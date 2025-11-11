Logo TVN24
Odwołane loty, tysiące ewakuowanych. "Nie możemy tracić czujności"

Ulewny deszcz nadciąga nad Tajwan
Ulewny deszcz nadciąga nad Tajwan
Źródło: Reuters/SET TV
Burza tropikalna Fung-wong kieruje się na Tajwan. Przed uderzeniem w wyspę przyniosła ona ulewne opady deszczu, a mieszkańcy niektórych regionów zostali ewakuowani. W weekend żywioł, jeszcze jako tajfun, spustoszył filipińską prowincję Aurora.

Jak podała we wtorek tajwańska agencja meteorologiczna CWA, Fung-wong traci siłę i obecnie jest burzą tropikalną. Żywiołowi towarzyszy stały wiatr o prędkości do 108 kilometrów na godzinę, zaś pojedyncze podmuchy rozwijają nawet 137 km/h. Burza znajduje się na południowy zachód od wyspy i zmierza w stronę lądu.

Według meteorologów nawet słabnąca burza może być śmiertelnie niebezpieczna, ponieważ niesie ze sobą ulewy. Wydano ostrzeżenia przed ekstremalnie silnymi opadami - miejscami w ciągu doby może spaść ponad 500 litrów wody na metr kwadratowy. CWA wezwała mieszkańców do zachowania ostrożności podczas przebywania na zewnątrz oraz zwracania uwagi na możliwe osunięcia i wezbrania rzek.

Liczne ewakuacje

Szczególnie silne opady nawiedziły prowincję Yilan na północnym wschodzie Tajwanu. Na wykonanych tam nagraniach widać zalane ulice i podtopione pojazdy. Ze względów bezpieczeństwa władze prowincji zdecydowały we wtorek o zamknięciu urzędów i odwołaniu zajęć szkolnych.

W mediach społecznościowych prezydent Lai Ching-te wezwał mieszkańców do unikania podróży w regiony górskie, na wybrzeża oraz w stronę innych potencjalnie niebezpiecznych obszarów. W oczekiwaniu na nadejście żywiołu ewakuowano ponad 3000 osób w czterech prowincjach. Ministerstwo transportu poinformowało, że dotychczas odwołano 66 lotów, głównie krajowych.

- Fung-wong został może zdegradowany do burzy tropikalnej, ale nie możemy tracić czujności - przekazał mediom Chen Chi-mai, burmistrz miasta Kaohsiung, niedaleko którego żywioł ma uderzyć w ląd.

Po przejściu supertajfunu

W niedzielę Fung-wong jako supertajfun uderzył w filipińską prowincję Aurora, przyczyniając się do śmierci co najmniej 18 osób. Szacuje się, że ponad milion mieszkańców musiało opuścić swoje domy na skutek silnego wiatru i ulew. W zniszczonych miastach rozpoczęło się usuwanie skutków żywiołu.

- Powrót do normy zajmie dużo czasu. Włożyliśmy wiele wysiłku w naszą działalność, ale wystarczyła jedna noc, by wszystko przepadło - opowiadał w rozmowie z agencją Reuters jeden z lokalnych przedsiębiorców.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Lawina błotna zeszła na dom, nie żyje dwoje dzieci

Lawina błotna zeszła na dom, nie żyje dwoje dzieci

Supertajfun uderzył. Są już ofiary śmiertelne

Supertajfun uderzył. Są już ofiary śmiertelne

Autorka/Autor: ast

Źródło: Reuters, focustaiwan.tw

Źródło zdjęcia głównego: Reuters/SET TV

TajwanFilipiny
