Atak zimy. Odśnieżarki wyjechały na autostradę, by uwolnić uwięzionych kierowców

Opady śniegu w Szwecji Źródło: Ventusky.com

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Południowa Szwecja boryka się z pierwszym w tym sezonie atakiem zimy. Z powodu intensywnych opadów śniegu oraz wypadków z udziałem ciężarówek nieprzejezdny jest odcinek autostrady E4, łączący miasta Gaevle z Soederhamn. Na zablokowaną autostradę wyjechały w czwartek odśnieżarki, aby uwolnić uwięzionych w samochodach kierowców.

szwecja snieg Źródło: x.com/svensktravsport

Mogą pojawić się kolejne utrudnienia

Synoptycy ze szwedzkiego instytutu (SMHI) ostrzegli przed kolejnymi utrudnieniami. Wydano pomarańczowy alert dla regionu Kalmar w południowo-wschodniej części kraju, gdzie może spaść 20-30 centymetrów śniegu. W Skanii, na południu kraju, dodatkowo spodziewany jest silny wiatr, a na Morzu Bałtyckim - sztorm. Do pierwszych utrudnień i wypadków na drogach doszło już w środę, gdy niż z towarzyszącymi mu opadami śniegu napłynął znad Atlantyku nad region Goeteborga. Śnieg dotarł również do Danii. W Szwecji od 10 listopada obowiązuje wymóg opon zimowych dla ciężarówek bez względu na warunki pogodowe. Wcześniej okres ten przypadał na od 1 grudnia do 31 marca - jeśli panowała zimowa aura. Powodem nowych regulacji jest zdarzenie ze stycznia 2024 roku, gdy na południu Szwecji utknęło tysiąc aut z powodu niewyposażonych w odpowiednie opony tirów.