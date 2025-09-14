Orka płynęła z martwym młodym. Przejmujący widok na morzu

Samica orki pchała martwe młode przez morze Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

W wodach Salish Sea - morzu wewnętrznym przy północno-zachodnim wybrzeżu Ameryki Północnej - w piątek zaobserwowano coś niepokojącego. Samica o imieniu J36, należąca do zagrożonego ekotypu orek określanego po angielsku southern resident, została zauważona u wybrzeży stanu Waszyngton, gdy płynęła z ciałem martwego młodego.

Orka płynęła z martwym młodym

Naukowcy z pozarządowej organizacji Center for Whale Research (CWR) potwierdzili, że samica została zauważona w cieśninie Rosario, około 45 kilometrów na północny wschód od kanadyjskiego miasta Victoria. Towarzyszyło jej martwe młode, wciąż z widoczną pępowiną, które najprawdopodobniej przyszło na świat zaledwie kilka dni wcześniej - było w pełni lub niemal w pełni rozwinięte. Nie wiadomo jednak, czy młode urodziło się martwe, czy zmarło krótko po narodzinach.

Zachowanie orki przypomina inne, szeroko komentowane przypadki wśród tych zwierząt. Najbardziej znany miał miejsce w 2018 roku, gdy samica J35 przez 17 dni pchała na powierzchni wód Salish Sea martwe młode, pokonując przy tym ponad 1,6 tysiąca kilometrów. Również na początku tego roku była ponownie widziana podczas podobnego zachowania, określanego przez naukowców mianem "podróży żałoby".

Przyszłość zwierząt pod znakiem zapytania

Populacja orek z ekotypu (gatunku z charakterystycznymi cechami dla danego środowiska) southern resident liczy obecnie mniej niż 75 osobników. To genetycznie odrębna grupa, zamieszkująca rejon Salish Sea w pobliżu miasta Vancouver i wybrzeża Kolumbii Brytyjskiej. Głównym źródłem ich pożywienia jest czawycza, gatunek morskiej ryby z rodziny łososiowatych, którego liczebność drastycznie zmniejszyła się w ostatnich dekadach.

Michael Weiss, dyrektor badań w CWR, podkreślił, że nie można jednego przypadku śmierci młodego wiązać bezpośrednio z konkretnym czynnikiem, ale trudności w rozmnażaniu populacji orek są powiązane z dwoma krytycznymi problemami:

wysokim stężeniem zanieczyszczeń chemicznych, zaburzających układ odpornościowy i reprodukcyjny zwierząt;

niedoborem pokarmu, głównie łososia.

Naukowcy byli obecni na miejscu w dniu zdarzenia, zbierając informacje o samicy i jej martwym młodym. Jak zapowiadają, szczegółowe informacje zostaną opublikowane wkrótce.

Wcześniejsze raporty wskazują, że bez stanowczych działań ze strony władz Kanady i USA orki należące do tego ekotypu mogą znaleźć się na skraju wyginięcia. Widok J36 z martwym młodym to nie tylko osobisty dramat tego zwierzęcia, ale również symboliczny i poruszający obraz tragicznej kondycji całej populacji.

