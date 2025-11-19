Logo TVN24
Prognoza

Śniegu może spaść tyle, że IMGW wyda aż drugi stopień ostrzeżeń

Śnieg, odśnieżanie, atak zimy, zimno, mróz, samochód
Prognoza na środę
Źródło: tvnmeteo.pl
Instytut Meteorologii opublikował prognozę zagrożeń na kolejne dni. Wynika z niej, że miejscami naprawdę mocno sypnie śniegiem. Synoptycy mogą wydać w części kraju ostrzeżenia nawet drugiego stopnia. Nie tylko śnieg da się nam we znaki.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał alarmy pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Prognoza zagrożeń IMGW na czwartek. Ślisko na drogach

W czwartek ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem mogą pojawić się w województwach: pomorskim, zachodniopomorskim, śląskim (w powiatach: cieszyńskim, bielskim, Bielsko-Biała, żywieckim) i małopolskim (w powiatach: suskim, nowotarskim, tatrzańskim, limanowskim, nowosądeckim, Nowy Sącz, gorlickim).

Prognoza zagrożeń IMGW na czwartek
Prognoza zagrożeń IMGW na czwartek
Źródło: IMGW

Prognoza zagrożeń IMGW na piątek. Obfite opady śniegu

W piątek na południu kraju może mocno sypnąć śniegiem. Pomarańczowe alarmy przed obfitymi opadami śniegu mogą pojawić się w województwach podkarpackim (w powiatach: krośnieńskim, Krosno, jasielskim) i małopolskim (w powiatach: tatrzańskim, nowotarskim, limanowskim, nowosądeckim, Nowy Sącz, gorlickim).

Ostrzeżenia niższego stopnia przed śniegiem mogą obowiązywać w województwach: śląskim (w powiatach południowych), w powiatach województw małopolskiego i podkarpackiego nieobjętych ostrzeżeniem wyższego stopnia i lubelskim (w powiatach południowych).

Tego dnia mogą zostać też wydane alarmy przed oblodzeniem w województwach pomorskim i zachodniopomorskim.

Kolejnym zagrożeniem, które prognozują synoptycy na piątek, są marznące opady. Żółte alarmy przed nimi mogą pojawić się w województwie podkarpackim, w powiatach: sanockim, leskim, bieszczadzkim.

Prognoza zagrożeń IMGW na piątek
Prognoza zagrożeń IMGW na piątek
Źródło: IMGW

Prognoza zagrożeń IMGW na sobotę. Śnieg i marznące opady

W sobotę również mogą obowiązywać ostrzeżenia drugiego stopnia przed obfitymi opadami śniegu w województwach podkarpackim (w powiatach: krośnieńskim, Krosno, jasielskim) i małopolskim (w powiatach: tatrzańskim, nowotarskim, limanowskim, nowosądeckim, Nowy Sącz, gorlickim). Poza tym mogą pojawić się żółte ostrzeżenia przed śniegiem w województwach: śląskim (w powiatach południowych), w powiatach województw małopolskiego i podkarpackiego nieobjętych ostrzeżeniem wyższego stopnia i lubelskim (w powiatach południowych).

Miejscami spodziewane są marznące opady. Żółte alarmy przed nimi mogą pojawić się w województwie podkarpackim, w powiatach: sanockim, leskim, bieszczadzkim.

Prognoza zagrożeń IMGW na sobotę
Prognoza zagrożeń IMGW na sobotę
Źródło: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne IMGW drugiego stopnia

Ostrzeżenie drugiego stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Niebezpieczne zjawiska lub skutki ich wystąpienia w silnym stopniu ograniczają prowadzenie działalności. Spodziewaj się zakłóceń w codziennym funkcjonowaniu. Zalecana duża ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej. Przestrzegaj wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia. Dostosuj swoje plany do warunków pogodowych.

Czym jest prognoza zagrożeń

Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.

Zimowe zagrożenia
Zimowe zagrożenia
Źródło: RCB

Autorka/Autor: red.

Źródło: IMGW

Źródło zdjęcia głównego: Milan/AdobeStock

