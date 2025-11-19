Obfite opady śniegu. IMGW może wydać pomarańczowe alarmy

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał prognozę zagrożeń na kolejne dni.
Prognoza zagrożeń IMGW na czwartek. Silny wiatr i lód na drogach
W czwartek ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem mogą pojawić się w województwach: opolskim (w powiatach prudnickim i nyskim) i dolnośląskim (w powiatach: ząbkowickim, kłodzkim, wałbrzyskim, Wałbrzych, kamiennogórskim, karkonoskim, Jelenia Góra, lwóweckim, lubańskim, zgorzeleckim).
Na północy może powiać silny wiatr. Żółte alarmy przed nim mogą pojawić się w województwach pomorskim (powiatach północnych) i zachodniopomorskim (w powiatach nadmorskich).
Prognoza zagrożeń IMGW na piątek. Obfite opady śniegu i oblodzenie
W piątek na południu kraju może mocno sypnąć śniegiem. Pomarańczowe alarmy przed obfitymi opadami śniegu mogą pojawić się w województwach podkarpackim (w powiatach: krośnieńskim, Krosno, jasielskim) i małopolskim (w powiatach: tatrzańskim, nowotarskim, limanowskim, nowosądeckim, Nowy Sącz, gorlickim).
Ostrzeżenia niższego stopnia przed śniegiem mogą obowiązywać w województwach: śląskim (w powiatach południowych), małopolskim (poza powiatami północnymi i tymi objętymi ostrzeżeniami drugiego stopnia), podkarpackim (poza powiatami objętymi ostrzeżeniami drugiego stopnia), świętokrzyskim (w powiatach południowo-wschodnich).
Tego dnia mogą zostać też wydane alarmy przed oblodzeniem w województwach: pomorskim, zachodniopomorskim, wielkopolskim (w powiatach północnych) i lubuskim (w powiatach położonych na północy regionu).
Prognoza zagrożeń IMGW na sobotę. Śnieg i lód na drogach
W sobotę ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu mogą pojawić się w województwach małopolskim (poza powiatami północnymi) i podkarpackim.
Tego dnia mogą też obowiązywać żółte alarmy przed oblodzeniem w województwach małopolskim (w powiatach północnych) i podkarpackim (w powiatach północnych).
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW drugiego stopnia
Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.
Czym jest prognoza zagrożeń
Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.
Autorka/Autor: red.
Źródło: IMGW
Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock