Orki zaatakowały jachty u wybrzeży Portugalii. Jeden zatopiły

Grupa orek zaatakowała w sobotę u brzegów aglomeracji Lizbony dwa portugalskie jachty. Jeden z nich zatonął - przekazał portugalski Krajowy Urząd Morski (AMN). Czterech członków załogi zostało uratowanych przez znajdującą się w pobliżu inną jednostkę pływającą.
Członkowie załogi w rozmowie z lokalnymi mediami przekazali, że orki przez blisko godzinę towarzyszyły jednostce wielokrotnie uderzając w jej kadłub, a także w płetwę sterową, którą ostatecznie zniszczyły.
Jedna łódź zatopiona, druga - uszkodzona
Ta sama grupa zwierząt skierowała się później w pobliże kurortu Fonte da Talha, gdzie w podobny sposób zaatakowała inny portugalski jacht, łamiąc jego płetwę sterową. Żaden z pięciu członków załogi, jak przekazał AMN, nie został poszkodowany.
W ostatnich miesiącach u brzegów Portugalii doszło do kilkudziesięciu przypadków ataku orek na jednostki pływające.
Przyczyny coraz powszechniejszej agresji tych zwierząt wobec jachtów w dalszym ciągu nie są jasne, a teorie tłumaczące to zjawisko dzielą naukowców.
