Przerwana zapora w powiecie Hualien Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved Supertajfun Ragasa od kilu dni sieje spustoszenie w krajach południowo-wschodniej Azji. Skalę żywiołu, który nęka wielu mieszkańców tego kontynentu, można zobaczyć na zdjęciach wykonanych przez fotoreporterów.
Supertajfun Ragasa, najsilniejsza
burza w Azji w tym roku, przemieszcza się wzdłuż południowego wybrzeża Chin. Wcześniej uderzył w Tajwan, Hongkong oraz Filipiny, niosąc ulewy, niszczycielski wiatr, a także osuwiska i lawiny błotne. Supertajfun na Tajwanie. Zdjęcia
Na Tajwanie co najmniej 17 osób zginęło w wyniku pęknięcia zapory i zalania wiosek w gminie Guangfu w powiecie Hualien. Jeden z tamtejszych kościołów przekształcono w centrum ewakuacyjne. Mieszkańcy zalanych terenów mogli się tam schronić i przespać.
Tajwan. Kościół przekształcony w centrum ewakuacyjne
Źródło: PAP/EPA/RITCHIE B. TONGO
Na ulicach w gminie Guangfu na Tajwanie pojawiły się masy błota, w których brodzili mieszkańcy. Obok nich leżały powywracane auta.
Zniszczenia w gminie Guangfu
Źródło: PAP/EPA/RITCHIE B. TONGO
W niektórych miejscach tej tajwańskiej gminy przewrócone samochody nakładały się na siebie jak kostki domina.
Samochody niczym kostki domina na Tajwanie
Źródło: PAP/EPA/RITCHIE B. TONGO
Tak wygląda krajobraz po przejściu Ragasy.
Krajobraz po przejściu tajfunu na Tajwanie
Źródło: PAP/EPA/RITCHIE B. TONGO
Supertajfun Ragasa. Barykady z piasku
Tajfun Ragasa przyniósł też zniszczenia w Hongkongu. Wiatr był tam tak silny, że wyrywał z korzeniami duże drzewa.
W Hongkongu wiało tak, że przewracało drzewa
Źródło: PAP/EPA/MAY JAMES
Mieszkańcy Hongkongu próbowali zabezpieczyć swój dobytek przed burzą. W jednej z restauracji ułożono wielkie barykady z worków z piaskiem.
Worki z piaskiem
Źródło: PAP/EPA/MAY JAMES
Ktoś stojąc pod parasolem, robił zdjęcie powalonego drzewa.
Powalone drzewo w Hongkongu
Źródło: PAP/EPA/MAY JAMES
Właściciel o imieniu Mossab sprzątał szkody wyrządzane w restauracji. Lokal otworzył zaledwie dziewięć miesięcy temu.
Ta restauracja istnieje od dziewięciu miesięcy
Źródło: PAP/EPA/MAY JAMES
Usuwanie skutków tajfunu wymagało ogromnego nakładu pracy. Tutaj widzimy odpoczywających pracowników służb porządkowych. Wcześniej musieli wypompować ponad metr wody z kanału Lei Yue Mun w Hongkongu.
Odpoczynek po wypompowaniu wody
Źródło: PAP/EPA/MAY JAMES
Mieszkańcy miasta Maoming w chińskiej prowincji Guangdong przeczekują przejście żywiołu w specjalnych centrach ewakuacyjnych.
Mieszkańcy prowincji Guangdong w centrach ewakuacyjnych
Źródło: PAP/EPA/ANDRES MARTINEZ CASARES
Mężyczyzna podróżuje na rowerze w płaszczu podczas przejścia tajfunu w mieście Maoming.
Jazda na rowerze w deszczu, prowincja Guangdong
Źródło: PAP/EPA/ANDRES MARTINEZ CASARES
W mieście z dróg trzeba było usuwać powalone gałęzie.
Usuwanie gałęzi z drogi w mieście Maoming
Źródło: PAP/EPA/ANDRES MARTINEZ CASARES
Wszystkie zdjęcia możesz zobaczyć jeszcze raz tutaj:
Supertajfun Ragasa na zdjęciach
Usuwanie gałęzi z drogi w mieście Maoming
Źródło: PAP/EPA/ANDRES MARTINEZ CASARES
Samochody niczym kostki domina na Tajwanie
Źródło: PAP/EPA/RITCHIE B. TONGO
Zalany przejazd pod mostem, prowincja Guangdong
Źródło: PAP/EPA/ANDRES MARTINEZ CASARES
Mieszkańcy prowincji Guangdong w centrach ewakuacyjnych
Źródło: PAP/EPA/ANDRES MARTINEZ CASARES
Powalone drzewo w Hongkongu
Źródło: PAP/EPA/MAY JAMES
Krajobraz po przejściu tajfunu na Tajwanie
Źródło: PAP/EPA/RITCHIE B. TONGO
Ta restauracja istnieje od dziewięciu miesięcy
Źródło: PAP/EPA/MAY JAMES
Odpoczynek po wypompowywaniu wody
Źródło: PAP/EPA/MAY JAMES
Worki z piaskiem
Źródło: PAP/EPA/MAY JAMES
W Hongkongu wiało tak, że przewracało drzewa
Źródło: PAP/EPA/MAY JAMES
Zniszczenia w gminie Guangfu
Źródło: PAP/EPA/RITCHIE B. TONGO
Tajwan. Kościół przerobiony na centrum ewakuacyjne
Źródło: PAP/EPA/RITCHIE B. TONGO
Autorka/Autor: Damian Dziugieł Źródło: tvnmeteo.pl Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/RITCHIE B. TONGO