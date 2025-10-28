Żółte alarmy IMGW. Porywy do 75 km/h

Prognoza pogody na poniedziałek Źródło: tvnmeteo.pl

IMGW wydał ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia w trzystopniowej, rosnącej skali.

Ostrzeżenia meteorologiczne IMGW pierwszego stopnia - silny wiatr

Żółte alarmy przed silnym wiatrem obowiązują w województwach:

zachodniopomorskim w powiatach: sławieńskim, koszalińskim, Koszalin;

pomorskim, w powiatach: lęborskim, słupskim, Słupsk.

W powiatach tych prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 do 45-50 kilometrów na godzinę, w porywach do 75 km/h, wiejącego z zachodu i południowego zachodu..

Alarmy będą w mocy w godzinach 3-12 w środę.

Czym jest ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

