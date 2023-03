Atak arktycznego zimna i burze śnieżne. Potem skok temperatury

W ciągu najbliższych dni czeka nas dalszy ciąg marcowej huśtawki pogodowej. Po piątku, w którym temperatura miejscami przekroczy 15 stopni Celsjusza, w weekend nadejdzie znaczne ochłodzenie. Pojawią się opady śniegu, deszczu ze śniegiem, możliwe są również burze. Początek następnego tygodnia przyniesie kolejną zmianę.

Polska pozostaje w obszarze obniżonego ciśnienia, pod wpływem niżu Diethelm z centrum nad północną Francją i Holandią. Nad krajem rozciąga się pochmurny ciepły front atmosferyczny, pchany od południa przez ciepłą masę powietrza polarnego. Nad północną i północno-wschodnią częścią kraju zalega wciąż jednak stara masa zimnego powietrza arktycznego, w którym padać ma dość obficie mokry śnieg - informuje synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek.

Bardzo duża różnica temperatury w piątek

W piątek będzie pochmurno z przejaśnieniami na południu kraju. Na północy i północnym wschodzie pojawią się opady śniegu z deszczem, początkowo również mokrego śniegu, którego spadnie do 4 centymetrów. Na pozostałym obszarze Polski, z wyjątkiem Podkarpacia, będą występować okresowe opady deszczu rzędu 2-5 litrów wody na metr kwadratowy.

Temperatura maksymalna wyniesie od 0 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez 8 st. C w centrum kraju, do nawet 15-16 st. C w Małopolsce. Wiatr powieje z kierunków południowych, słabo i umiarkowanie, na południu okresami dość silnie, osiągając w porywach do 50-60 kilometrów na godzinę. Wysoko w górach wiatr okaże się silny, z porywami do 80-100 km/h.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę tvnmeteo.pl

Prognoza pogody na weekend. Śnieg, burze, ochłodzenie

Pod koniec tygodnia zimne arktyczne powietrze kolejny raz zaatakuje w Europie Środkowej, niosąc ochłodzenie i przelotne opady śniegu. W górach dosypie do 20-30 centymetrów. Jak wyjaśnia nasza synoptyk, niż znad Niderlandów przemieści się nad Morze Bałtyckie i dalej wędrować ma w kierunku Estonii. Tym samym nasz kraj znajdzie się w tylnej chłodnej części wiru, w którym zaciągane będzie zimne powietrze z północy. Nad Polską będą kłębić się chmury, mogą pojawić się wyładowania atmosferyczne i krótkotrwałe burze śnieżne.

Sobota na wschodzie, południu i w centrum kraju przyniesie duże zachmurzenie z opadami deszczu ze śniegiem do 5 l/mkw. W pozostałych regionach spadnie do 1-3 cm śniegu, możliwe są również burze, ale pojawią się również przejaśnienia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 2 st. C na Pomorzu, przez 5 st. C w centrum kraju, do 7 st. C na Podkarpaciu. Wiatr będzie północno-zachodni i zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach osiągając do 50-70 km/h.

Niedziela w większości kraju zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami i przelotnymi opadami śniegu do 1-5 cm. Niewykluczone są także burze. Bez opadów będzie na południowym zachodzie kraju. Temperatura maksymalna osiągnie od 0 st. C na Suwalszczyźnie, przez 3 st. C w centrum, do 5 st. C na Dolnym Śląsku. Będzie wiać zachodni i północno-zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr, w porywach rozpędzając się do 50-70 km/h.

Prognoza opadów na kolejne dni ventusky.com

Cieplej ponownie po weekendzie

Pierwszego dnia następnego tygodnia nastąpi duża zmiana. Polska dostanie się pod wpływ kolejnego cyklonu szerokości umiarkowanych, który w nasz rejon zdecydowanie zaciągnie pochmurne i ciepłe masy powietrza z opadami deszczu i mokrego śniegu z silnym wiatrem. Temperatura wzrośnie ponownie do co najmniej 10 stopni. Czeka nas typowa dla marca huśtawka pogodowa - podsumowuje Unton-Pyziołek.

Prognoza pogody na wtorek i środę tvnmeteo.pl

Poniedziałek upłynie z pochmurną aurą. Od zachodu w głąb kraju będą przemieszczać się opady śniegu z deszczem i deszczu o sumie do 5-15 l/mkw. Padać nie powinno tylko w południowo-zachodnich regionach. Na drogach będzie ślisko. Termometry pokażą maksymalnie od 3 st. C na Podlasiu, przez 6 st. C w centrum kraju, do 10 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje południowo-zachodni, dość silny wiatr, w porywach do 60-90 km/h, nad samym morzem oraz w górach do 100 km/h.

Na wtorek prognozowane jest duże zachmurzenie z przejaśnieniami na południu i zachodzie Polski. W północnej części kraju pojawią się słabe opady deszczu, podczas których spadnie do 5 l/mkw. Temperatura maksymalna wyniesie od 8 st. C na Suwalszczyźnie, przez 10 st. C w centrum, do 12 st. C na Śląsku. Wiatr będzie południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny, w porywach do 50-80 km/h.

Prognoza temperatury na kolejne dni ventusky.com

Prognoza porywów wiatru na kolejne dni ventusky.com

Autor:ps/dd

Źródło: tvnmeteo.pl