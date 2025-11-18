Logo TVN24
Prognoza

Obfite opady śniegu na południu Polski. Ostrzeżenia przed weekendem

Śnieg, śnieżyca, intensywne opady śniegu, droga
Warunki drogowe w nocy
Źródło: tvnmeteo.pl
IMGW wydał prognozę zagrożeń na kolejne dni. Wynika z niej, że w części kraju sypnie śniegiem. Mogą pojawić się ostrzeżenia nawet drugiego stopnia. Sprawdź, gdzie aura może być groźna.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał alarmy pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia - intensywne opady deszczu

Żółte ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu obowiązują w powiecie sławieńskim w województwie pomorskim. Obserwowane są i nadal prognozowane są tam opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Sumaryczna wysokość opadów wyniesie do 40 litrów na metr kwadratowy.

Alarmy są ważne do godziny 6 w środę.

Źródło: IMGW

Prognoza zagrożeń IMGW na czwartek. Ślisko na drogach

W czwartek mogą pojawić się ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem w województwach: pomorskim, zachodniopomorskim, śląskim (w powiatach południowych) i małopolskim (w powiatach południowych).

Źródło: IMGW

Prognoza zagrożeń IMGW na piątek. Obfite opady śniegu

W piątek na południu kraju może mocno sypnąć śniegiem. Pomarańczowe alarmy przed obfitymi opadami mogą pojawić się w województwach podkarpackim (w powiatach: krośnieńskim, Krosno, jasielskim) i małopolskim (w powiatach: tatrzańskim, nowotarskim, limanowskim, nowosądeckim, Nowy Sącz, gorlickim). Ostrzeżenia niższego stopnia przed tym pogodowym zagrożeniem mogą obowiązywać w województwach: śląskim (w powiatach południowych), małopolskim, podkarpackim i lubelskim (w powiatach południowych).

Tego dnia mogą zostać też wydane alarmy przed oblodzeniem w województwach pomorskim i zachodniopomorskim.

Kolejnym zagrożeniem, które prognozują synoptycy na piątek, są marznące opady. Żółte alarmy przed nimi mogą pojawić się w województwie podkarpackim, w powiatach: sanockim, leskim, bieszczadzkim.

Źródło: IMGW

Prognoza zagrożeń IMGW na sobotę. Śnieg i marznące opady

W sobotę również mogą obowiązywać ostrzeżenia drugiego stopnia przed obfitymi opadami śniegu w województwach podkarpackim (w powiatach: krośnieńskim, Krosno, jasielskim) i małopolskim (w powiatach: tatrzańskim, nowotarskim, limanowskim, nowosądeckim, Nowy Sącz, gorlickim). Poza tym mogą pojawić się żółte ostrzeżenia przed śniegiem w województwach: śląskim (w powiatach południowych), małopolskim, podkarpackim i lubelskim (w powiatach południowych).

Miejscami spodziewane są marznące opady. Żółte alarmy przed nimi mogą pojawić się w województwie podkarpackim, w powiatach: sanockim, leskim, bieszczadzkim.

Źródło: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest prognoza zagrożeń

Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.

Źródło: RCB

Autorka/Autor: red.

Źródło: IMGW

Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock

Pogoda na 16 dni: ujemna anomalia temperatury
Prognoza
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica