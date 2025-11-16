Erupcja wulkanu Merapi w Indonezji Źródło: INDONESIA MINISTRY OF ENERGY AND MINERAL RESOURCES/Reuters

W niedzielę rano doszło do kilku erupcji wulkanu Sakurajima położonego w japońskiej prefekturze Kagoshima. Japońska Agencja Meteorologiczna (JMA) wydała ostrzeżenie przed opadami popiołu dla prefektur Kagoshima i Miyazak, które znajdują się w południowej części wyspy Kiusiu. Służby medyczne nie odnotowały ofiar wśród ludzi.

Kłęby dymu i popiołu wzbiły się na ponad cztery kilometry

Do pierwszej erupcji wulkanu doszło około godziny 1 lokalnego czasu. Kolejne miały miejsce około godziny 2.30 i 8.50. Jak podała agencja Reuters, że odwołano 30 lotów.

Sakurajima to jeden z najbardziej aktywnych wulkanów w Japonii. JMA przekazała, że w wyniku erupcji kłęby dymu i popiołu wzbiły się na wysokość ponad 4400 metrów.

"Proszę podjąć środki ostrożności, aby chronić się przed popiołem, na przykład używając parasoli lub masek, i upewnić się, że jedziecie powoli" - zaapelowano do mieszkańców regionu dotkniętego erupcją. Wulkan Sakurajima jest jedną z bardziej popularnych atrakcji turystycznych Japonii. Z powodu częstych erupcji lokalne władze ograniczyły dostęp do niego.

Japonia leży w tak zwanym pacyficznym pasie ognia, na styku płyt tektonicznych, co wiąże się z częstymi trzęsieniami ziemi i erupcjami wulkanów.

