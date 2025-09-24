Logo TVN24

Świat

Tajfun Ragasa. Auta jak kostki domina. Skala żywiołu na zdjęciach

|
Samochody niczym kostki domina na Tajwanie
Przerwana zapora w powiecie Hualien
Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved
Supertajfun Ragasa od kilu dni sieje spustoszenie w krajach południowo-wschodniej Azji. Skalę żywiołu, który nęka wielu mieszkańców tego kontynentu, można zobaczyć na zdjęciach wykonanych przez fotoreporterów.

Supertajfun Ragasa, najsilniejsza burza w Azji w tym roku, przemieszcza się wzdłuż południowego wybrzeża Chin. Wcześniej uderzył w Tajwan, Hongkong oraz Filipiny, niosąc ulewy, niszczycielski wiatr, a także osuwiska i lawiny błotne.

Supertajfun na Tajwanie. Zdjęcia

Na Tajwanie co najmniej 17 osób zginęło w wyniku pęknięcia zapory i zalania wiosek w gminie Guangfu w powiecie Hualien. Jeden z tamtejszych kościołów przekształcono w centrum ewakuacyjne. Mieszkańcy zalanych terenów mogli się tam schronić i przespać.

Tajwan. Kościół przekształcony w centrum ewakuacyjne
Tajwan. Kościół przekształcony w centrum ewakuacyjne
Źródło: PAP/EPA/RITCHIE B. TONGO

Na ulicach w gminie Guangfu na Tajwanie pojawiły się masy błota, w których brodzili mieszkańcy. Obok nich leżały powywracane auta.

Zniszczenia w gminie Guangfu
Zniszczenia w gminie Guangfu
Źródło: PAP/EPA/RITCHIE B. TONGO

W niektórych miejscach tej tajwańskiej gminy przewrócone samochody nakładały się na siebie jak kostki domina.

Samochody niczym kostki domina na Tajwanie
Samochody niczym kostki domina na Tajwanie
Źródło: PAP/EPA/RITCHIE B. TONGO
Woda wyważyła drzwi i wdarła się do hotelu
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Woda wyważyła drzwi i wdarła się do hotelu

Tak wygląda krajobraz po przejściu Ragasy.

Krajobraz po przejściu tajfunu na Tajwanie
Krajobraz po przejściu tajfunu na Tajwanie
Źródło: PAP/EPA/RITCHIE B. TONGO

Supertajfun Ragasa. Barykady z piasku

Tajfun Ragasa przyniósł też zniszczenia w Hongkongu. Wiatr był tam tak silny, że wyrywał z korzeniami duże drzewa.

W Hongkongu wiało tak, że przewracało drzewa
W Hongkongu wiało tak, że przewracało drzewa
Źródło: PAP/EPA/MAY JAMES

Mieszkańcy Hongkongu próbowali zabezpieczyć swój dobytek przed burzą. W jednej z restauracji ułożono wielkie barykady z worków z piaskiem.

Worki z piaskiem
Worki z piaskiem
Źródło: PAP/EPA/MAY JAMES

Ktoś stojąc pod parasolem, robił zdjęcie powalonego drzewa.

Powalone drzewo w Hongkongu
Powalone drzewo w Hongkongu
Źródło: PAP/EPA/MAY JAMES

Właściciel o imieniu Mossab sprzątał szkody wyrządzane w restauracji. Lokal otworzył zaledwie dziewięć miesięcy temu.

Ta restauracja istnieje od dziewięciu miesięcy
Ta restauracja istnieje od dziewięciu miesięcy
Źródło: PAP/EPA/MAY JAMES

Usuwanie skutków tajfunu wymagało ogromnego nakładu pracy. Tutaj widzimy odpoczywających pracowników służb porządkowych. Wcześniej musieli wypompować ponad metr wody z kanału Lei Yue Mun w Hongkongu.

Odpoczynek po wypompowaniu wody
Odpoczynek po wypompowaniu wody
Źródło: PAP/EPA/MAY JAMES

Mieszkańcy miasta Maoming w chińskiej prowincji Guangdong przeczekują przejście żywiołu w specjalnych centrach ewakuacyjnych.

Mieszkańcy prowincji Guangdong w centrach ewakuacyjnych
Mieszkańcy prowincji Guangdong w centrach ewakuacyjnych
Źródło: PAP/EPA/ANDRES MARTINEZ CASARES

Mężyczyzna podróżuje na rowerze w płaszczu podczas przejścia tajfunu w mieście Maoming.

Jazda na rowerze w deszczu, prowincja Guangdong
Jazda na rowerze w deszczu, prowincja Guangdong
Źródło: PAP/EPA/ANDRES MARTINEZ CASARES

W mieście z dróg trzeba było usuwać powalone gałęzie.

Usuwanie gałęzi z drogi w mieście Maoming
Usuwanie gałęzi z drogi w mieście Maoming
Źródło: PAP/EPA/ANDRES MARTINEZ CASARES

Wszystkie zdjęcia możesz zobaczyć jeszcze raz tutaj:

Autorka/Autor: Damian Dziugieł

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/RITCHIE B. TONGO

TAGI:
Huragany, tajfuny, cyklonyTajwanHongkongChiny
Damian Dziugieł
Dziennikarz tvnmeteo.pl
