Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Zabił co najmniej 140 osób na Filipinach. Teraz tajfun idzie na Wietnam

|
epa12504372
Filipiny po przejściu tajfunu Kalmaegi
Źródło: Reuters
Na Filipinach rośnie liczba ofiar uderzenia tajfunu Kalmaegi. Najnowsze dane mówią o co najmniej 140 zabitych. Skala zniszczeń jest tak duża, że prezydent tego kraju ogłosił stan wyjątkowy. Potężny cyklon tropikalny dalej porusza się w rejonie południowo-wschodniej Azji i niedługo ma dotrzeć do wybrzeży Wietnamu.

Na Filipinach trwa szacowanie strat po przejściu tajfunu Kalmaegi - jednego z najsilniejszych cyklonów tropikalnych, jaki pojawił się w 2025 roku w tym regionie. Agencja AFP, powołując się na oficjalne dane, podała, że liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do 140. Wcześniej informowano o 114 zabitych. Na miejscu katastrofy służby przeszukują zgliszcza w poszukiwaniu zaginionych osób.

W momencie uderzenia porywy wiatru osiągały nawet 205 km/h. Po dotarciu na ląd Kalmaegi (zwany lokalnie Tino) nieco osłabł, wiejąc z prędkością około 130 km/h. Na starcie z żywiołem przygotowują się mieszkańcy i władze Wietnamu.

"Raz na 20 lat"

W wyniku przejścia tajfunu najbardziej ucierpiała prowincja Cebu w środkowej części Filipin. Pod wodą znalazły się tam całe miasta. Jak powiedział w rozmowie z AFP Benison Estareja z narodowej służby meteorologicznej, opady deszczu po huraganie Kalmaegi były 1,5 razy większe niż te, których Cebu zazwyczaj doświadcza w listopadzie. Podkreślił, że takie zjawisko zdarza się "raz na 20 lat" Jego zdaniem do dużej liczby ofiar śmiertelnych przyczynił się "wysoki poziom urbanizacji" terenów dotkniętych kataklizmem. Lokalne władze oceniają, że Kalmaegi to najtragiczniejszy w tym roku tajfun na Filipinach.

Zniszczenia w prowincji Cebu po przejściu tajfunu Kalmaegi
Zniszczenia w prowincji Cebu po przejściu tajfunu Kalmaegi
Źródło: PAP/EPA/JUANITO ESPINOSA

Stan wyjątkowy

W czwartek prezydent Filipin Ferdinand Marcos jr. wprowadził stan wyjątkowy. Jak tłumaczył, decyzja została podjęta z powodu szkód, jakie wyrządził Kalmaegi, oraz burzy o nazwie Uwan, która ma uderzyć w wyspiarski kraj w weekend. Ogłoszenie stanu wyjątkowego umożliwi rządowi udzielenie najbardziej zniszczonym rejonom pomocy materialnej i finansowej oraz zastosowanie nadzwyczajnych środków do walki z grabieżą i spekulacją.

Lokalne władze informują, że skala zniszczeń dokonana przez tajfun jest "bezprecedensowa". Mieszkańcy poszkodowanych regionów, po powrocie do domów, zastają budynki zdewastowane przez wodę i błoto.

- W tej chwili deszcz całkowicie ustał i wyszło słońce, ale nasze domy wciąż są pełne błota, a wszystko w środku jest w ruinie. Nie wiemy nawet, od czego zacząć sprzątanie. Nie mogę na to patrzeć, nie płacząc - mówiła w rozmowie z BBC mieszkanka miasta Mandaue w prowincji Cebu.

Skutki tajfunu Kalmaegi na Filipinach
Skutki tajfunu Kalmaegi na Filipinach
Skutki tajfunu Kalmaegi na Filipinach
Źródło: PAP/EPA/JUANITO ESPINOSA
Skutki tajfunu Kalmaegi na Filipinach
Skutki tajfunu Kalmaegi na Filipinach
Źródło: PAP/EPA/JUANITO ESPINOSA
Skutki tajfunu Kalmaegi na Filipinach
Skutki tajfunu Kalmaegi na Filipinach
Źródło: PAP/EPA/JUANITO ESPINOSA
Skutki tajfunu Kalmaegi na Filipinach
Skutki tajfunu Kalmaegi na Filipinach
Źródło: PAP/EPA/JUANITO ESPINOSA
Skutki tajfunu Kalmaegi na Filipinach
Skutki tajfunu Kalmaegi na Filipinach
Źródło: PAP/EPA/JUANITO ESPINOSA

Wietnam szykuje się na uderzenie

Obecnie Kalmeagi przez Morze Południowochińskie kieruje się w stronę Wietnamu. Meteorolodzy ostrzegają, że żywioł po opuszczeniu Filipin ponownie się wzmocnił i niesie wiatr o prędkości 150-155 km/h. Według prognoz cyklon tropikalny ma uderzyć w centralne regiony Wietnamu w nocy z czwartku na piątek. Żywioł może przynieść intensywne opady deszczu, silny wiatr i fale sztormowe o wysokości do ośmiu metrów.

Przed Kalmaegi ostrzegał już w środę wicepremier Wietnamu Tran Hong Ha, który podkreślił, że tajfun ten jest "niebezpieczny" i "bardzo nietypowy". Wezwał też lokalne władze do przygotowania się na nadchodzące zagrożenie. W centralnej prowincji Gia Lai ewakuowano już około 100 tysięcy osób. W kraju zamknięto także sześć lotnisk.

Prognozowana trasa przejścia tajfunu Kalmeagi
Prognozowana trasa przejścia tajfunu Kalmeagi
Źródło: PAGASA/X

Autorka/Autor: Franciszek Wajdzik

Źródło: Reuters, BBC, PAP, Al Jazeera

Źródło zdjęcia głównego: EPA

Udostępnij:
TAGI:
Huragany, tajfuny, cyklonyFilipiny
Franciszek Wajdzik
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Zorza polarna we Władysławowie (Pomorskie)
"Najbliższe noce mogą być spektakularne". Kiedy wypatrywać zorzy polarnej
Polska
Załamanie pogody w Lizbonie
Załamanie pogody w Portugalii. Ponad tysiąc interwencji służb
Bobrzy Superksiężyc, Dąbrowa Tarnowska (Małopolskie)
Wyjątkowa superpełnia Księżyca na zdjęciach
Polska
Mgła, jesień
Gęsta mgła na drogach. Obowiązują żółte alarmy IMGW
Prognoza
Słonecznie
Słonecznie, do 14 stopni. Pogoda na dziś
Prognoza
Żmija zygzakowata
Nadal jest aktywna. "Zachowajcie bezpieczny dystans"
Polska
Nerpa kaspijska, foka kaspijska (Pusa caspica)
Masowa śmierć u wybrzeży największego jeziora świata
Jesień, słońce, liście, pogodnie
Po mglistej nocy czeka nas ciepły dzień
Prognoza
lasy
"Uwaga! Prosimy o pomoc. Daniel w opałach"
Polska
Słońce poboczne nad Sowimi Górami
Niezwykłe zjawisko na niebie nad Górami Sowimi
Polska
1114d60f-2123-4129-8c45-f8e590d2a2af (1)-0001
Te grzyby są ukryte pod ziemią, rosną w Polsce
Polska
Polska złota jesień
Czeka nas "gnicie" wyżu. Co to dla nas oznacza
Prognoza
Straty dokonane przez huragan Melissa w Falmouth na Jamajce
Miliardowe straty po "burzy stulecia". Premier o skali zniszczeń
Żołnierze japońskich Sił Samoobrony
"To naprawdę przerażające zwierzęta". Na pomoc przyszli żołnierze
Bolid zarejestrowany przez jedną z kamer projektu Skytinel
Kula ognia przeleciała nad Polską
Polska
Tiangong - wizualizacja
Wstrzymano powrót na Ziemię. Nieoficjalnie: gotowa jest rakieta ratunkowa
Jesień, pogodnie
Czeka nas pogodny dzień, na termometrach do 15 stopni
Prognoza
Ursus arctos marsicanus
Poszła nakarmić kury, zamiast nich znalazła niedźwiedzia
Ting Kau Bridge w Hongkongu
Takiego października jeszcze w Hongkongu nie było
Noc, mglisto
W części kraju będzie mglisto
Prognoza
Dymiące kominy, zachód słońca
Przekroczenie niebezpiecznej granicy. Alarmujący raport ONZ
Nauka
Tajfun na Filipinach
Śmigłowiec runął, zginęło sześć osób
Aulonia albimana
Już mieli odpływać. Znaleźli gatunek niewidziany od 40 lat
Ciekawostki
Jesień, pogoda, słońce
Weekend przyniesie zmianę w pogodzie
Prognoza
Pełnia Księżyca
Najjaśniejsza pełnia roku tuż-tuż. Co z pogodą?
Ciekawostki
Las, Finlandia
Drzewa w Europie obumierają. Te szkodniki zagrażają im najbardziej
Nauka
Śnieg, pierwszy śnieg, jesień
Wir polarny jest silnie zaburzony. Kiedy spadnie śnieg?
Arleta Unton-Pyziołek
Bolid zarejestrowany przez kamerę w Luszewie
Kolejny bolid nad Polską. "Niebo zdecydowanie nas rozpieszcza"
Polska
Jesień, pogodnie, słońce
Dziś więcej słońca, do 14 stopni
Prognoza
Himalaje
Lawina w Himalajach. Wielu zabitych, są ranni i zaginieni
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica