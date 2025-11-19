Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Dobrzyński: są zatrzymani w sprawie aktów dywersji
Dobrzyński: są zatrzymani w sprawie aktów dywersji
Świat

"Leżałem w łóżku, gdy woda mnie porwała"

Mieszkańcy środkowej Boliwii sprzątają po powodzi
Zniszczenia wywołane przez powodzie w Boliwii
Źródło: Reuters
Katastrofalna powódź spustoszyła boliwijskie miasto Samaipata, niszcząc uprawy i zakłócając życie mieszkańców. Władze wprowadziły stan wyjątkowy w dotkniętym przez żywioł regionie. Do kraju napływa pomoc zza granicy.

- Leżałem w łóżku, gdy woda mnie porwała. Rzucała mną, aż złapałem się jedynego słupka [...] - opowiadał Julio Pena, poszkodowany w wyniku katastrofalnej powodzi, która wystąpiła w Boliwii.

Prezydent Boliwii Rodrigo Paz odwiedził miejsce katastrofy i ogłosił, że kraj otrzymał 380 tysięcy dolarów międzynarodowego wsparcia. Zwrócił uwagę na trudną sytuację finansową państwa spowodowaną działaniami poprzednich rządów, jednocześnie podkreślając, że udało się pozyskać dodatkowe środki z zewnątrz na odbudowę oraz wsparcie mieszkańców Samaipaty i okolicznych miejscowości. Tymczasem służby prowadzą akcje poszukiwawczo-ratunkowe oraz usuwają skutki powodzi.

Mieszkańcy środkowej Boliwii sprzątają po powodzi
Mieszkańcy środkowej Boliwii sprzątają po powodzi
Źródło: PAP/EPA/JUAN PABLO ROCA
Mieszkańcy środkowej Boliwii sprzątają po powodzi
Mieszkańcy środkowej Boliwii sprzątają po powodzi
Źródło: PAP/EPA/JUAN PABLO ROCA

Wprowadzono stan wyjątkowy

Rząd departamentu Santa Cruz skierował ciężki sprzęt do usuwania błota i gruzu, by umożliwić mieszkańcom powrót do domów. Oprócz zniszczeń spowodowanych przez powódź ucierpiały również lokalne uprawy rolne, co może negatywnie odbić się na gospodarce regionu.

Boliwia po powodziach
Powodzie w Boliwii doprowadziły do poważnych zniszczeń
Powodzie w Boliwii doprowadziły do poważnych zniszczeń
Źródło: PAP/EPA/JUAN CARLOS TORREJON
Powodzie w Boliwii doprowadziły do poważnych zniszczeń
Powodzie w Boliwii doprowadziły do poważnych zniszczeń
Źródło: PAP/EPA/JUAN CARLOS TORREJON
Powodzie w Boliwii doprowadziły do poważnych zniszczeń
Powodzie w Boliwii doprowadziły do poważnych zniszczeń
Źródło: PAP/EPA/JUAN CARLOS TORREJON
Powodzie w Boliwii doprowadziły do poważnych zniszczeń
Powodzie w Boliwii doprowadziły do poważnych zniszczeń
Źródło: PAP/EPA/JUAN CARLOS TORREJON
Mieszkańcy środkowej Boliwii sprzątają po powodzi
Mieszkańcy środkowej Boliwii sprzątają po powodzi
Źródło: PAP/EPA/JUAN PABLO ROCA
Mieszkańcy środkowej Boliwii sprzątają po powodzi
Mieszkańcy środkowej Boliwii sprzątają po powodzi
Źródło: PAP/EPA/JUAN PABLO ROCA
Mieszkańcy środkowej Boliwii sprzątają po powodzi
Mieszkańcy środkowej Boliwii sprzątają po powodzi
Źródło: PAP/EPA/JUAN PABLO ROCA
Mieszkańcy środkowej Boliwii sprzątają po powodzi
Mieszkańcy środkowej Boliwii sprzątają po powodzi
Źródło: PAP/EPA/JUAN PABLO ROCA
Mieszkańcy środkowej Boliwii sprzątają po powodzi
Mieszkańcy środkowej Boliwii sprzątają po powodzi
Źródło: PAP/EPA/JUAN PABLO ROCA
Mieszkańcy środkowej Boliwii sprzątają po powodzi
Mieszkańcy środkowej Boliwii sprzątają po powodzi
Źródło: PAP/EPA/JUAN PABLO ROCA
Mieszkańcy środkowej Boliwii sprzątają po powodzi
Mieszkańcy środkowej Boliwii sprzątają po powodzi
Źródło: PAP/EPA/JUAN PABLO ROCA
Silny deszcz w Boliwii doprowadzi do znacznego podniesienia poziomu rzek
Silny deszcz w Boliwii doprowadzi do znacznego podniesienia poziomu rzek
Źródło: PAP/EPA/Juan Carlos Torrejón
Silny deszcz w Boliwii doprowadzi do znacznego podniesienia poziomu rzek
Silny deszcz w Boliwii doprowadzi do znacznego podniesienia poziomu rzek
Źródło: PAP/EPA/Juan Carlos Torrejón
Silny deszcz w Boliwii doprowadzi do znacznego podniesienia poziomu rzek
Silny deszcz w Boliwii doprowadzi do znacznego podniesienia poziomu rzek
Źródło: PAP/EPA/Juan Carlos Torrejón
Silny deszcz w Boliwii doprowadzi do znacznego podniesienia poziomu rzek
Silny deszcz w Boliwii doprowadzi do znacznego podniesienia poziomu rzek
Źródło: PAP/EPA/Juan Carlos Torrejón

W gminie Samaipata ogłoszono stan wyjątkowy, a władze apelują o zachowanie ostrożności oraz o wsparcie dla poszkodowanych. Listopadowe powodzie z 2025 roku wpisują się w trwający w Boliwii poważny kryzys hydrologiczny, w ramach którego intensywne opady i wylewy rzek już wcześniej powodowały znaczące szkody i stwarzały zagrożenie dla mieszkańców.

To dramatyczne wydarzenie uwydatnia skalę wyzwań, z jakimi mierzy się region w obliczu zmian klimatycznych i nasilających się ekstremalnych zjawisk pogodowych.

Autorka/Autor: jzb

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/JUAN PABLO ROCA

Udostępnij:
TAGI:
BoliwiaPowódź
Czytaj także:
Kometa 3I/ATLAS
NASA pokaże nowe zdjęcia obiektu, który rozpala wyobraźnię
METEO
Śnieg, odśnieżanie, atak zimy, zimno, mróz, samochód
Śniegu może spaść tyle, że IMGW wyda aż drugi stopień ostrzeżeń
shutterstock_2384665027
Na termometrach zobaczymy kilka stopni. Pogoda na dziś
Akcja ratunkowa
Utknął w bagnie. Nagranie z akcji ratunkowej
METEO
Południowa Patagonia
Śnieżyca w parku narodowym. Zginęło pięcioro turystów
METEO
Zima, dosypie śniegu
Atak zimy. Może spaść 20 centymetrów śniegu
Mróz w nocy
W wielu miejscach temperatura spadnie poniżej zera
snieg shutterstock_2514888709_1
Pogoda na pięć dni. Dosypie śniegu, nocami ściśnie mróz
Śnieg
Spadł śnieg. Zimowa aura nastała w części kraju
METEO
Zimowy listopad w Zakopanem
Zima zawitała w góry. Pokrywa śnieżna coraz grubsza
METEO
Skutki powodzi w gminie Samaipata w Boliwii
Rzeki wystąpiły z brzegów. Stan wyjątkowy, są zaginieni
METEO
Maskonury
Ile plastiku zabija zwierzęta morskie? Mniej niż myślano
METEO
Batracomorphus stictopterus
Skaczą jak żaby i żyją w głębi dżungli. Odkryto siedem nowych gatunków
METEO
Skutki przejścia rzeki atmosferycznej przez Kalifornię
Rzeka atmosferyczna zalała Kalifornię. Nie żyje siedem osób
METEO
Trwają poszukiwania dwóch osób po tym, jak osuwisko zniszczyło dom
Ruszył na pomoc sąsiadce, porwała go lawina błotna. Zginęli obydwoje
METEO
Śnieg, park
Chłodny dzień z zimowymi opadami
Smog w Indiach
Powietrze tak toksyczne, że zabrakło skali
METEO
Nocą miejscami popada śnieg
Nocą miejscami spadnie śnieg
Gatunek ryby Moema claudiae
Obawiano się, że wymarła. Odnalazła się po 20 latach
METEO
pogoda zima snieg shutterstock_2573084101_1
-10 stopni nocami i przelotny śnieg w całym kraju
Zimowa aura na Przełęczy Okraj
Gruba warstwa śniegu przykryła część kraju
METEO
Foka uciekła przed orkami wskakując na łódź fotografki
Foka wskoczyła na łódź. To ocaliło jej życie
METEO
Powódź w zachodniej części Iranu
Ziemia tak sucha, że kraj nawiedziła powódź
METEO
KOPALNIE
Kopalnia wali się na tłum górników. Wstrząsające nagranie
METEO
Japonia
Kłęby dymu nad wulkanem. Widać je z kosmosu
METEO
Indonezja
Masa ziemi i błota zeszła na domy. Ofiary śmiertelne i zaginieni
METEO
Kajakiem przez zalane ulice
Kajakiem przez zalane ulice
METEO
Opady
Tak będzie wędrować strefa opadów nad Polską
Deszcz, jesień, chłodno, opady
Dzień pod znakiem wymagającej pogody
Delfin Mimmo w Wenecji
Myśleli, że tak będzie mu lepiej. Zwrot w sprawie delfina celebryty
METEO
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica