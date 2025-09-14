Orki zaatakowały jachty u wybrzeży Portugalii. Jeden zatopiły

Orki atakują żarłacza białego Źródło: Sea Search Research & Conservation

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Grupa orek zaatakowała w sobotę u brzegów aglomeracji Lizbony dwa portugalskie jachty. Jeden z nich zatonął - przekazał portugalski Krajowy Urząd Morski (AMN). Czterech członków załogi zostało uratowanych przez znajdującą się w pobliżu inną jednostkę pływającą.

Członkowie załogi w rozmowie z lokalnymi mediami przekazali, że orki przez blisko godzinę towarzyszyły jednostce wielokrotnie uderzając w jej kadłub, a także w płetwę sterową, którą ostatecznie zniszczyły.

Jedna łódź zatopiona, druga - uszkodzona

Ta sama grupa zwierząt skierowała się później w pobliże kurortu Fonte da Talha, gdzie w podobny sposób zaatakowała inny portugalski jacht, łamiąc jego płetwę sterową. Żaden z pięciu członków załogi, jak przekazał AMN, nie został poszkodowany.

W ostatnich miesiącach u brzegów Portugalii doszło do kilkudziesięciu przypadków ataku orek na jednostki pływające.

Przyczyny coraz powszechniejszej agresji tych zwierząt wobec jachtów w dalszym ciągu nie są jasne, a teorie tłumaczące to zjawisko dzielą naukowców.