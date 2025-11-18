Kierowcy, tu rano będzie ślisko. Ostrzeżenia IMGW

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.
Oblodzenia. Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia
Żółte ostrzeżenia przed oblodzeniem są w mocy w województwach:
- zachodniopomorskim;
- pomorskim;
- warmińsko-mazurskim, poza powiatami na południowym-wschodzie;
- lubuskim, w powiatach: gorzowskim, Gorzów Wielkopolski, strzelecko-drezdeneckim;
- wielkopolskim, w powiatach: czarnkowsko-trzcianeckim, chodzieskim, pilskim, złotowskim;
- kujawsko-pomorskim, w północnej połowie województwa;
- łódzkim, w powiatach: pajęczańskim, bełchatowskim, radomszczańskim, piotrkowskim, Piotrków Trybunalski, tomaszowskim, opoczyńskim;
- mazowieckim, w powiatach przysuskim i szydłowieckim;
- świętokrzyskim;
- dolnośląskim, w powiatach: zgorzeleckim, lubańskim, lwóweckim, karkonoskim, Jelenia Góra, kamiennogórskim, wałbrzyskim, kłodzkim;
- śląskim;
- małopolskim;
- podkarpackim, w powiatach: jasielskim, krośnieńskim, Krosno, sanockim, leskim, bieszczadzkim.
W tych powiatach prognozowane jest zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, przechodzących w deszcz ze śniegiem i mokry śnieg. Temperatura minimalna przy gruncie może spaść poniżej 0 stopni Celsjusza.
Alarmy wygasną we wtorek o godzinie 8 w województwach łódzkim, świętokrzyskim, śląskim, małopolskim i podkarpackim oraz o godz. 9 w pozostałych województwach objętych ostrzeżeniem.
Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia
Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.
Autorka/Autor: red.
Źródło: IMGW
Źródło zdjęcia głównego: PAP/Marcin Bielecki