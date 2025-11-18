Logo TVN24
Prognoza

Pierwszy poważny atak zimy. Może spaść 20 centymetrów śniegu

|
Zima, dosypie śniegu
Warunki drogowe w nocy
Źródło: tvnmeteo.pl
Przed nami pierwszy poważny atak zimy. Na południu kraju może spaść miejscami do 10-20 centymetrów śniegu. Opady są wielkim wyzwaniem dla komunikacji i sektora energetycznego.

Pod koniec tygodnia czeka Polskę pierwszy poważny atak zimy. Choć ograniczyć się ma tylko do dwóch województw - podkarpackiego i małopolskiego, to może, choć słabiej, zaznaczyć się również w województwie śląskim, świętokrzyskim i lubelskim.

W świetle dzisiejszych materiałów prognostycznych dojdzie nad Europą do zderzenia się bardzo różnych mas powietrza i uformowania na ich styku rozległego frontu atmosferycznego. Podczas, gdy niże znad północnej Europy wraz z Wyżem Azorskim tłoczyć mają w nasz rejon kontynentu zimne masy powietrza arktycznego, to ulokowany nad Włochami wir niżowy Sasza pchać ma na północ ciepłe i wilgotne masy powietrza znad Morza Śródziemnego. Strefa starcia ciepła z zimnem przebiegać ma między innymi nad Karpatami i południowo-wschodnią Polską, co spowoduje w tym rejonie obfite opady śniegu. Śnieg może być mokry i ciężki.

Niż Sasza nad Włochami i związany z nim front atmosferyczny rozciągnięty od Adriatyku po Rosję
Niż Sasza nad Włochami i związany z nim front atmosferyczny rozciągnięty od Adriatyku po Rosję
Źródło: DWD
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Obfite opady śniegu na południu Polski. Ostrzeżenia przed weekendem

Obfite opady śniegu na południu Polski. Ostrzeżenia przed weekendem

Pogoda na pięć dni. Dosypie śniegu, nocami ściśnie mróz

Pogoda na pięć dni. Dosypie śniegu, nocami ściśnie mróz

Może spaść do 20 centymetrów śniegu

W świetle dzisiejszych wyliczeń modeli pogodowych GFS i ECMWF obfite opady wystąpić mają w piątek oraz w nocy z piątku na sobotę. W ciągu doby może spaść do 10-20 centymetrów śniegu w Małopolsce i na Podkarpaciu, szczególnie w powiatach południowych. W Beskidach: Śląskim i Żywieckim, oraz w Górach Świętokrzyskich i na południu Lubelszczyzny może spaść do 5-8 cm.

Front, który będzie falować w wyniku napierania na zmianę ciepła i zimna, ma jednak w sobotę odsuwać się wolno od południowych granic kraju. Może jednak zatrzymać się na dłużej nad Karpatami, zaklinowany między dwa wyże - znad środkowej Europy i Azji Mniejszej. Sytuacja jest rozwojowa.

Jednak kreślony dziś scenariusz pogodowy stanowi pewne zagrożenie, bowiem przyrost pokrywy śnieżnej powyżej 5 cm, spowodowanej opadami śniegu w okresie do 12 godzin, jest wielkim wyzwaniem dla komunikacji i sektora energetycznego. Tym bardziej, że opady mogą być przejściowo mokre, bo wystąpić mają na froncie ciepłym, związanym z nasuwaniem się ciepłego powietrza z południa nad zimne, zalegające w Polsce w warstwie przyziemnej. To oznacza zagrożenie oblodzeniem gałęzi drzew i linii napowietrznych oraz ich łamaniem się i zrywaniem pod naporem śniegu oraz lodu.

Prognozowana pokrywa śnieżna w sobotę rano 22 listopada. Duży przyrost na południowym wschodzie Polski
Prognozowana pokrywa śnieżna w sobotę rano 22 listopada. Duży przyrost na południowym wschodzie Polski
Źródło: ECMWF/meteorologix.com

Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
