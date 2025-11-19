Zniszczenia wywołane przez powodzie w Boliwii Źródło: Reuters

- Leżałem w łóżku, gdy woda mnie porwała. Rzucała mną, aż złapałem się jedynego słupka [...] - opowiadał Julio Pena, poszkodowany w wyniku katastrofalnej powodzi, która wystąpiła w Boliwii.

Prezydent Boliwii Rodrigo Paz odwiedził miejsce katastrofy i ogłosił, że kraj otrzymał 380 tysięcy dolarów międzynarodowego wsparcia. Zwrócił uwagę na trudną sytuację finansową państwa spowodowaną działaniami poprzednich rządów, jednocześnie podkreślając, że udało się pozyskać dodatkowe środki z zewnątrz na odbudowę oraz wsparcie mieszkańców Samaipaty i okolicznych miejscowości. Tymczasem służby prowadzą akcje poszukiwawczo-ratunkowe oraz usuwają skutki powodzi.

Mieszkańcy środkowej Boliwii sprzątają po powodzi Źródło: PAP/EPA/JUAN PABLO ROCA

Wprowadzono stan wyjątkowy

Rząd departamentu Santa Cruz skierował ciężki sprzęt do usuwania błota i gruzu, by umożliwić mieszkańcom powrót do domów. Oprócz zniszczeń spowodowanych przez powódź ucierpiały również lokalne uprawy rolne, co może negatywnie odbić się na gospodarce regionu.

W gminie Samaipata ogłoszono stan wyjątkowy, a władze apelują o zachowanie ostrożności oraz o wsparcie dla poszkodowanych. Listopadowe powodzie z 2025 roku wpisują się w trwający w Boliwii poważny kryzys hydrologiczny, w ramach którego intensywne opady i wylewy rzek już wcześniej powodowały znaczące szkody i stwarzały zagrożenie dla mieszkańców.

To dramatyczne wydarzenie uwydatnia skalę wyzwań, z jakimi mierzy się region w obliczu zmian klimatycznych i nasilających się ekstremalnych zjawisk pogodowych.