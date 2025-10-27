Logo TVN24
Świat

NASA ma kłopoty. Przerwano część projektów badawczych

Artemis I przed listopadowym startem w 2022 roku
Misja Artemis II odbędzie się w 2026 roku
Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved/NASA
NASA zawiesiła wiele projektów z powodu rządowego shutdownu. Od początku października na stronach internetowych agencji nie pojawiły się prawie żadne nowe materiały, prowadzone są jedynie niezbędne działania. Tysiące pracowników agencji kosmicznej wysłano na przymusowe urlopy.

Paraliż budżetowy w Stanach Zjednoczonych jest wynikiem nieuchwalenia prowizorium budżetowego po wygaśnięciu budżetu na ubiegły rok fiskalny, który skończył się 30 września. Senatorzy Partii Demokratycznej blokują uchwalenie przegłosowanego w Izbie Reprezentantów prowizorium, bo żądają przywrócenia dopłat do ubezpieczeń zdrowotnych, bez których koszty ubezpieczenia mają drastycznie wzrosnąć.

Podczas tzw. shutdownu rządu federalnego agencje rządowe podtrzymują tylko działania uznane za kluczowe, a wszelka pozostała aktywność jest wstrzymywana. Sytuacja ma wpływ także na badania naukowe, a w szczególności na NASA. Na stronach internetowych agencji od 1 października w zasadzie nie pojawiają się nowe wiadomości. Stanął nawet serwis Astronomical Picture of the Day, gdzie prezentowane są astronomiczne zdjęcia dnia.

Shutdown w USA. Oto co się będzie działo
Tylko niezbędne działania

NASA opublikowała przewodnik, w którym wyjaśniła, jakie działania zostały wstrzymane na czas shutdownu, a jakie są kontynuowane. Realizowane są zadania związane z życiem na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, bezpieczeństwem i ochroną życia oraz ukończeniem aktywności badawczych w przypadkach, gdy ich wstrzymanie spowodowałoby szkody. Do tej listy wyjątków dodano na koniec września program Artemis, a w szczególności przygotowania do lotów Artemis 2 i Artemis 3.

W przewodniku wskazano, że pracownicy wytypowani do wstrzymania pracy nie mogą jej wykonywać nawet na zasadzie wolontariatu. Pracować mogą jedynie osoby na stanowiskach uznanych za kluczowe. W efekcie spośród około 18 tysięcy pracowników NASA pracują jedynie trzy tysiące. Nie są podpisywane nowe umowy, granty, porozumienia o współpracy.

Placówki zarządzane przez zewnętrzne, pozarządowe instytucje działają nadal, aczkolwiek robią to w trybie oszczędnym. Dotyczy to Jet Propulsion Laboratory (JPL) oraz Kennedy Space Center Visitor Complex. Może to jeszcze pogorszyć sytuację JPL, które i tak miało planowane redukcje etatów.

Gdy paraliż administracji federalnej się zakończy i NASA powróci do pełnego działania, będzie musiała zmierzyć się z poważną redukcją budżetu. Według prezydenckiego projektu budżetu na rok fiskalny 2026, nawet jedna czwarta obecnych funduszy NASA ma zostać zmniejszona, planowane są też duże grupowe zwolnienia pracowników.

Autorka/Autor: ast

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: NASA/Joel Kowsky

