"Osoby, które były zdrowe, chorują"

Smog w Delhi
Smog w Delhi, stolicy Indii
Źródło: Reuters
Smog staje się coraz bardziej uciążliwy dla mieszkańców stolicy Indii. Do lekarzy zgłasza się coraz więcej osób z problemami z oddychaniem, a miasto uznawane jest za miejsce, w którym trudno jest żyć zdrowo.

Nowe Delhi tonie w smogu. Media obiegają zdjęcia różnych części miasta - od okolic lotniska po główne ulice - które pokazują, że widzialność ze względu na jakość powietrza jest mocno ograniczona.

Smog w Delhi
Smog w Delhi
Źródło: Reuters

Przybywa pacjentów

Jak wskazują lekarze, pogarszająca się jakość powietrza w stolicy Indii powoduje wzrost problemów zdrowotnych. Placówki ochrony zdrowia są coraz bardziej oblegane. Coraz więcej osób trafia do szpitali z dusznościami, problemami z oddychaniem i innymi chorobami związanymi z zanieczyszczeniem środowiska.

Zasiewają chmury, by walczyć ze smogiem
- Osoby, które były zdrowe, chorują. Stan osób, które chorowały już wcześniej, pogarsza się. Zdarza się, że muszą być hospitalizowane. Ich życie bywa zagrożone [...] - mówił Anant Mohan, kierownik oddziału pulmonologii w szpitalu All India Institute of Medical Sciences.

- Pacjenci, którzy wcześniej przychodzili do szpitala na rutynowe badania kontrolne, teraz zgłaszają się na leczenie. W ciągu ostatnich 10 dni nasiliły się u nich trudności w oddychaniu - podkreślił Saurabh Mittal, adiunkt pulmonologii w szpitalu All India Institute of Medical Sciences.

W środę 19 listopada wskaźnik jakości powietrza IQAir przyznał Stolicy Indii 239 punktów, a to oznaczało, że powietrze w mieście było "bardzo niezdrowe".

Pora roku nie pomaga

Zimą Nowe Delhi często jest przykryte grubą warstwą smogu, ponieważ gęste zimne powietrze zatrzymuje przy Ziemi emisje z pojazdów, placów budowy, czy chociażby wypalania upraw. W niektórych regionach Azji Południowej smog co roku wpływa życie mieszkańców. To niezwykle niebezpieczne, ponieważ kontakt z nim może skrócić średnią długość życia człowieka o ponad pięć lat, co wykazało badanie przeprowadzone w 2023 roku.

Dym z pól uprawnych zatruwa największe miasto świata
Autorka/Autor: jzb

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

