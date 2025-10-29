Huragan sieje spustoszenie na Kubie Źródło: Reuters

Huragan Melissa przyniósł części Haiti bardzo obfite opady deszczu, które doprowadziły do powstania powodzi. Jak podała agencja Associated Press, rzeka La Digue, położona w nadmorskiej miejscowości Petit-Goâve na południu kraju, wystąpiła z brzegów i zalała okoliczne tereny. W środę Jean Bertrand Subrème, burmistrz tego regionu, przekazał, że w wyniku żywiołu zginęło 25 osób.

- Nadal w kilku domach, które zawaliły się w porcie Petit-Goâve, uwięzieniu są ludzie - powiedział w rozmowie z agencją Associated Press Jean Bertrand Subrème. Dodał, że dziesiątki domów zostały zmiecione z powierzchni ziemi. - Jestem przytłoczony tą sytuacją - powiedział, błagając rząd o pomoc.

Mieszkańcy Haiti odczuwają skutki zbliżającego się huraganu Źródło: PAP/EPA/MENTOR DAVID LORENS

Potężny huragan

Huragan Melissa dotarł do Jamajki we wtorek jako huragan piątej, najwyższej kategorii w skali Saffira-Simpsona. Spowodował ogromne zniszczenia, przez co tamtejszy rząd ogłosił całą wyspę "obszarem klęski żywiołowej". Najbardziej ucierpiał region Saint Elizabeth na południowym zachodzie kraju, uważany za spichlerz Jamajki. W środę rano Melissa dotarła do wybrzeży Kuby. Była słabsza - miała trzecią kategorię. Na dalszej ścieżce huraganu są Bahamy.