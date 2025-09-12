Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
TVN24+
Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Tak późno nocy tropikalnej tu jeszcze nie było

Helgeland shutterstock_2557148065
Temperatura w Norwegii w sobotę 13.09. 2025 r.
Źródło: Ventusky.com
W nocy z czwartku na piątek w północnej Norwegii zanotowano noc tropikalną - informują meteorolodzy. To najpóźniejsza w skali roku tego typu noc w historii pomiarów w tym kraju. Również temperatura w dzień w północnej Norwegii była wyjątkowo wysoka jak na tę porę roku.
Kluczowe fakty:
  • Ubiegłej nocy temperatura w jednym z miejsc w Norwegii nie spadła poniżej 20 stopni. Takie noce noszą miano tropikalnych.
  • To najpóźniej zanotowana tego typu noc w historii.
  • Meteorolodzy przekazali, że wrzesień również był anormalnie ciepły i zwracają uwagę, co za to odpowiada.

W nocy z 11 na 12 września we wsi Reipa w norweskim dystrykcie Helgeland noc była tropikalna, co oznacza, że temperatura między godziną 20 a 8 rano ani na moment nie spadła poniżej 20 stopni Celsjusza. Najniższa zmierzona temperatura wyniosła 20,4 stopnia Celsjusza.

Najpóźniejsza noc tropikalna w północnej Norwegii

Norweski Instytut Meteorologiczny poinformował, że była to najpóźniej zanotowana noc tropikalna w północnej Norwegii na przestrzeni roku. Wcześniejszy rekord padł w nocy z 9 na 10 września 2024 roku, a jeszcze poprzedni utrzymywał się ponad 85 lat. Meteorolożka Anita Ager-Wick z instytutu przekazała, że to bardzo nietypowe.

- Noce tropikalne nie zdarzają się codziennie, nawet w lecie. Wtedy są najczęstsze, ale teraz mamy środek września - przyznała Ager-Wick.

Źródłem tak wysokiej temperatury nocą była kombinacja ciepłych mas powietrza napływających z południa oraz silnego wiatru.

- Oprócz wiatru, który zapobiega ochłodzeniu, odczuwamy pewien efekt osuszenia. Oznacza to ciągłe poruszanie się powietrza i nawiewanie cieplejszych mas. Gdyby w nocy nie było wiatru, nie byłoby tak gorąco. Nawet gdyby było cieplejsze powietrze, zrobiłoby się chłodniej, a potem temperatura wzrosłaby w ciągu dnia. Teraz jest po prostu gorąco przez cały dzień - wyjaśniła meteorolożka.

Pożary lasów uwalniają "koktajl czarownic"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Pożary lasów uwalniają "koktajl czarownic"

Nauka

Wyjątkowo ciepły wrzesień na północy Norwegii

Wrzesień jest w tym roku wyjątkowo ciepły w północnej Norwegii. W okręgach Nordland, Troms i Finnmark średnia temperatura miesięczna była do tej pory o cztery stopnie wyższa niż średnia dla wielolecia. Jak poinformowała Nora Mo-Bjorkelund, koordynatorka w Norweskim Instytucie Meteorologicznym, największą różnicę odnotowana w Finnmarku - było tam pięć stopni Celsjusza cieplej niż zwykle.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Praktycznie nie ma tu ludzi. Mimo to owady masowo giną

Praktycznie nie ma tu ludzi. Mimo to owady masowo giną

Nauka
Drzewa gubią liście wcześniej niż zwykle. "To efekt zmian klimatu"

Drzewa gubią liście wcześniej niż zwykle. "To efekt zmian klimatu"

Ciekawostki
W 2025 roku wystąpiła najpóźniejsza noc tropikalna w północnej Norwegii
W 2025 roku wystąpiła najpóźniejsza noc tropikalna w północnej Norwegii
Źródło: Shutterstock

Autorka/Autor: kp/dd

Źródło: NRK

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Czytaj także:
Burza, noc, pioruny, Polska
Gdzie jest burza? Wieczorem wciąż słychać grzmoty
Polska
Burza tropikalna Mario wpłynie na pogodę w Meksyku
Mario u wybrzeży. Może wywołać powodzie błyskawiczne
Świat
Ulewa, intensywne opady deszczu, noc
Tutaj nocą będzie lać. IMGW ostrzega
Prognoza
Noc, pochmurno
Noc z rozpogodzeniami, ale i deszczem
Prognoza
Asteroida minie Ziemię
Ziemia ma kolejnego towarzysza. Przez 60 lat chował się przed naukowcami
Agnieszka Stradecka
Silny wiatr w Wielkiej Brytanii
Ulewy i wichury na Wyspach. Alarmy dla milionów mieszkańców
Świat
Powodzie w Denpasarze na Bali
18 osób zginęło w turystycznym raju. Władze apelują
Świat
Ulewy, deszcz
Deszczowa fala przemierzy Polskę. Zjawiska mogą być gwałtowne
Prognoza
Czarna dziura - zdjęcie poglądowe
Eksplozja pierwotnej czarnej dziury. "Powinniśmy być gotowi"
Nauka
Powodzie w Pakistanie
Łódź ratunkowa się wywróciła. Zginęło dziewięć osób
Świat
Wybrzeże Zatoki Manilskiej, gdzie zapadanie się lądu jest szczególnie szybkie
Całe wyspy zapadają się do morza. "Powrót do normalnego życia jest już niemożliwy"
Świat
Teleskop, niebo nocą
Tej nocy Księżyc będzie jak "słoń w składzie porcelany"
Ciekawostki
Mniszek lekarski
Odkryto tajemnicę dmuchawców
Nauka
Rzeka Nysa Kłodzka zalała Kłodzko
Jak szybko da się przewidzieć powódź? Meteorolog odpowiada
Polska
Mgła, Warszawa
Jest pięknie, ale też niebezpiecznie
Polska
AdobeStock_1690657958
Dziś miejscami zagrzmi i popada
Prognoza
Burza, noc, pioruny, Polska
Gdzie jest burza? Błyska się po zmierzchu
Polska
Wyspa powstała po cofnięciu się lodowca Alsek
Alaska ma nową wyspę
Świat
Ulewa w Tokio
Ulewa w stolicy. Brak prądu, jest ofiara śmiertelna
Świat
Noc, wczesna jesień, po deszczu, chłodno
Przed nami deszczowa, miejscami mglista noc
Prognoza
Bali
Zalane schronisko dla psów. "To, co się stało, łamie serce"
Świat
Po ulewach we Włoszech strażacy interweniowali ponad 100 razy
Ewakuacja kilkudziesięciu osób z kempingu, osuwisko zablokowało drogę
Świat
Koza Jo gwiazdą internetu. Sławę zyskała błyskawicznie
Zrobił minę, sławę zyskał błyskawicznie
Ciekawostki
Deszcz, ulewy
Niż za niżem. Nadchodzą kolejne intensywne opady
Prognoza
Susza (zdjęcie poglądowe)
Takich opadów nie było od dawna. Jak wpłyną na suszę?
Franciszek Wajdzik
shutterstock_2164009465
Lwy zagryzły pracownika zoo na oczach turystów
Świat
Powódź na Bali
Dramat na rajskiej wyspie. Rośnie liczba ofiar
Świat
Skutki nawałnicy w gminie Callosa de Segura na południu Hiszpanii
"Absolutnie przerażające". Wielkie zniszczenia w zaledwie kilkanaście minut
Świat
Wodowskaz
Ulewy w Polsce. Czy może dojść do powodzi?
Polska
Fragment ściany zawalonego kościoła w Trzęsaczu (woj. zachodniopomorskie)
Zjada nam plaże. Dlaczego?
Agnieszka Stradecka
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica