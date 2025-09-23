Logo TVN24
Prognoza

Przymrozki. Jakie jest ryzyko, że się pojawią? Prognoza pogody

|
Prognoza silnego obniżenia się poziomu zamarzania nad północno-wschodnią Europą (poranek 25 września)
Prognozowane temperatury powietrza w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com
Prognoza pogody. Czas wyciągnąć cieplejsze ubrania. Szczególnie chłodne mają być noce i poranki. Niewykluczone, że lokalnie pojawią się przymrozki.

Polska znalazła się w zasięgu pogodnego wyżu Petraliily z centrum wędrującym znad Danii w kierunku Finlandii. Układ ten, wraz z ostatnim wirem niżowym Bernward znad Skandynawii i północnej Rosji, stworzył warunki do nieskrępowanego zsunięcia się z dalekiej północy zimnej masy powietrza pochodzenia arktycznego. Wędrując na południe, w tym także w kierunku Polski, pokonuje wielką odległość i traci nieco ze swej surowości, jednak przyniesie odczuwalne ochłodzenie

Nadciąga chłód. Tu możliwe są przymrozki

Przy rozpogodzeniach w nocy z wtorku na środę oraz ze środy na czwartek temperatura miejscami na Pomorzu, Warmii, Mazurach i Podlasiu spaść ma do 2-4 stopni Celsjusza. Przy gruncie niewykluczone są lokalne spadki poniżej 0 stopni, zwłaszcza w obniżeniach terenu między wzgórzami, a takich jest wiele na północnym wschodzie kraju.

Wyliczenia modelu meteorologicznego GFS pokazują silny spływ chłodu na najbliższe dwie doby, który szczególnie mocno dotknąć ma właśnie północno-wschodnie regiony kraju. Tak zwany poziom zamarzania w atmosferze obniżyć się ma do około 1500-1300 metrów nad grunt. Mocne zejście temperatury 0 stopni w atmosferze sugeruje, że i przy gruncie możemy spodziewać się silnego wychłodzenia. Jednak to dopiero pierwszy zimny akord tej jesieni i tak mocne spadki nie są wcale przesądzone.

Nagrzany grunt po gorących dniach

Warunki do mocnego spadku temperatury nie są jednak idealne. Grunt w Polsce jest jeszcze mocno nagrzany, do czego dołożyła się ostatnia fala ciepła, gdy temperatura na południu i w centrum kraju osiągnęła 30 st. C. a na północnym wschodzie Polski 26-28 st. C.

Prognoza silnego obniżenia się poziomu zamarzania nad północno-wschodnią Europą (wyliczenia na poranek 25 września)
Prognoza silnego obniżenia się poziomu zamarzania nad północno-wschodnią Europą (wyliczenia na poranek 25 września)
Źródło: GFS/meteorologix.com

Pogoda na środę i czwartek

Zachmurzenie w środę okaże się kłębiaste małe i umiarkowane, na południu okresami duże. W Karpatach wystąpią słabe opady deszczu do 3 litrów wody na metr kwadratowy. Na termometrach zobaczymy od 14 st. C na Suwalszczyźnie i Podkarpaciu, przez 16 st. C w centrum kraju, po 17 st. C miejscami na zachodzie. Wiatr będzie wschodni i północno-wschodni, słaby i umiarkowany, na zachodzie i południu okresami dość silny, w porywach rozpędzi się do 50-60 kilometrów na godzinę.

Czwartek przyniesie zachmurzenie kłębiaste małe i umiarkowane, przejściowo duże, szczególnie na zachodzie i południu. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia wyniesie od 14 st. C na Suwalszczyźnie, przez 15 st. C w centrum kraju, do 16 st. C miejscami na zachodzie oraz na Mazowszu. Wiatr będzie północno-wschodni, umiarkowany, okresami silniejszy, w porywach jego prędkość wzrośnie do 60 km/h.

TEMP
Prognozowane temperatury powietrza w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Pogoda na piątek

W kolejnych dniach pogodę nadal kształtować ma rozległy wyż, którego główne centrum przemieszczać się będzie w stronę Bałtyku i Finlandii. Tylko nad krańce południowe Polski nasuwać się mają chwilami chmury związane z deszczowym niżem znad Włoch, ale padać nie będzie. Chłodne masy powietrza będą od piątku stopniowo ustępować miejsca cieplejszym, płynącym z południa. Temperatura do niedzieli jednak nie przekroczy 20 stopni.

Na południu kraju w piątek pojawi się wzrost zachmurzenia kłębiastego do dużego. W pozostałych regionach czeka nas pogodna aura. Temperatura maksymalna wyniesie od 15 st. C na Podlasiu, przez 16 st. C w centrum kraju, po 18 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie wschodni, umiarkowany i dość silny.

DESZCZ
Prognozowane opady deszczu w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Pogoda na weekend

Sobota przyniesie zachmurzenie kłębiaste małe i umiarkowane, na Śląsku przejściowo duże. Termometry pokażą od 16 st. C na Podlasiu, przez 17 st. C w centrum kraju, do 19 st. C na południowym zachodzie. Południowo-wschodni wiatr powieje umiarkowanie i dość silnie.

Niedziela zapowiada się z zachmurzeniem kłębiastym małym i umiarkowanym. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą od 17 st. C na Podlasiu i w centrum kraju do 19 st. C na Śląsku. Powieje południowo-wschodni, umiarkowany i dość silny wiatr.

Iglaki zamierają w samym środku Polski
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Iglaki zamierają w samym środku Polski

Polska

Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: GFS/meteorologix.com

Arleta Unton-Pyziołek
