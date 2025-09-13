Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
TVN24+
Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Walczyła z aligatorem, żeby nie porwał psa. "Waliłam, waliłam i waliłam"

aligator shutterstock_2085359962
Mieszkanka Florydy obroniła szczeniaka przed aligatorem
Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved
Na Florydzie aligator próbował porwać szczeniaka. Właścicielka pupila walczyła z gadem, przez co odniosła obrażenia.

Aligatory są powszechne na Florydzie - żyje ich tam ponad milion. Tym drapieżnikom zdarza się polować na najróżniejsze zwierzęta, w tym na psy.

Obroniła szczeniaka przed aligatorem

Do jednej z takich napaści doszło w zeszłym tygodniu w Land O' Lakes, jednostce osadniczej leżącej 20 kilometrów na północ od Tampy. Danie Wright była na spacerze ze swoim psem, szczeniakiem o imieniu Dax. Nagle zaatakował go aligator, który wyłonił się z pobliskiego strumienia, silnie porośniętego mchem.

- Usłyszałam pisk i zostałam pociągnięta. Aligator złapał go za obrożę i ciągnął, a ja nie zamierzałam puścić - powiedziała Wright. - Po prostu go waliłam, waliłam i waliłam. Uderzyłam go w oko na tyle mocno, że w pewnym momencie puścił, trochę się rozluźnił, a ja się odsunęłam, ale jego zęby powędrowały w dół mojego ramienia - relacjonowała sytuację. Wright odniosła obrażenia w wyniku ataku i przechodzi rekonwalescencję.

- Walczyłam z aligatorem i wygrałam - przyznała.

Służby łapią aligatora, który zaatakował psa
Służby łapią aligatora, który zaatakował psa
Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

"Zostaw swój telefon w domu, bądź uważny"

Jak podała WTSP, lokalna telewizja z Florydy, traperzy i funkcjonariusze Komisji Ochrony Ryb i Dzikich Zwierząt Florydy złapali 1,5-metrowego aligatora i usunęli go z posesji. Mieszkanka Land O' Lakes ostrzegła innych właścicieli psów.

- Uważajcie na swoje psy, z aligatorami nie ma żartów. Był 15 stóp ode mnie (około 4,5 metra - przyp. red.), a ja go nie widziałam - przyznała. Dodała, że nauczyła się być bardziej uważna i nie patrzy już ciągle w telefon, przebywając na zewnątrz ze swoim psem.

Przez kilka godzin nie mogli wyjść ze szkoły. Powód zaskakuje
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Przez kilka godzin nie mogli wyjść ze szkoły. Powód zaskakuje

Ciekawostki

Autorka/Autor: kp

Źródło: CNN, CBS News

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
zwierzętaFlorydaUSA
Czytaj także:
Deszcz
Nadciągają burze, ulewy i zimne masy powietrza
Prognoza
Pojawią się burze
Burze i ulewy. Długi pas miejsc, w których pogoda mocno się popsuje
Prognoza
Kierowcy na południowej Florydzie brodzili w wodzie po ulewach
Podtopiło Hollywood, pioruny trafiały w Miami
Świat
Flamingi różowe
Pewna decyzja wpływa na tempo starzenia się flamingów
Nauka
Świnoujście
Jak Bałtyk poradził sobie z powodzią
Polska
Lokalizacja trzęsienia ziemi
Trzęsienie ziemi na Kamczatce
Świat
Pochmurno, chmury, burza
Dziś deszczowo w wielu regionach, może zagrzmieć
Prognoza
Burza, noc, pioruny, Polska
Gdzie jest burza? Wieczorem wciąż słychać grzmoty
Polska
Burza tropikalna Mario wpłynie na pogodę w Meksyku
Mario u wybrzeży. Może wywołać powodzie błyskawiczne
Świat
Helgeland, Norwegia
Tak późno nocy tropikalnej tu jeszcze nie było
Świat
Ulewa, intensywne opady deszczu, noc
Tutaj nocą będzie lać. IMGW ostrzega
Prognoza
Noc, pochmurno
Noc z rozpogodzeniami, ale i deszczem
Prognoza
Asteroida minie Ziemię
Ziemia ma kolejnego towarzysza. Przez 60 lat chował się przed naukowcami
Agnieszka Stradecka
Silny wiatr w Wielkiej Brytanii
Ulewy i wichury na Wyspach. Alarmy dla milionów mieszkańców
Świat
Powodzie w Denpasarze na Bali
18 osób zginęło w turystycznym raju. Władze apelują
Świat
Ulewy, deszcz
Deszczowa fala przemierzy Polskę. Zjawiska mogą być gwałtowne
Prognoza
Czarna dziura - zdjęcie poglądowe
Eksplozja pierwotnej czarnej dziury. "Powinniśmy być gotowi"
Nauka
Powodzie w Pakistanie
Łódź ratunkowa się wywróciła. Zginęło dziewięć osób
Świat
Wybrzeże Zatoki Manilskiej, gdzie zapadanie się lądu jest szczególnie szybkie
Całe wyspy zapadają się do morza. "Powrót do normalnego życia jest już niemożliwy"
Świat
Teleskop, niebo nocą
Tej nocy Księżyc będzie jak "słoń w składzie porcelany"
Ciekawostki
Mniszek lekarski
Odkryto tajemnicę dmuchawców
Nauka
Rzeka Nysa Kłodzka zalała Kłodzko
Jak szybko da się przewidzieć powódź? Meteorolog odpowiada
Polska
Mgła, Warszawa
Jest pięknie, ale też niebezpiecznie
Polska
AdobeStock_1690657958
Dziś miejscami zagrzmi i popada
Prognoza
Burza, noc, pioruny, Polska
Gdzie jest burza? Błyska się po zmierzchu
Polska
Wyspa powstała po cofnięciu się lodowca Alsek
Alaska ma nową wyspę
Świat
Ulewa w Tokio
Ulewa w stolicy. Brak prądu, jest ofiara śmiertelna
Świat
Noc, wczesna jesień, po deszczu, chłodno
Przed nami deszczowa, miejscami mglista noc
Prognoza
Bali
Zalane schronisko dla psów. "To, co się stało, łamie serce"
Świat
Po ulewach we Włoszech strażacy interweniowali ponad 100 razy
Ewakuacja kilkudziesięciu osób z kempingu, osuwisko zablokowało drogę
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica