorm na Bałtyku
IMGW ostrzega przed sztormem na Bałtyku
Prognoza
Jesień, słońce, chmury
Pierwszy dzień tygodnia przyniesie zmianę
Prognoza
Mała Wysoka
Wypadek w słowackich Tatrach. Nie żyje Polka
Świat
Piranga pąsowa (łac. Piranga rubra)
Spojrzeli na radar, zobaczyli chmary ptaków
Świat
Mamba czarna (Dendroaspis polylepis) - zdj. poglądowe
Te "węże ostrzegają nas przed rosnącym zagrożeniem"
Nauka
Tak wygląda góra Hotaka zimą
Akcja ratunkowa w Alpach Japońskich. Jedna osoba zmarła
Świat
Jesień, chłód, noc, mgła, zimno
To będzie chłodna i mglista noc
Prognoza
Białucha
Park rozrywki ma problemy finansowe, 30 białuchom grozi eutanazja
Świat
Trzęsienie w Chinach
Trzęsienie ziemi w Chinach. Wstrząsy odczuwalne w dużych miastach
Świat
Po intensywnych opadach i przerwaniu grobli woda w Vallecito w Kolorado sięgała mostów
Strumień zamienił się w rwący potok, ewakuacja prawie 400 domów
Świat
Pogoda na 16 dni
Dwa giganty, a Polska między nimi
Prognoza
Nor'easter na zdjęciach satelitarnych
Gigantyczne fale, porywy przekraczające 90 km/h. Nadciąga nor'easter
Świat
Wyspa Thursday, Australia
Atak rekina. Nastolatek w stanie krytycznym
Świat
Ulewne deszcze w Meksyku
Ulice jak rwące potoki. Zginęło ponad 40 osób
Świat
Burza Alice w Hiszpanii
Ulice zalane w ciągu kilku minut. Nadciągają kolejne ulewy
Świat
Orki atakują łodzie
Orki zaatakowały jacht u wybrzeży Portugalii
Świat
Spadnie deszcz
Przed nami kolejny deszczowy dzień
Prognoza
Motyl
To nagranie z motylem obejrzały miliony internautów
Ciekawostki
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica