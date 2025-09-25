Logo TVN24
Świat

Gries -"umierający lodowiec". Może zniknąć jeszcze za naszego życia

Szwajcarski "umierający lodowiec"
Szwajcarski "umierający lodowiec"
Źródło: Reuters
Lodowiec Gries, położony w szwajcarskim Obergoms, topnieje w niepokojącym tempie. W niedalekiej przyszłości może całkowicie zniknąć.

Położony w miejscowości Obergoms na południu Szwajcarii, liczący 5,4 kilometra długości lodowiec Gries, gwałtownie się cofa, stając się jednym z najbardziej wymownych symboli szybkiego topnienia lodowców w tym kraju. Jak informuje Szwajcarski Serwis Monitoringu Lodowców (GLAMOS), zjawisko to jest bezpośrednim skutkiem zmieniającego się klimatu, który coraz silniej oddziałuje na Alpy oraz inne obszary górskie.

Dyrektor GLAMOS Matthias Huss nazwał lodowiec Gries "umierającym" i podkreślił, że tylko w ciągu ostatnich 12 miesięcy, do września 2025 roku, jego pokrywa lodowa straciła aż sześć metrów grubości i obecnie wynosi średnio 57 metrów. Od 2000 do 2023 roku lodowiec cofnął się o 800 metrów, a w porównaniu z 1880 rokiem - aż o 3,2 kilometra.

Coś więcej niż statystyczna ciekawostka

Ta gwałtowna utrata lodowej masy to nie tylko statystyczna ciekawostka. W maju 2025 roku doszło do katastrofalnego obrywu lodowcowego, który zniszczył wieś Blatten, również położoną w kantonie Valais.

CZYTAJ TAKŻE: Szwajcarska katastrofa. Zdjęcia pokazują skalę

Matthias Huss zwrócił uwagę na to, że w kraju robi się naprawdę ciepło, co ma wpływ na stan lodowców. Nawet fakt, że w kwietniu w 2025 roku w tej części Szwajcarii wystąpiły intensywne opady śniegu, nie pomógł. - Potrzebowalibyśmy znacznie więcej śniegu, by zniwelować efekt bardzo ciepłych lat - wskazał Huss.

Szwajcarski "umierający lodowiec"
Szwajcarski "umierający lodowiec"
Źródło: Reuters

Prognozy są ponure, bo najniższe partie lodowca mogą całkowicie zniknąć już w ciągu pięciu lat. W wyższych strefach, położonych na wysokości około trzech tysięcy metrów nad poziomem morza, proces topnienia może potrwać jeszcze od 40 do 50 lat.

Zjawisko obecne we wszystkich częściach globu

Jak poinformował GLAMOS, tylko w latach 2016-2022 w Szwajcarii zniknęło około stu lodowców. Najnowszy raport Światowej Organizacji Meteorologicznej wskazał, że od lat 90. XX wieku utrata lodu nasiliła się na niemal wszystkich obszarach na świecie, gdzie występują lodowce, co jest wyraźnym sygnałem globalnego kryzysu klimatycznego.

Autorka/Autor: Julia Zalewska-Biziuk

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Szwajcaria Zmiany klimatu
Julia Zalewska-Biziuk
Julia Zalewska-Biziuk
