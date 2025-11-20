Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Deszcz tak silny, że zawalił się dach centrum handlowego

|
Ulewa doprowadziła do częściowego zawalenia się dachu centrum handlowego w Phoenix w Arizonie
Ulewa doprowadziła do częściowego zawalenia się dachu centrum handlowego w Phoenix w Arizonie
Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved
Arizonę nawiedziły silne opady deszczu. W stolicy stanu, Phoenix, ulewa doprowadziła do częściowego zawalenia się dachu centrum handlowego. Ponadto żywioł przyczynił się do opóźnień lotów i przerw w dostawie prądu. Do groźnych sytuacji doszło także w innych miejscach stanu.

W środę w Arizonie rozwinęła się superkomórka burzowa, która przyniosła silne opady deszczu. W hrabstwie Maricopa, będącym częścią obszaru metropolitalnego Phoenix, stolicy stanu, suma opadów za 24 godziny przekroczyła miejscami ponad 50 litrów na metr kwadratowy - wynika z danych amerykańskiej Krajowej Służby Pogodowej (NWS). W wielu miejscach padał także grad.

Dach centrum handlowego zawalił się po ulewie

W samym Phoenix ulewa połączona z gradem w środę wieczorem przyczyniła się do częściowego zawalenia się dachu jednego z centrów handlowych - przekazała lokalna straż pożarna. Obiekt został zamknięty i nie wiadomo, kiedy zostanie ponownie otwarty. Służby nie poinformowały, czy w zdarzeniu byli ranni.

Klatka kluczowa-37656
Ulewa doprowadziła do częściowego zawalenia się dachu centrum handlowego w Phoenix w Arizonie
Źródło: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

Żywioł doprowadził także do przerw w dostawie prądu. Jak przekazał lokalny dostawca energii SRP, o godzinie 18 lokalnego czasu bez elektryczności pozostawało około 7000 klientów, głównie w zachodnim Phoenix i graniczącym z nim Glendale. O godzinie 22 około 500 klientów wciąż nie miało prądu z powodu uszkodzenia linii energetycznych.

Ponadto opady zakłóciły pracę miejscowego lotniska Phoenix Sky Harbor International Airport. Według informacji Federalnej Administracji Lotnictwa (FAA) do utrudnień doszło już we wtorek rano, a następnie ponownie w środę. Tego drugiego dnia do godziny 9 opóźnionych było ponad 100 lotów. Do godziny 19.30 liczba ta spadła do około 60.

Rzeka atmosferyczna zalała Kalifornię. Nie żyje siedem osób
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Rzeka atmosferyczna zalała Kalifornię. Nie żyje siedem osób

Powódź błyskawiczna zmyła auto z kierowcą

Ulewy doprowadziły do niebezpiecznych zdarzeń nie tylko w Phoenix i okolicach. W hrabstwie Yavapai na północ od miasta w środę wieczorem służby kontynuowały poszukiwania 70-letniego mężczyzny, którego auto zostało zmyte przez powódź błyskawiczną - podało biuro szeryfa hrabstwa. Służby zlokalizowały pojazd około trzy kilometry od miejsca, w którym został porwany przez wodę, ale nie znalazły w nim kierowcy.

Deszcz doprowadził także do utrudnień w transporcie. Na zachód od hrabstwa Maricopa droga stanowa została zamknięta po podtopieniu - przekazał Departament Transportu Arizony. Służby poinformowały także o akcjach ratowniczych na wodzie na obszarze Dysart na północny-zachód od Phoenix i w mieście Carefree na północ od stolicy stanu.

Autorka/Autor: Krzysztof Posytek

Źródło: azcentral.com, abc15.com

Źródło zdjęcia głównego: 2025 Cable News Network All Rights Reserved

Udostępnij:
TAGI:
USAdeszczgrad
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Śnieg, zima
Śnieg i szklanka na drogach. Gdzie zimowe warunki będą najbardziej niebezpieczne
Zabawa manatów i delfina na Florydzie
Delfin zachęcił manaty do zabawy. Nagranie
Ciekawostki
snieg deszcz shutterstock_1146451535_1
Będzie padał deszcz ze śniegiem i deszcz. Warto założyć ciepłe ubrania
Nowe zdjęcie komety 3I/ATLAS
NASA pokazała nowe zdjęcia komety. Niektórzy myślą, że to UFO
Nauka
Śnieg, Niemcy
U naszych sąsiadów spadł śnieg. "Jest cudownie"
Świat
mroz snieg wieczor noc park shutterstock_1008198277
Nocą ściśnie mróz, możliwe oblodzenia
Papież Leon XIV podczas audiencji generalnej w środę w Watykanie
"Kto nie strzeże ogrodu, staje się jego niszczycielem"
Świat
Śnieg, zamieć śnieżna, zawieja, zamiecie, intensywne opady
Masa śniegu może spaść w 12 godzin
Smog w Delhi
"Osoby, które były zdrowe, chorują"
Smog
Mieszkańcy środkowej Boliwii sprzątają po powodzi
"Leżałem w łóżku, gdy woda mnie porwała"
Świat
Kometa 3I/ATLAS
NASA pokaże nowe zdjęcia obiektu, który rozpala wyobraźnię
Nauka
shutterstock_2384665027
Na termometrach zobaczymy kilka stopni. Pogoda na dziś
Akcja ratunkowa
Utknął w bagnie. Nagranie z akcji ratunkowej
Świat
Południowa Patagonia
Śnieżyca w parku narodowym. Zginęło pięcioro turystów
Świat
Zima, dosypie śniegu
Atak zimy. Może spaść 20 centymetrów śniegu
Mróz w nocy
W wielu miejscach temperatura spadnie poniżej zera
snieg shutterstock_2514888709_1
Pogoda na pięć dni. Dosypie śniegu, nocami ściśnie mróz
Śnieg
Spadł śnieg. Zimowa aura nastała w części kraju
Polska
Zimowy listopad w Zakopanem
Zima zawitała w góry. Pokrywa śnieżna coraz grubsza
Polska
Skutki powodzi w gminie Samaipata w Boliwii
Rzeki wystąpiły z brzegów. Stan wyjątkowy, są zaginieni
Świat
Maskonury
Ile plastiku zabija zwierzęta morskie? Mniej niż myślano
Nauka
Batracomorphus stictopterus
Skaczą jak żaby i żyją w głębi dżungli. Odkryto siedem nowych gatunków
Nauka
Skutki przejścia rzeki atmosferycznej przez Kalifornię
Rzeka atmosferyczna zalała Kalifornię. Nie żyje siedem osób
Świat
Trwają poszukiwania dwóch osób po tym, jak osuwisko zniszczyło dom
Ruszył na pomoc sąsiadce, porwała go lawina błotna. Zginęli obydwoje
Świat
Śnieg, park
Chłodny dzień z zimowymi opadami
Smog w Indiach
Powietrze tak toksyczne, że zabrakło skali
Smog
Nocą miejscami popada śnieg
Nocą miejscami spadnie śnieg
Gatunek ryby Moema claudiae
Obawiano się, że wymarła. Odnalazła się po 20 latach
Nauka
pogoda zima snieg shutterstock_2573084101_1
-10 stopni nocami i przelotny śnieg w całym kraju
Zimowa aura na Przełęczy Okraj
Gruba warstwa śniegu przykryła część kraju
Polska
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica