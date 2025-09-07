Logo TVN24
"Widać kolejną falę gorącego powietrza"

Sytuacja baryczna
Temperatura znów podskoczy
Źródło: TVN24
Niedziela w całej Polsce będzie chłodniejsza niż ostatnie dni. Nie oznacza to jednak końca wysokich wartości na termometrach. Jak tłumaczył na antenie TVN24 prezenter tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski, do naszego kraju w nadchodzącym tygodniu dotrze kolejna fala gorąca.

W sobotę w Zamościu było ponad 30 stopni Celsjusza, ale fala gorąca została odsunięta na wschód poza nasz kraj przez front, który znajduje się nad naszym krajem. Niedziela przyniesie wyrównaną temperaturę w granicach 20-22 stopni.

Jak przekazał na antenie TVN24 w programie "Wstajesz i weekend" prezenter i synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wasilewski, na mapach pogodowych nad Hiszpanią, Portugalią i południową Francją widać wyższe wartości na termometrach. W Polsce także zrobi się gorąco.

"Niż będzie głównym motorem ocieplenia"

- Widać kolejną falę gorącego powietrza, która jest przeznaczona dla nas w dużym stopniu - tłumaczył Wasilewski. Co będzie odpowiadać za napływ ciepłych mas? Tysiące kilometrów między Islandią a Wielką Brytanią znajduje się niż, a jednocześnie nad Rosją jest coraz silniejszy wyż.

- On się rozrasta i w przyszłym tygodniu będzie miał sporo do powiedzenia o pogodzie w Polsce. Przyniesie nam suchą pogodę, natomiast istotny jest ten niż, bo front, który mamy teraz jeszcze nad Polską, ciągnie się od wielu dni nad Europą Środkową - mówił prezenter. Taki typ frontu określany jest mianem pofalowanego - czyli ma różny charakter, bo w pewnych miejscach przynosi ochłodzenie, w innych - ocieplenie.

- Niż ten będzie takim głównym motorem ocieplenia w następnych tygodniach. Na zachodzie kontynentu wraz ze swoim chłodnym frontem przyniesie on chłodniejsze powietrze. Jednocześnie po stronie frontu otworzy drogę do napływu hiszpańskiego ciepła. (...) Wirujący nad Atlantykiem niż uruchomi napływ gorącego powietrza do Europy Środkowej, które w następnych dniach będzie przedzierać się do centrum kontynentu - uzupełnił.

W środę możemy spodziewać się 28-29 stopni.

- To będzie prawdopodobnie najgorętszy dzień nadchodzącego tygodnia - dodał.

Sytuacja baryczna
Sytuacja baryczna
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na wrzesień 2025. Prognoza długoterminowa

A jaka będzie temperatura w kolejnych tygodniach września oraz na początku października? Wasilewski przeanalizował wyliczenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) na kolejne tygodnie przygotowane w oparciu o model Europejskiego Centrum Średnioterminowych Prognoz Pogody (ECMWF). Chodzi o anomalię temperatury, czyli odchylenie jej od średniej normy z wielolecia.

- Przed nami bardzo ciepły tydzień z odchyleniem miejscami o plus cztery stopnie, czyli średnia temperatura, ta anomalia dodatnia, będzie bardzo wysoka, wynosząca nawet cztery stopnie - temperatura będzie wyższa od średniej wieloletniej. Kolejny tydzień między 15 a 21 września też będzie cieplejszy, ale już nie tak, natomiast te kolejne tygodnie z przełomu września i października będą ciut cieplejsze od przeciętnych. To będzie takie odchylenie miejscami około jeden stopień powyżej średniej, miejscami dwa stopnie. To nadal jest cieplejsza pogoda niż zwykle o tej porze roku - dodał Wasilewski.

Anomalia średniej temperatury powietrza
Anomalia średniej temperatury powietrza
Źródło: cmm.imgw.pl
Tomasz Wasilewski o tym, co czeka nas w pogodzie
Źródło: TVN24

Autorka/Autor: dd

Źródło: TVN24, tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: tvnmeteo.pl

