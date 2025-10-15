Indonezja. Erupcja wulkanu. Dachy przykryte "deszczem piasku"

Wybuch wulkanu Lewotobi Laki-laki pokrył pobliską wioskę popiołem wulkanicznym Źródło: Reuters

Lewotobi to wulkan znajdujący się na wyspie Flores w Indonezji. Ma dwa stożki: Laki-laki, aktywniejszy, nazywany męskim, oraz Perempuan, określany żeńskim.

Erupcja wulkanu w Indonezji

W środę Lewotobi Laki-laki znów dał o sobie znać. Pierwsze erupcja rozpoczęła się o godzinie 1.35 lokalnego czasu i trwała przez około dziewięć minut - przekazała w oświadczeniu agencja geologiczna Indonezji. Wulkan wyrzucił dym na wysokość 10 kilometrów. O godzinie 9.21 wulkan wybuchł ponownie. Erupcja trwała trzy minuty, a chmura dymu sięgnęła ośmiu kilometrów.

Popiół i na dachach domów

Na wioskę Hikong, znajdującą się siedem kilometrów od szczytu wulkanu, spadł popiół, a później "deszcz piasku", który uszkodził dachy kilku domów.

- Usłyszałem dudnienie, zanim poczuliśmy trzęsienie ziemi, lekkie wstrząsy, a potem usłyszeliśmy eksplozję. Wszyscy mieszkańcy wioski Hikong i okolic doświadczają deszczu piasku. Jest bardzo prawdopodobne, że jako rolnicy nie będziemy w stanie prowadzić naszej działalności w tych warunkach - powiedział 55-letni Lazerus Dulu, mieszkaniec Hikongu.

Ewakuacje i zamknięte lotnisko

W związku ze znacznym wzrostem aktywności wulkanu od poniedziałku indonezyjska agencja geologiczna podniosła ostrzeżenia do najwyższego poziomu.

- Mieszkańcy okolic wulkanu powinni być świadomi potencjalnej lawiny piroklastycznej, ktora może wystąpić w przypadku silnych opadów deszczu - powiedział Muhammad Wafid, szef agencji geologicznej.

Po erupcjach ewakuowano dziesiątki osób - podała Avelina Manggota Hallan, urzędniczka lokalnej agencji ds. łagodzenia skutków klęsk żywiołowych. Operator portu lotniczego Fransiskus Xaverius Seda w Maumere w prowincji Małe Wyspy Sundajskie Wschodnie, gdzie znajduje się wulkan, poinformował w mediach społecznościowych, że do czwartku port lotniczy pozostanie zamknięty.

Pacyficzny Pierścień Ognia

Poprzednia erupcja Lewotobi Laki-laki miała miejsce w sierpniu. Jeszcze wcześniej wulkan wybuchł w lipcu, wywołując zakłócenia w ruchu lotniczym. Większość mieszkańców opuściła swoje domy po dużej erupcji z listopada 2024 roku, która zabiła 10 osób i uszkodziła tysiące domów.

Indonezja leży w Pacyficznym Pierścieniu Ognia. To strefa częstszych erupcji wulkanicznych i trzęsień ziemi, złożona z pasu rowów oceanicznych łuków wyspowych i aktywnych wulkanów. Otacza niemal nieprzerwanie Ocean Spokojny na długości około 40 tysięcy kilometrów. W samej Indonezji znajduje się ponad 120 wulkanów.