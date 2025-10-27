NASA ma kłopoty. Przerwano część projektów badawczych

Misja Artemis II odbędzie się w 2026 roku Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved/NASA

Paraliż budżetowy w Stanach Zjednoczonych jest wynikiem nieuchwalenia prowizorium budżetowego po wygaśnięciu budżetu na ubiegły rok fiskalny, który skończył się 30 września. Senatorzy Partii Demokratycznej blokują uchwalenie przegłosowanego w Izbie Reprezentantów prowizorium, bo żądają przywrócenia dopłat do ubezpieczeń zdrowotnych, bez których koszty ubezpieczenia mają drastycznie wzrosnąć.

Podczas tzw. shutdownu rządu federalnego agencje rządowe podtrzymują tylko działania uznane za kluczowe, a wszelka pozostała aktywność jest wstrzymywana. Sytuacja ma wpływ także na badania naukowe, a w szczególności na NASA. Na stronach internetowych agencji od 1 października w zasadzie nie pojawiają się nowe wiadomości. Stanął nawet serwis Astronomical Picture of the Day, gdzie prezentowane są astronomiczne zdjęcia dnia.

Tylko niezbędne działania

NASA opublikowała przewodnik, w którym wyjaśniła, jakie działania zostały wstrzymane na czas shutdownu, a jakie są kontynuowane. Realizowane są zadania związane z życiem na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, bezpieczeństwem i ochroną życia oraz ukończeniem aktywności badawczych w przypadkach, gdy ich wstrzymanie spowodowałoby szkody. Do tej listy wyjątków dodano na koniec września program Artemis, a w szczególności przygotowania do lotów Artemis 2 i Artemis 3.

W przewodniku wskazano, że pracownicy wytypowani do wstrzymania pracy nie mogą jej wykonywać nawet na zasadzie wolontariatu. Pracować mogą jedynie osoby na stanowiskach uznanych za kluczowe. W efekcie spośród około 18 tysięcy pracowników NASA pracują jedynie trzy tysiące. Nie są podpisywane nowe umowy, granty, porozumienia o współpracy.

Placówki zarządzane przez zewnętrzne, pozarządowe instytucje działają nadal, aczkolwiek robią to w trybie oszczędnym. Dotyczy to Jet Propulsion Laboratory (JPL) oraz Kennedy Space Center Visitor Complex. Może to jeszcze pogorszyć sytuację JPL, które i tak miało planowane redukcje etatów.

Gdy paraliż administracji federalnej się zakończy i NASA powróci do pełnego działania, będzie musiała zmierzyć się z poważną redukcją budżetu. Według prezydenckiego projektu budżetu na rok fiskalny 2026, nawet jedna czwarta obecnych funduszy NASA ma zostać zmniejszona, planowane są też duże grupowe zwolnienia pracowników.