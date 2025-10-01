Domy zawaliły się i wpadły do oceanu

Domy wpadły do oceanu Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

Sześć niezamieszkałych domów wzdłuż wybrzeża Outer Banks w Karolinie Północnej zawaliło się i wpadło do oceanu - podała agencja Associated Press. Na Atlantyku znajduje się huragan Imelda oraz pozostałości huraganu Humberto - oba cyklony oddziałują na tę część wybrzeża Stanów Zjednoczonych, powodując wzburzone fale.

Sześć domów wpadło do oceanu

Pięć z tych domów, niegdyś wspartych na wysokich palach, zawaliło się we wtorek po południu w Buxton, miejscowości położonej na archipelagu wysp tworzących Outer Banks - poinformował Mike Barber, rzecznik Służby Parków Narodowych (NPS). Szósty dom w Buxton zawalił się w nocy.

Nikt nie odniósł obrażeń - poinformował rezerwat przyrody Cape Hatteras National Seashore w poście opublikowanym w mediach społecznościowych. Napisano też, że biorąc pod uwagę warunki panujące na oceanie, możliwe są kolejne zawalenia. Wezwano odwiedzających do omijania obszaru rozciągającego się na wiele kilometrów na południe od regionu.

To, jak jeden z domów wpada do wody, widać na poniższym nagraniu:

Imelda i Humberto wpływają na pogodę

We wtorek fale oceaniczne spowodowały również zamknięcie przez stanowy Departament Transportu odcinka autostrady nr 12 w Karolinie Północnej na wyspie Ocracoke. Departament poinformował również, że tego dnia zawieszono także kursowanie promu łączącego wyspy Ocracoke i Hatteras.

Wybrzeże Karoliny Północnej składa się prawie wyłącznie z wąskich, nisko położonych wysp barierowych, które od lat ulegają erozji w wyniku podnoszenia się poziomu morza. Według służb parku narodowego od 2020 r. na plażach Seashore zawaliło się osiemnaście prywatnych domów.

Zagrożenie często wzrasta, gdy region ten nawiedzają burze, tak jak stało się to w przypadku dwóch ostatnich huraganów, nawet jeśli znajdują się one w głębi Oceanu Atlantyckiego.

W związku z Imeldą i Humberto Narodowa Służba Pogodowa (NWS) wydała ostrzeżenia przed powodziami przybrzeżnymi dla części wschodniej Karoliny Północnej, a przez resztę tygodnia spodziewano się niebezpiecznych warunków na morzu.

Prognozowana trasa przemieszczania się Imeldy Źródło: NHC