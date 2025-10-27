Logo TVN24
Świat

Martwy ryś na środku drogi. "Moment nieuwagi może mieć tragiczne konsekwencje"

Ryś europejski - zdj. poglądowe
Rysie w Babiogórskim Parku Narodowym
Źródło: Babiogórski Park Narodowy
Młody ryś został potrącony przez samochód. Do zdarzenia doszło w słowackim Tatrzańskim Parku Narodowym. Przyrodnicy zaapelowali do kierowców o zachowanie ostrożności jesienią, gdy zwierzęta te migrują.

Pracownicy słowackiego Tatrzańskiego Parku Narodowego (TANAP) przekazali informację o śmierci zwierzęcia w mediach społecznościowych. Jak wyjaśnili, młody osobnik został znaleziony martwy kilka dni temu na drodze z Popradu do Starego Smokowca.

- Prosimy kierowców o szczególną ostrożność na drogach. Moment nieuwagi może mieć tragiczne konsekwencje zarówno dla zwierząt, jak i ludzi - napisali na oficjalnym koncie TANAP na Facebooku.

Młody ryś znaleziony na drodze z Popradu
Młody ryś znaleziony na drodze z Popradu
Źródło: Tatranský národný park/Facebook

Apel do kierowców

Jak wyjaśnili przyrodnicy, wraz z nadejściem jesieni rysie rozpoczynają migrację w poszukiwaniu zimowisk, dlatego częściej poruszają się w pobliżu dróg. Ryzyko spotkania ze zwierzęciem jest duże zwłaszcza wczesnym rankiem tuż przed wschodem słońca i wieczorem przy zapadaniu zmroku.

- Apelujemy o wolną, ostrożną jazdę, zwłaszcza w pobliżu łąk i lasów. Zwracajcie uwagę na znaki drogowe ostrzegające o występowaniu zwierząt. Zachowajcie szczególną czujność podczas deszczu i w ograniczonej widzialności - dodali.

Polska populacja rysia liczy około 200 osobników i prawdopodobnie powoli rośnie. Zwierzęta spotykane są głównie na wschodzie kraju. W Tatrach żyje zaledwie kilka par zwierząt. Obserwowane są one zarówno po stronie polskiej, jak i słowackiej.

Autorka/Autor: ast

Źródło: TANAP, Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

