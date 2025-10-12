Logo TVN24
Świat

Polka zginęła w słowackich Tatrach

Mała Wysoka
Idąc w góry, trzeba mieć odpowiedni sprzęt
Źródło: TVN24
Jak poinformowali słowaccy ratownicy, 45-letnia Polka zginęła w Tatrach Wysokich. Warunki pogodowe uniemożliwiły wykorzystanie śmigłowców w akcji ratunkowej. W niedzielę pomagano też innym polskim turystom.

Polka spadła z Małej Wysokiej do Kotliny pod Rohatką w niedzielę. Zgłoszenie o tym zdarzeniu przyjęto od polskiego turysty rano.

Ponieważ na pomoc ratownikom Górskiego Pogotowia Ratunkowego (HZS) nie mogły przylecieć śmigłowce oraz wzywana maszyna TOPR, teren przeszukiwały zespoły ratowników wzmocnione m.in. przez załogę Centrum Zapobiegania Lawinom. O pomoc poproszono również pracowników schroniska Zbójnickiego w Dolinie Staroleśnej.

Polka zginęła w Tatrach Wysokich na Słowacji

Polka zmarła na skutek upadku z wysokości około 300 metrów. Ciało znaleziono w pobliżu niebieskiego szlaku turystycznego. Gdy poprawiły się warunki pogodowe ratownicy, HZS poprosili o pomoc w transporcie ciała znajdującą się w Starym Smokowcu załogę wojskowego śmigłowca.

Ratownicy pomagali też innym Polakom

HZS udzielała w niedzielę pomocy także innym polskim turystom. 35-letnia Polka spadła do żlebu pod Ciężkim Szczytem. Kobieta poruszała się w trudnym terenie w warunkach zimowych, straciła orientację i utknęła. Wezwani ratownicy przylecieli śmigłowcem na Siarkańską Przełęcz i dotarli do kobiety. Podczas akcji ratowniczej w tym samym terenie potrzebna była pomoc dla turysty z Polski, który upadając doznał urazu głowy. Ponieważ w górach zmieniała się sytuacja pogodowa i słowacki śmigłowiec nie mógł ewakuować rannych i ratowników, na pomoc wezwano śmigłowiec TOPR. Maszyna wylądowała w Zakopanem.

HZS informuje, że w Tatrach Wysokich utrzymują się bardzo trudne warunki atmosferyczne. Świeży śnieg zalega w rejonach położonych powyżej 2000 metrów n.p.m. Śnieg, lód i niskie temperatury znacznie utrudniają poruszanie się po górach. HZS apeluje o dostosowanie do panujących warunków wyboru tras i niezbędnego wyposażenia. Ratownicy zwracają uwagę, że dni stają się coraz krótsze, dlatego też wszelkie aktywności w górach należy dostosować do długości dnia i zaopatrzyć się w źródła światła. HZS przypomina też, że od 1 listopada br. do 31 maja 2026 roku zamknięta będzie większość szlaków prowadzących ponad górskie schroniska.

Autorka/Autor: dd

Źródło: PAP, HZS

Źródło zdjęcia głównego: AdobeStock

