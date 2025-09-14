Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
TVN24+
Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Orka płynęła z martwym młodym. Przejmujący widok na morzu

Orka z martwym młodym (wrzesień 2025)
Samica orki pchała martwe młode przez morze
Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved
Na morzu u wybrzeży Kanady naukowcy zauważyli orkę, która pchała martwe młode. To kolejny, podobny przypadek zachowania tych ssaków morskich zagrożonych wyginięciem, zaobserwowany w ostatnim czasie.

W wodach Salish Sea - morzu wewnętrznym przy północno-zachodnim wybrzeżu Ameryki Północnej - w piątek zaobserwowano coś niepokojącego. Samica o imieniu J36, należąca do zagrożonego ekotypu orek określanego po angielsku southern resident, została zauważona u wybrzeży stanu Waszyngton, gdy płynęła z ciałem martwego młodego.

Orka płynęła z martwym młodym

Naukowcy z pozarządowej organizacji Center for Whale Research (CWR) potwierdzili, że samica została zauważona w cieśninie Rosario, około 45 kilometrów na północny wschód od kanadyjskiego miasta Victoria. Towarzyszyło jej martwe młode, wciąż z widoczną pępowiną, które najprawdopodobniej przyszło na świat zaledwie kilka dni wcześniej - było w pełni lub niemal w pełni rozwinięte. Nie wiadomo jednak, czy młode urodziło się martwe, czy zmarło krótko po narodzinach.

Zachowanie orki przypomina inne, szeroko komentowane przypadki wśród tych zwierząt. Najbardziej znany miał miejsce w 2018 roku, gdy samica J35 przez 17 dni pchała na powierzchni wód Salish Sea martwe młode, pokonując przy tym ponad 1,6 tysiąca kilometrów. Również na początku tego roku była ponownie widziana podczas podobnego zachowania, określanego przez naukowców mianem "podróży żałoby".

Przez 17 dni pływała z martwym młodym. Teraz ma nowe dziecko
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Przez 17 dni pływała z martwym młodym. Teraz ma nowe dziecko

Orka z martwym młodym (wrzesień 2025)
Orka z martwym młodym (wrzesień 2025)
Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

Przyszłość zwierząt pod znakiem zapytania

Populacja orek z ekotypu (gatunku z charakterystycznymi cechami dla danego środowiska) southern resident liczy obecnie mniej niż 75 osobników. To genetycznie odrębna grupa, zamieszkująca rejon Salish Sea w pobliżu miasta Vancouver i wybrzeża Kolumbii Brytyjskiej. Głównym źródłem ich pożywienia jest czawycza, gatunek morskiej ryby z rodziny łososiowatych, którego liczebność drastycznie zmniejszyła się w ostatnich dekadach.

CZYTAJ TAKŻE: Orki zaatakowały jachty u wybrzeży Portugalii. Jeden zatopiły

Michael Weiss, dyrektor badań w CWR, podkreślił, że nie można jednego przypadku śmierci młodego wiązać bezpośrednio z konkretnym czynnikiem, ale trudności w rozmnażaniu populacji orek są powiązane z dwoma krytycznymi problemami:

  • wysokim stężeniem zanieczyszczeń chemicznych, zaburzających układ odpornościowy i reprodukcyjny zwierząt;
  • niedoborem pokarmu, głównie łososia.

Naukowcy byli obecni na miejscu w dniu zdarzenia, zbierając informacje o samicy i jej martwym młodym. Jak zapowiadają, szczegółowe informacje zostaną opublikowane wkrótce.

Wcześniejsze raporty wskazują, że bez stanowczych działań ze strony władz Kanady i USA orki należące do tego ekotypu mogą znaleźć się na skraju wyginięcia. Widok J36 z martwym młodym to nie tylko osobisty dramat tego zwierzęcia, ale również symboliczny i poruszający obraz tragicznej kondycji całej populacji.

orka
Samica orki pchała martwe młode przez morze
Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Śmierć J61 jest szczególnie druzgocąca"

Autorka/Autor: jzb/dd

Źródło: CBC, Center for Whale Research

Źródło zdjęcia głównego: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

Udostępnij:
TAGI:
zwierzętaMorza i oceanyKanada
Czytaj także:
Madagaskar, las
Na czwartej największej wyspie świata nasiona się kurczą
Nauka
Burza, ciemne chmury, pioruny
Gdzie jest burza? Tu trzeba uważać
Chiny grad Pekin
Pogoda w stolicy popsuła się nagle
Świat
Opady
Te mapy pokazują, jak będą wędrować opady i burze
Prognoza
Orki atakują łodzie
Orki zaatakowały jachty u wybrzeży Portugalii. Jeden zatopiły
Świat
Będzie padał ulewny deszcz
Burze, ulewy, grad. Ostrzeżenia w 14 województwach
Prognoza
Będzie pochmurno i deszczowo
Przed nami chłodny, miejscami deszczowy dzień
Prognoza
Burza, noc, pioruny, Polska
Gdzie jest burza? Kłębią się ciemne chmury
Kometa SWAN25B
Jest jasna, ma długi warkocz i widać ją z Ziemi. Oto SWAN25B
Nauka
Noc, deszcz
Deszczowa noc, miejscami zagrzmi
Prognoza
Akcja ratunkowa słowackich służb górskich
Śmiertelny wypadek w Tatrach. Zginęła Polka
Świat
upał, Włochy, dzieci, rodzice
Za gorąco, by się uczyć. Nauczyciele chcą dłuższych wakacji
Świat
Na mieliźnie na Lanzarote osiadła łódź. Zaczęła z niej wyciekać ropa
Łódź rozbiła się u wybrzeży kurortu. Obowiązuje stan gotowości
Świat
Deszcz
Nadciągają burze, ulewy i zimne masy powietrza
Prognoza
Aligator, Floryda
Walczyła z aligatorem, żeby nie porwał psa. "Waliłam, waliłam i waliłam"
Świat
Kierowcy na południowej Florydzie brodzili w wodzie po ulewach
Podtopiło Hollywood, pioruny trafiały w Miami
Świat
Flamingi różowe
Pewna decyzja wpływa na tempo starzenia się flamingów
Nauka
Świnoujście
Jak Bałtyk poradził sobie z powodzią
Lokalizacja trzęsienia ziemi
Trzęsienie ziemi na Kamczatce
Świat
Pochmurno, chmury, burza
Dziś deszczowo w wielu regionach, może zagrzmieć
Prognoza
Burza, noc, pioruny, Polska
Gdzie jest burza? Wieczorem wciąż słychać grzmoty
Burza tropikalna Mario wpłynie na pogodę w Meksyku
Mario u wybrzeży. Może wywołać powodzie błyskawiczne
Świat
Helgeland, Norwegia
Tak późno nocy tropikalnej tu jeszcze nie było
Świat
Ulewa, intensywne opady deszczu, noc
Tutaj nocą będzie lać. IMGW ostrzega
Prognoza
Noc, pochmurno
Noc z rozpogodzeniami, ale i deszczem
Prognoza
Asteroida minie Ziemię
Ziemia ma kolejnego towarzysza. Przez 60 lat chował się przed naukowcami
Agnieszka Stradecka
Silny wiatr w Wielkiej Brytanii
Ulewy i wichury na Wyspach. Alarmy dla milionów mieszkańców
Świat
Powodzie w Denpasarze na Bali
18 osób zginęło w turystycznym raju. Władze apelują
Świat
28 min
kosmos kijek repo ogien z kosmosu
Ogień z kosmosu. 300 milionów złotych, które mogą zmienić Polskę
TVN24
Ulewy, deszcz
Deszczowa fala przemierzy Polskę. Zjawiska mogą być gwałtowne
Prognoza
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica