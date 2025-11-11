"Bezprecedensowe" ulewy na greckiej wyspie

Zalania na greckiej wyspie Lesbos (wideo bez dźwięku) Źródło: PAP/EPA/ELIAS MARCOU

W nocy z poniedziałku na wtorek mocno padało w zachodniej części greckiej wyspy Lesbos, położonej na Morzu Egejskim. Jak podały lokalne media, w ciągu zaledwie kilku godzin spadło ponad 110 litrów deszczu na metr kwadratowy. Tak obfite opady doprowadziły do powstania powodzi.

Z powodu ulew zamknięto szkoły

Największe zniszczenia odnotowano w regionie Kalloni, gdzie gwałtownie wezbrały dwie rzeki. Mieszkańcy relacjonowali, że ulewy były "bezprecedensowe". Wiele domów, budynków i piwnic zostało zalanych.

Z powodu trudnych warunków pogodowych zamknięto we wtorek szkoły w zachodniej części wyspy.

"Decyzja o zamknięciu wszystkich szkół w zachodniej części Lesbos została podjęta jako środek ostrożności z powodu intensywnych i długotrwałych ulew, które dotknęły znaczną część wyspy i spowodowały utrudnienia w ruchu drogowym" - napisano w komunikacie. Zaapelowano również do mieszkańców, aby unikali niepotrzebnych podróży ze względów bezpieczeństwa.

Ulewy na greckiej wyspie Lesbos Powódź w zachodniej części wyspy Lesbos Źródło: PAP/EPA/ELIAS MARCOU Powódź w zachodniej części wyspy Lesbos Źródło: PAP/EPA/ELIAS MARCOU Powódź w zachodniej części wyspy Lesbos Źródło: PAP/EPA/ELIAS MARCOU Ulewy na greckiej wyspie Lesbos Źródło: PAP/EPA/ELIAS MARCOU Ulewy na greckiej wyspie Źródło: PAP/EPA/ELIAS MARCOU Ulewy na greckiej wyspie Lesbos Źródło: PAP/EPA/ELIAS MARCOU Zalane tereny w regionie Kalloni na wyspie Lesbos Źródło: PAP/EPA/ELIAS MARCOU Zalane tereny w regionie Kalloni na wyspie Lesbos Źródło: PAP/EPA/ELIAS MARCOU Zalany dom w regionie Kalloni Źródło: PAP/EPA/ELIAS MARCOU Zalany dom w regionie Kalloni Źródło: PAP/EPA/ELIAS MARCOU Zalany dom w regionie Kalloni Źródło: PAP/EPA/ELIAS MARCOU Zalania na greckiej wyspie Lesbos Źródło: PAP/EPA/ELIAS MARCOU Ulewy na wyspie Lesbos Źródło: PAP/EPA/ELIAS MARCOU