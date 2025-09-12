Łódź ratunkowa się wywróciła. Zginęło dziewięć osób

Służby ratują osoby uwięzione przez powódź w pakistańskim Pendżabie Źródło: Reuters

W czwartek podczas akcji ratunkowej, która miała miejsce w prowincji Pendżab, wywróciła się łódź i odnotowano ofiary śmiertelne - poinformowały w piątek lokalne władze. W oświadczeniu wydanym przez Agencję Zarządzania Kryzysowego napisano, że do tragedii doszło w wiosce położonej w pobliżu miasta Multan.

Trudne akcje ratunkowe i ewakuacje

Jak przekazała Agencja Zarządzania Kryzysowego, łódź uratowała 24 osoby uwięzione w zalanych wioskach, po czym się wywróciła. W wyniku tego wypadku zginęło dziewięć osób, pozostałe 15 udało się bezpiecznie wyłowić. Kilka dni wcześniej pięć osób zginęło w podobnym incydencie na obrzeżach miasta Dźalalpur Pirwala.

Ewakuacje i akcje ratunkowe, które prowadzi się na terenie Pendżabu, są trudne, ponieważ ludzie nie współpracują - podaje agencja informacyjna Reuters. Dodaje, że mieszkańcy niektórych wiejskich terenów odmawiają opuszczenia swoich domów, ponieważ nie chcą pozostawić swojego dobytku - krów, kóz i innych zwierząt gospodarskich.

Wpływ zmian klimatu

Zdaniem ekspertów tak niszczycielskie powodzie, z jakimi zmaga się Pakistan, są skutkiem zmiany klimatu. W związku z ostatnią falą powodzi władze tego kraju ogłosiły w tym tygodniu stan wyjątkowy związany ze zmianami klimatycznymi. Premier Shehbaz Sharif nakazał również urzędnikom opracowanie 300-dniowego planu działania w celu sprostania wyzwaniom związanym ze zmianami klimatu.

Ponad 900 ofiar powodzi

Jak pisze BBC, powołując się na lokalne władze, w prowincji Pendżab ewakuowano do tej pory ponad dwa miliony osób. Według raportu opublikowanego w piątek przez międzynarodowy korpus medyczny, deszcze monsunowe zabiły od końca czerwca w Pakistanie ponad 900 osób. Pakistański Krajowy Urząd Zarządzania Kryzysowego poinformował, że dostarczył tony artykułów pierwszej potrzeby, w tym koce, namioty i urządzenia do filtrowania wody do dotkniętych powodzią obszarów w Pendżabie.

W tym tygodniu Organizacja Narodów Zjednoczonych przeznaczyła pięć milionów dolarów na wsparcie działań związanych z walką z powodzią.

Powodzie w Pakistanie

Powodzie w Pakistanie związane są z intensywnymi deszczami monsunowymi. W 2022 roku w wyniku wielomiesięcznych ulewnych deszczy w kraju tym zginęło ponad 1700 osób.