Kierowcy, tu rano będzie ślisko. Ostrzeżenia IMGW

Oblodzenie, opady marznące, gołoledź, ślisko
Prognoza pogody na wtorek
Źródło: tvnmeteo.pl
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne. Rano ze względu na oblodzenia w wielu województwach panują trudne warunki na drogach. Sprawdź, gdzie mieć się na baczności.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Oblodzenia. Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia

Żółte ostrzeżenia przed oblodzeniem są w mocy w województwach:

  • zachodniopomorskim;
  • pomorskim;
  • warmińsko-mazurskim, poza powiatami na południowym-wschodzie;
  • lubuskim, w powiatach: gorzowskim, Gorzów Wielkopolski, strzelecko-drezdeneckim;
  • wielkopolskim, w powiatach: czarnkowsko-trzcianeckim, chodzieskim, pilskim, złotowskim;
  • kujawsko-pomorskim, w północnej połowie województwa;
  • łódzkim, w powiatach: pajęczańskim, bełchatowskim, radomszczańskim, piotrkowskim, Piotrków Trybunalski, tomaszowskim, opoczyńskim;
  • mazowieckim, w powiatach przysuskim i szydłowieckim;
  • świętokrzyskim;
  • dolnośląskim, w powiatach: zgorzeleckim, lubańskim, lwóweckim, karkonoskim, Jelenia Góra, kamiennogórskim, wałbrzyskim, kłodzkim;
  • śląskim;
  • małopolskim;
  • podkarpackim, w powiatach: jasielskim, krośnieńskim, Krosno, sanockim, leskim, bieszczadzkim.

W tych powiatach prognozowane jest zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, przechodzących w deszcz ze śniegiem i mokry śnieg. Temperatura minimalna przy gruncie może spaść poniżej 0 stopni Celsjusza.

Alarmy wygasną we wtorek o godzinie 8 w województwach łódzkim, świętokrzyskim, śląskim, małopolskim i podkarpackim oraz o godz. 9 w pozostałych województwach objętych ostrzeżeniem.

Ostrzeżenia meteorologiczne
Ostrzeżenia meteorologiczne
Źródło: IMGW

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Zimowe zagrożenia
Zimowe zagrożenia
Źródło: RCB

Autorka/Autor: red.

Źródło: IMGW

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Marcin Bielecki

