Świat

Tornado z "włosów bogini" zawirowało nad wulkanem

"Wulkaniczne tornado" na Hawajach
"Wulkaniczne tornado" na Hawajach
Źródło: Cable News Network Inc. All rights reserved 2025
"Wulkaniczne tornado" zawirowało na Hawajach. Zjawisko powstało podczas erupcji wulkanu Kilauea. W jaki sposób tworzą się takie trąby powietrzne?

Do najnowszej erupcji wulkanu Kilauea na Hawajach doszło w niedzielę. Fontanny lawy tryskały na wysokość ponad 300 metrów, jednak nie było to jedyne interesujące zjawisko. Wybuchowi towarzyszyło bowiem "wulkaniczne tornado".

Wir i włosy bogini

Jak wyjaśniła Służba Geologiczna Stanów Zjednoczonych (USGS), do powstania takiej trąby powietrznej dochodzi, gdy pyły i cząsteczki wulkaniczne są porywane przez wznoszące się gorące powietrze. Drobny materiał zaczyna wirować, wciągając coraz więcej powietrza do cyrkulacji, i przemieszcza się coraz wyżej.

Wśród form, które tworzą "wulkaniczne tornada", szczególnie ciekawe są tzw. "włosy Pele". To długie, cieniutkie pasma wulkanicznego szkła, które powstają podczas szybkiego wypływu lawy. Zostały nazwane na cześć Pele, hawajskiej bogini wulkanów. Według legend krater Kilauea jest jej domem.

Autorka/Autor: ast

Źródło: CNN, Hawaii News Now

Źródło zdjęcia głównego: Cable News Network Inc. All rights reserved 2025

