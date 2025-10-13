Logo TVN24
Japonia, Tokio. Był tajfun, będzie groźna burza

|
Burza
Tajfun Halong na zdjęciach satelitarnych
Źródło: Reuters/CSU/CIRA & JMA/JAXA
W ubiegłym tygodniu w japońskie wyspy Izu uderzył tajfun Halong. Przyniósł ze sobą silne porywy wiatru oraz obfite opady deszczu. Mieszkańcy tego regionu jeszcze nie zdążyli zapomnieć o tej katastrofie, a już kolejny żywioł sunie w ich kierunku.

Jak podaje japońska stacja NHK, w poniedziałek burza Nakri ma nawiedzić archipelag Izu i tym samym zbliżyć się do stolicy - Tokio. Władze ostrzegają przed możliwym sztormem, osunięciami ziemi i bardzo silnym wiatrem. Apelują o zachowanie szczególnej ostrożności.

Porywy przekraczające 120 km/h

Japońska Agencja Meteorologiczna (JMA) poinformowała, że w poniedziałek rano burza Nakri znajdowała się u południowo-wschodnich wybrzeży wyspy Honsiu. Według ekspertów, żywioł przemieszcza się w kierunku północno-wschodnim z prędkością 20 kilometrów na godzinę. JMA wydała ostrzeżenia meteorologiczne przed sztormem i silnym wiatrem.

Towarzyszący burzy wiatr wieje z prędkością do 90 kilometrów na godzinę, a porywy sięgają nawet 126 km/h. Tak silny wiatr może wywołać sztorm. Jak pisze NHK, mogą pojawić się fale o wysokości nawet dziewięciu metrów.

"Ryzyko wystąpienia klęski żywiołowej na wyspach jest wysokie"

Prognozuje się, że Nakri będzie kierować się na wschód, stopniowo przybierając na sile. Ponieważ rekordowe opady deszczu i silne porywy wiatru, wywołane przez tajfun Halong w zeszłym tygodniu, spowodowały rozluźnienie gruntu i uszkodzenia konstrukcji, "ryzyko klęski żywiołowej na wyspach jest wysokie" - pisze NHK.

Największe opady od dekad, wiatr o sile niszczącej domy
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Największe opady od dekad, wiatr o sile niszczącej domy

Autorka/Autor: Anna Bruszewska

Źródło: NHK, jma.go.jp

Źródło zdjęcia głównego: Ventusky.com

Anna Bruszewska
Anna Bruszewska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
