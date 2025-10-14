To był ostatni lot tej generacji Starshipa

Jedenasty lot testowy Starshipa Źródło: Reuters

W nocy z poniedziałku na wtorek odbył się jedenasty lot testowy Starshipa. Największa rakieta świata wzbiła się w powietrze o godzinie 1.23 polskiego czasu z bazy Starbase w południowym Teksasie. Jak przekazała firma SpaceX, próba zakończyła się sukcesem. Był to ostatni lot drugiej generacji statku Starship, teraz firma skupia się na przygotowaniu kolejnej wersji, która zostanie wykorzystana między innymi do pierwszych lotów orbitalnych.

Udana próba

SpaceX poinformowało, że w trakcie jedenastego lotu testowego udało się osiągnąć wszystkie zakładane cele. Starship między innymi pomyślnie uruchomił osiem symulatorów Starlink i wykonał trzecie ponowne uruchomienie silnika Raptor w kosmosie. W ostatnich minutach megarakieta wykonała dynamiczny manewr przechylenia, który naśladował trajektorię, po której będą latać przyszłe misje powrotne. Później maszyna wodowała we wskazanej strefie na Oceanie Indyjskim.

"Wodowanie potwierdzone! Gratulacje dla całego zespołu SpaceX za ekscytujący jedenasty lot testowy Starship!" - napisała firma SpaceX w mediach społecznościowych.

Nowa generacja Starshipa

Zebrane w trakcie lotu dane są niezwykle cenne przy opracowywaniu nowej generacji statku. Zmodernizowany prototyp ma być wyposażony w ulepszenia niezbędne do długotrwałych misji kosmicznych. Zdaniem przedstawicieli SpaceX będzie to pojazd, który "naprawdę mógłby zabrać ludzi na Księżyc lub Marsa".

Według Gwynne Shotwell - prezeski SpaceX - nowa wersja Starshipa wzbije się w powietrze pod koniec tego lub na początku przyszłego roku. Wśród planowanych testów jest tankowanie z udziałem dwóch Starshipów. Jest to jeden z wymaganych celów przed wysłaniem rakiety w stronę Srebrnego Globu, co jest planowane na 2027 rok.

Czym jest Starship

Starship to potężna dwustopniowa rakieta, mierząca ponad 120 metrów długości - największa, jaką dotąd zaprojektowano. Jej pierwszy stopień to moduł nośny Super Heavy, a drugi - to statek kosmiczny Starship. Według planów ogromna maszyna ma być pojazdem wielokrotnego użytku, wystrzeliwanym przy stosunkowo niskich kosztach. Celem projektu jest umożliwienie ludziom powrót na Księżyc, a w przyszłości także załogowe loty na Marsa.

Rakieta Starship