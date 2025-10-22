Ponad 46 stopni na termometrach, padają kolejne rekordy

Plaże w Sydney podczas wiosennej fali upałów Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

We wschodniej i południowej Australii trwa intensywna fala upałów. Wtorek okazał się najgorętszym październikowym dniem w historii obserwacji dla co najmniej dwóch stanów. W miejscowości Birdsville w Queensland termometry pokazały 46,1 stopnia Celsjusza, zaś Bourke w Nowej Południowej Walii mogło pochwalić się wartością 44,8 st. C.

Australijskie Biuro Meteorologii (BoM) podało, że również w środę w niektórych regionach ma być cieplej o 12-16 st. C niż zazwyczaj o tej porze roku. Wyjątkowy skwar będzie męczył także Sydney i Newcastle - miasta te położone są nad Pacyfikiem, ale nawet ocean nie złagodzi w nich gorąca.

Tuesday was a day of intense, record heat across parts of Australia's interior, with maximum and minimum temperatures 12... Posted by Bureau of Meteorology on Tuesday, October 21, 2025 Rozwiń

Wiatr grzeje, nie chłodzi

W środę temperatura w centralnej dzielnicy biznesowej Sydney osiągnęła po południu 37 st. C, podczas gdy na zachodnich przedmieściach zbliżyła się do 40 stopni, bijąc październikowe rekordy. Gorąco wpłynęło na pracę sieci energetycznych - w niektórych regionach doszło do przerw w dostawach prądu. Z tego powodu wielu mieszkańców Sydney zdecydowało się spędzić dzień na plaży.

- Zaskoczyła mnie temperatura wiatru. Nie daje on żadnego efektu chłodzącego, wręcz przeciwnie, wydaje się, że ogrzewa powietrze. Moim zdaniem jest zbyt gorąco, żeby czuć się komfortowo - opowiadał jeden z plażowiczów, turysta z Wielkiej Brytanii.

Suche, gorące powietrze sprzyja rozprzestrzenianiu się pożarów, dlatego w wielu regionach ogłoszono całkowity zakaz rozpalania ognia. Sytuację pogarsza ryzyko burz, którym w środę wieczorem mogą towarzyszyć podmuchy wiatru sięgające 100 kilometrów na godzinę.

Upalnie w Sydney Źródło: PAP/EPA/BIANCA DE MARCHI

Dwie ofiary śmiertelne

Dynamiczna aura nawiedziła już stan Wiktoria, gdzie doszło do śmiertelnego wypadku. Dwóch mężczyzn wpadło do wody u wybrzeży Melbourne podczas wichury. Poszkodowani zostali wyciągnięci na brzeg, ale nie udało się ich reanimować. Nadawca ABC News przekazał, że z powodu silnego wiatru doszło do przerwania dostaw prądu dla ponad 13 tysięcy odbiorców.