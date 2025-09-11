Zalane schronisko dla psów. "To, co się stało, łamie serce"

Ulewne deszcze doprowadziły do powstania niszczycielskich powodzi na Bali. Pod wodą znalazło się między innymi schronisko dla psów należące do Kadek Eta Triswati w mieście Denpasar. Puste klatki zanurzone w wodzie były jedną rzeczą, jaką kobieta zastała w placówce w środę rano.
- Kiedy przyjechałam do schroniska na godzinę 7 w środę, woda sięgała mi klatki piersiowej - powiedziała w rozmowie z agencją Reuters Kadek Eta Triswati. - W powodziach zginęły trzy psy, część zaginęła. Będziemy próbować je odnaleźć. Na szczęście większość czworonogów została uratowana i jest teraz bezpieczna w domu mojego kolegi - dodała.
Schronisko dla zwierząt pod wodą
Schronisko Kadek Eta Triswati o nazwie "My Bali Dog's Rescue" było domem około 130 psów. Większość czworonogów, które ratowała kobieta, była stara i chora.
- Ratowaliśmy głównie psy w złym stanie, bezpańskie - powiedziała Kadek Eta Triswati przez łzy. - Trzy psy, które zginęły w powodziach, były niepełnosprawne lub niezdolne do poruszania się - mówiła.
W sprzątaniu i usuwanie wody na terenie schroniska zaangażowała się 33-letnia Kyla Adams. Brytyjka spędzała wakacje na Bali i kiedy w czwartek dowiedziała się z mediów społecznościowych o tym, co stało się w schronisku, chciała pomóc. - To takie smutne i straszne - mówiła. - Chciałam pomóc - dodała w wywiadzie dla agencji Reuters.
Również Ollie Hughes z Wielkiej Brytanii zaangażował się w pomoc schronisku. - To, co się stało, łamie serce. Podczas pobytu na Bali wielokrotnie odwiedzałem Kadek Eta Triswati , aby pomóc jej w opiece nad psami. To wspaniała kobieta, a to, co widzieliśmy wczoraj, poruszyło serca wszystkich - mówił.
Kadek Eta Triswati powiedziała, że nadal jest w szoku po tym, co się stało, ale rozważa przeniesienie swojego schroniska w inne miejsce, z dala od rzeki. - Nie udało mi się uratować wszystkich - mówiła. - Ale przynajmniej wiele przeżyło - dodała.
Według organizacji non profit świadczącej usługi sterylizacji na Bali, na wyspie żyje ponad 500 tysięcy bezdomnych psów.
Autorka/Autor: anw
Źródło: Reuters
Źródło zdjęcia głównego: Reuters