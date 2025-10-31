Logo TVN24
Świat

Tajkonauci polecieli na orbitę. Zabrali myszy

Start chińskiej misji Shenzhou-21
Na chińską stację kosmiczną oprócz tajkonautów lecą też myszy
Źródło: ENEX/TVN24
Chiński statek Shenzhou-21 z trzyosobową załogą i myszami na pokładzie wystartował w piątek z kosmodromu Jiuquan. To początek półrocznej misji na stacji Tiangong, podczas której po raz pierwszy w historii chińskiego programu kosmicznego zostanie przeprowadzony eksperyment na ssakach.

Chiński statek kosmiczny Shenzhou-21 z trzyosobową załogą na pokładzie wystartował w piątek z kosmodromu Jiuquan, położonego na skraju pustyni Gobi w północno-zachodnich Chinach. Start rakiety nośnej Długi Marsz 2F nastąpił o godz. 23.44 czasu lokalnego (16.44 czasu polskiego). Po około trzech i pół godzinach lotu statek ma automatycznie zadokować do chińskiej stacji orbitalnej Tiangong, znanej jako Niebiański Pałac.

Dowództwo misji powierzono pułkownikowi Zhang Lu, doświadczonemu tajkonaucie, dla którego jest to drugi lot w kosmos. W skład załogi weszli również 32-letni inżynier major Wu Fei - najmłodszy chiński astronauta w historii - oraz specjalista ds. ładunku Zhang Hongzhang. Astronauci pozostaną na orbicie przez sześć miesięcy, przejmując obowiązki od załogi misji Shenzhou-20, która wkrótce powróci na Ziemię.

Na czym będzie polegała misja?

Jednym z najciekawszych punktów misji Shenzhou-21 jest przełomowy eksperyment naukowy z udziałem ssaków. Po raz pierwszy w historii chińskiego programu kosmicznego na pokład stacji Tiangong wysłano myszy - dwie samice i dwa samce. Gryzonie posłużą naukowcom do badań nad wpływem długotrwałego przebywania w mikrograwitacji i warunkach izolacji na zachowanie oraz procesy biologiczne. Po zakończeniu misji zwierzęta wrócą na Ziemię w celu przeprowadzenia szczegółowych analiz.

Podczas swojego pobytu załoga przeprowadzi 27 projektów badawczych i eksperymentów, obejmujących m.in. medycynę kosmiczną, biologię, fizykę materiałów i robotykę orbitalną.

Wyścig nad naszymi głowami

Chińska stacja kosmiczna Tiangong jest kluczowym elementem programu badawczego Państwa Środka i symbolem jego rosnących ambicji w kosmosie. Chiny plasują się obecnie w ścisłej czołówce światowych potęg kosmicznych - obok Stanów Zjednoczonych i Rosji.

Podczas czwartkowej konferencji prasowej przedstawiciele Chińskiej Narodowej Agencji Lotów Kosmicznych poinformowali, że program przygotowań do wysłania pierwszej załogowej misji na Księżyc do 2030 roku realizowany jest zgodnie z harmonogramem, a cel ten pozostaje niezmienny.

Autorka/Autor: jzb

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/WU HAO

KosmosChinyNauka
