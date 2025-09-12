Tak późno nocy tropikalnej tu jeszcze nie było

Temperatura w Norwegii w sobotę 13.09. 2025 r. Źródło: Ventusky.com

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Kluczowe fakty: Ubiegłej nocy temperatura w jednym z miejsc w Norwegii nie spadła poniżej 20 stopni. Takie noce noszą miano tropikalnych.

To najpóźniej zanotowana tego typu noc w historii.

Meteorolodzy przekazali, że wrzesień również był anormalnie ciepły i zwracają uwagę, co za to odpowiada.

W nocy z 11 na 12 września we wsi Reipa w norweskim dystrykcie Helgeland noc była tropikalna, co oznacza, że temperatura między godziną 20 a 8 rano ani na moment nie spadła poniżej 20 stopni Celsjusza. Najniższa zmierzona temperatura wyniosła 20,4 stopnia Celsjusza.

Najpóźniejsza noc tropikalna w północnej Norwegii

Norweski Instytut Meteorologiczny poinformował, że była to najpóźniej zanotowana noc tropikalna w północnej Norwegii na przestrzeni roku. Wcześniejszy rekord padł w nocy z 9 na 10 września 2024 roku, a jeszcze poprzedni utrzymywał się ponad 85 lat. Meteorolożka Anita Ager-Wick z instytutu przekazała, że to bardzo nietypowe.

- Noce tropikalne nie zdarzają się codziennie, nawet w lecie. Wtedy są najczęstsze, ale teraz mamy środek września - przyznała Ager-Wick.

Źródłem tak wysokiej temperatury nocą była kombinacja ciepłych mas powietrza napływających z południa oraz silnego wiatru.

- Oprócz wiatru, który zapobiega ochłodzeniu, odczuwamy pewien efekt osuszenia. Oznacza to ciągłe poruszanie się powietrza i nawiewanie cieplejszych mas. Gdyby w nocy nie było wiatru, nie byłoby tak gorąco. Nawet gdyby było cieplejsze powietrze, zrobiłoby się chłodniej, a potem temperatura wzrosłaby w ciągu dnia. Teraz jest po prostu gorąco przez cały dzień - wyjaśniła meteorolożka.

Wyjątkowo ciepły wrzesień na północy Norwegii

Wrzesień jest w tym roku wyjątkowo ciepły w północnej Norwegii. W okręgach Nordland, Troms i Finnmark średnia temperatura miesięczna była do tej pory o cztery stopnie wyższa niż średnia dla wielolecia. Jak poinformowała Nora Mo-Bjorkelund, koordynatorka w Norweskim Instytucie Meteorologicznym, największą różnicę odnotowana w Finnmarku - było tam pięć stopni Celsjusza cieplej niż zwykle.

W 2025 roku wystąpiła najpóźniejsza noc tropikalna w północnej Norwegii Źródło: Shutterstock