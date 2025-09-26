Logo TVN24
Świat

Masy błota spadły na miasto. Służby szukają zaginionych

Miasteczko Guangfu po przejściu tajfunu Ragasa
Poszukiwania zaginionych na Tajwanie
Na Tajwanie trwa kolejna doba akcji poszukiwawczo-ratowniczej po tym, jak wyspę nawiedził supertajfun Ragasa. Służby poszukują 11 osób w powiecie Hualian, który został najbardziej poszkodowany. Po dotarciu do Chin żywioł osłabł i przesuwa się w kierunku Wietnamu, gdzie wprowadzono dodatkowe środki ostrożności.

Supertajfun Ragasa sieje postrach w południowo-wschodniej Azji od początku tygodnia. Żywioł - uważany za najsilniejszą burzę, jaka pojawiła się w tym roku na świecie - przeszedł już nad częścią Filipin, Tajwanu oraz południowych Chin, doprowadzając do wielu zniszczeń i zabijając co najmniej 25 osób (14 na Tajwanie i 11 na Filipinach). W dotkniętych regionach trwa akcja poszukiwawczo-ratownicza. Jak informują zagraniczne agencje prasowe, na Tajwanie nadal nie odnaleziono 11 osób.

Auta jak kostki domina. Skala żywiołu na zdjęciach
Auta jak kostki domina. Skala żywiołu na zdjęciach

Masy błota spadły na miasto

Poszukiwania zaginionych skupiają się na powiecie Hualian, który był jednym z najbardziej poszkodowanych regionów na Tajwanie. Ragasa przyniosła tam wysokie fale sztormowe, ulewne opady deszczu oraz porywy wiatru o prędkości około 200 km/h. We wtorek doszło tam do przepełnienia tzw. jeziora zaporowego w górach, co doprowadziło do uwolnienia mas wody i błota, które spadły na miasto Guangfu.

Ratownicy pracujący obecnie na miejscu próbują dostać się do przysypanych domów w celu odnalezienia mieszkańców. Jak podaje agencja Reuters, większość ofiar na Tajwanie to osoby starsze, które nie zdążyły ewakuować się przed nadejściem żywiołu.

- Moi przyjaciele są tam zakopani. Jak ich znaleźć? Ich ciała zostały porwane przez powódź - powiedział jeden z mieszkańców.

Rwąca woda niszczy restaurację w Hongkongu
Zniszczenie restauracji zajęło kilkadziesiąt sekund
Zniszczenia na Tajwanie po przejściu supertajfunu Ragasa
"Powrót do domu jest zbyt ryzykowny"
woda1
Woda wyważyła drzwi i wdarła się do hotelu

Żywioł zmierza w kierunku Wietnamu

Po dotarciu do Chin supertajfun Ragasa osłabł i przekształcił się w burzę tropikalną. Żywioł przemieszcza się nad południowym chińskim wybrzeżem, zmierzając w kierunku Wietnamu. W kraju tym wprowadzono dodatkowe środki ostrożności. Premier Pham Minh Chinh polecił wzmocnienie ochrony kluczowej infrastruktury, takiej jak tamy i szpitale. Ostrzeżenie wydała także amerykańska ambasada.

Autorka/Autor: Franciszek Wajdzik

Źródło: Reuters, The Guardian, U.S. Embassy & Consulate in Vietnam

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

