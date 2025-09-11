Ulewa nawiedziła stolicę. Jest ofiara śmiertelna

Przez Tokio przeszła potężna ulewa, która doprowadziła do powodzi w niektórych częściach miasta. Żywioł przyczynił się do śmierci mężczyzny. Ponadto wystąpiły utrudnienia na kolei i lokalnym lotnisku, były także przerwy w dostępie do energii elektrycznej.

We czwartek w wielu okręgach Tokio zanotowano wysokie opady. W ciągu zaledwie godziny w okręgu Setagaya zmierzono 92 litry na metr kwadratowy, a w okręgu Ota - 88,5 l/mkw, przekazała Japońska Agencja Meteorologiczna (JMA). Zgodnie z danymi z radarów w niektórych częściach miasta spadło nawet ponad 100 l/mkw.

Tokijskie rzeki wystąpiły z brzegów

W wyniku opadów rzeki Yazawa w okręgu Setagaya, Meguro w okręgu Meguro i Tachiai w okręgu Shinagawa wystąpiły z brzegów. We wszystkich wymienionych okręgach władze wydały liczne ostrzeżenia o nadzwyczajnej sytuacji. Biuro okręgu Setagaya wezwało ponad 1200 gospodarstw domowych do ewakuacji.

Załamanie pogody doprowadziło do problemów w dostawach prądu. Dostawca Tokyo Electric Power Company poinformował, że o godzinie 17 miejscowego czasu 4230 domów w Tokio - głównie w okręgach Shinagawa, Ota i Meguro - pozostawało bez dostępu do energii elektrycznej.

Mężczyzna zmiażdżony przez kontenery

W okręgu Ota ulewy zakończyły się tragicznie. Miejscowa policja poinformowała, że dwaj pracownicy portu zostali przygnieceni przez kontenery, które się przewróciły. Jeden z mężczyzn, obsługujący ciężki sprzęt, zginął na miejscu. Drugi został przewieziony do szpitala z obrażeniami niezagrażającymi życiu.

Silny deszcz zakłócił transport. Operator kolejowy JR Central przekazał, że tymczasowo zawiesił połączenia kolejowe dużej prędkości między Tokio a sąsiednią prefekturą Kanagawa. Dotknęły one około 100 tys. pasażerów. Opóźnienia zgłosił też operator JR East. Poza tym żywioł spowodował opóźnienia i odwołania lotów na stołecznym lotnisku Haneda.

Japońska Agencja Meteorologiczna prognozuje, że trudne warunki będą panować w niektórych częściach kraju do piątku. Przewiduje, że w ciągu 24 godzin, do godziny 18, w podregionie Tokai w środkowej części kraju spadnie do 200 l/mkw., a w podregionie Kanto-Koshin, w tym w Tokio - do 100 l/mkw.

