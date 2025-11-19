Smog w Delhi, stolicy Indii Źródło: Reuters

Nowe Delhi tonie w smogu. Media obiegają zdjęcia różnych części miasta - od okolic lotniska po główne ulice - które pokazują, że widzialność ze względu na jakość powietrza jest mocno ograniczona.

Smog w Delhi Źródło: Reuters

Przybywa pacjentów

Jak wskazują lekarze, pogarszająca się jakość powietrza w stolicy Indii powoduje wzrost problemów zdrowotnych. Placówki ochrony zdrowia są coraz bardziej oblegane. Coraz więcej osób trafia do szpitali z dusznościami, problemami z oddychaniem i innymi chorobami związanymi z zanieczyszczeniem środowiska.

- Osoby, które były zdrowe, chorują. Stan osób, które chorowały już wcześniej, pogarsza się. Zdarza się, że muszą być hospitalizowane. Ich życie bywa zagrożone [...] - mówił Anant Mohan, kierownik oddziału pulmonologii w szpitalu All India Institute of Medical Sciences.

- Pacjenci, którzy wcześniej przychodzili do szpitala na rutynowe badania kontrolne, teraz zgłaszają się na leczenie. W ciągu ostatnich 10 dni nasiliły się u nich trudności w oddychaniu - podkreślił Saurabh Mittal, adiunkt pulmonologii w szpitalu All India Institute of Medical Sciences.

W środę 19 listopada wskaźnik jakości powietrza IQAir przyznał Stolicy Indii 239 punktów, a to oznaczało, że powietrze w mieście było "bardzo niezdrowe".

Pora roku nie pomaga

Zimą Nowe Delhi często jest przykryte grubą warstwą smogu, ponieważ gęste zimne powietrze zatrzymuje przy Ziemi emisje z pojazdów, placów budowy, czy chociażby wypalania upraw. W niektórych regionach Azji Południowej smog co roku wpływa życie mieszkańców. To niezwykle niebezpieczne, ponieważ kontakt z nim może skrócić średnią długość życia człowieka o ponad pięć lat, co wykazało badanie przeprowadzone w 2023 roku.

