"Kto nie strzeże ogrodu, staje się jego niszczycielem". Papież wzywa do ekologicznego nawrócenia

Papież Leon XIV mówił w środę do wiernych o ekologii i o zmianie stylu życia. - Kto nie strzeże ogrodu, staje się jego niszczycielem - powiedział podczas audiencji generalnej w Watykanie. Na spotkanie z papieżem na placu Świętego Piotra przyszło tysiące wiernych z całego świata.

"Potrzebne jest inne spojrzenie"

- Raj nie jest utracony, należy go odnaleźć - kontynuował Leon XIV. Przywołał słowa swego poprzednika Franciszka o tym, że nie można sprowadzać "kultury ekologicznej" do serii pilnych i fragmentarycznych odpowiedzi na problemy dotyczące zniszczenia środowiska, wyczerpania rezerw naturalnych i zanieczyszczenia.

Potrzebne jest - dodał Leon XIV, cytując Franciszka - inne spojrzenie, myślenie, polityka, program edukacyjny oraz zmiana stylu życia. - Kto nie strzeże ogrodu, staje się jego niszczycielem - ostrzegł. Mówiąc o potrzebie ekologicznego nawrócenia, papież zaznaczył, że zaczyna się ono w sercu i ma charakter duchowy. - Zmienia historię, angażuje nas publicznie, aktywuje solidarność - zaznaczył.

Papież zwrócił się do Polaków

- W ten sposób synowie i córki Kościoła mogą dziś spotkać miliony młodych ludzi i innych mężczyzn, i kobiety dobrej woli, którzy wysłuchali wołania ubogich i Ziemi pozwalając, by dotknęło ich serca - zauważył papież.

Papież Leon XIV zwrócił się również do Polaków. - Kolejne pory roku ukazują nam piękne oblicza Bożego ogrodu. Sam Stwórca powierzył mężczyźnie i kobiecie zadanie harmonijnego uprawiania go i doglądania, ponieważ to człowiek jest ukoronowaniem i stróżem stworzenia. Jak Maria Magdalena rozpoznajmy w Chrystusie naszego jedynego Pana i Zbawiciela - powiedział Leon XIV.