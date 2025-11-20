Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pogoda na weekend. Niż Genueński przyniesie pełnoskalową zimę. Możliwe utrudnienia

|
Śnieg, opady śniegu, zima, pierwszy śnieg, zimno
Prognozowane opady deszczu w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com
Niż, który uformował się w rejonie Zatoki Genueńskiej sprawi, że na południowym wschodzie Polski nastanie pełnoskalowa zima. W ciągu 12 godzin spadnie do 15-30 centymetrów śniegu.

Nad znaczną częścią Europy utrzymuje się rozległa zatoka chłodu. Transportuje ona powietrze pochodzenia arktycznego, od Morza Barentsa przez znaczną część Europy - Skandynawię, Niemcy i Polskę. Sięga wyjątkowo daleko, bo do Włoch i sporej części Bałkanów. Utrzymywaniu się powietrza arktycznego nad znaczną częścią Europy, niemal do końca miesiąca, sprzyja położenie dwóch silnych i rozległych wyżów. Jeden układ wysokiego ciśnienia ulokowany jest nad Atlantykiem, a drugi w centralnej części Rosji. To one stabilizują utworzony układ baryczny, nie pozwalając na typową cyrkulację strefową.

Wracając do Polski, znajdziemy się we wspomnianej wcześniej zatoce chłodu, w której w formie wydłużonej bruzdy niskiego ciśnienia położone są ośrodki niżowe wraz z systemami frontów atmosferycznych. Cały ten system tworzy jednocześnie granicę pomiędzy ciepłym i chłodnym powietrzem. Jeden z niżów, płytki ośrodek Talat, będzie przemieszczał się znad Bałtyku w kierunku Zatoki Fińskiej. Jednak "końcówka" jego frontu okluzji oddziaływać będzie jeszcze częściowo na północy kraju, przynosząc miejscami słabe, przelotne opady deszczu ze śniegiem.

Pogoda w Polsce. Gdzie spadnie śnieg?

Zdecydowanie ważniejszy i aktywniejszy w zjawiska będzie niż, który utworzył się w rejonie Zatoki Genueńskiej. W piątek przemieści się on na pogranicze Węgier i Rumunii. Front atmosferyczny z nim związany zapewni pełnoskalową zimę na południowym wschodzie Polski. Początek opadów spodziewany jest około północy. Początkowo będą one słabe, następnie umiarkowane. Opady deszczu szybko przejdą w opady deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu, a w rejonie górskim i podgórskim - śniegu.

Do godzin porannych strefa ciągłych opadów, nabierających intensywności z każdą chwilą, osiągnie umowną linię Lublin-Kielce-Bielsko-Biała. W ciągu dnia strefa będzie nieco zmieniać swój zasięg. Przeważać zaczną opady mokrego śniegu i śniegu. Prognozowany jest szybki przyrost pokrywy śnieżnej, szczególnie na krańcach południowo-wschodnich i w rejonie górskim, gdzie w ciągu 12 godzin spadnie do 15-30 centymetrów śniegu. Spowoduje to liczne ograniczenia komunikacyjne związane z utrzymującą się pokrywą śnieżną, jednocześnie przy opadach śniegu zostanie ograniczona widzialność.

Klatka kluczowa-40317
Prognozowane temperatury powietrza w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Pogoda na piątek. Ile dosypie śniegu?

W piątek na Pomorzu Gdańskim, Żuławach i Warmii mogą wystąpić słabe, przelotne opady deszczu ze śniegiem. Na zachodzie prognozowane są większe przejaśnienia, a na północnym zachodzie również rozpogodzenia. Opady deszczu nie wystąpią. W południowo-wschodniej połowie kraju wystąpi zachmurzenie całkowite, a na południowym wschodzie i częściowo południu pojawią się ciągłe opady deszczu. Będą one przeważnie słabe i umiarkowane do okresowo intensywnych. W północnej części strefy frontowej w ciągu 12 godzin spadnie do 1-5 litrów na metr kwadratowy deszczu, w środkowej do 5-15 l/mkw., a na południu tej strefy - do 15-30 l/mkw. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 0 st. C na południowym wschodzie, przez 2 st. C w centrum, do 3-4 st. C na północnym zachodzie. Powieje wiatr północny i północno-zachodni, słaby i umiarkowany. Na północy chwilami będzie on silniejszy, w porywach będzie osiągał prędkość do 40-60 kilometrów na godzinę. Jedynie w strefie frontowej będzie okresami zmienny.

Pogoda na weekend. Ściśnie mróz

W sobotę na północy kraju będzie pogodnie, wystąpią większe przejaśnienia i lokalne rozpogodzenia. W centrum i na południu będzie pochmurno z niewielkimi przejaśnieniami. Na Podkarpaciu i w Małopolsce w dalszym ciągu może spaść śnieg, stopniowo słabnącym i zmniejszający swój zasięg. W ciągu 12 godzin spadnie do 5 cm śniegu, a w rejonie górskim do 5-15 cm. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 0 st. C na południowym wschodzie do 2-3 st. C w pozostałej części kraju. Powieje wiatr północno-zachodni do zachodniego, słaby i umiarkowany.

Niedziela będzie pogodna jedynie na północnym zachodzie kraju. W pasie od Dolnego Śląska, przez centrum, po Suwalszczyznę prognozowany jest wzrost zachmurzenia do dużego i całkowitego. Opady deszczu nie wystąpią. Na południowym wschodzie Polski prognozowane są opady śniegu o większym zasięgu. Będą obejmować Podkarpacie i Małopolskę, ale też sąsiednie województwa. W ciągu 12 godzin spadnie do 5 cm, lokalnie do 10 cm. Temperatura maksymalna nie przekroczy od 0 st. C na wschodzie i w centrum oraz do 1-2 st. C na zachodzie. Powieje wiatr zmienny i słaby.

Pogoda na poniedziałek i wtorek

W poniedziałek spodziewane jest zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Na zachodzie miejscami pojawią się słabe, przelotne opady śniegu i śniegu z deszczem. Na wschodzie zanikną opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od -1 st. C w centrum kraju do 2-3 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje wiatr przeważnie południowy, słaby i umiarkowany. Jedynie w górach będzie on silniejszy.

Wtorek będzie pochmurny z opadami śniegu - na Suwalszczyźnie i w pasie centralnym przechodzącymi w deszcz ze śniegiem, a na Dolnym Śląsku w deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 0 st. C na Podlasiu do 3-4 st. C na pozostałym. obszarze. Odczuwalny będzie wiatr południowy do zmiennego, słaby i umiarkowany.

Klatka kluczowa-40330
Prognozowane opady deszczu w kolejnych dniach
Źródło: Ventusky.com

Autorka/Autor: Tomasz Wakszyński

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
pogodaprognozaŚniegprognoza pogody
Tomasz Wakszyński
Synoptyk tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Śnieg, opady śniegu
Dosypie nawet pół metra śniegu. W mocy żółte i pomarańczowe alarmy
Prognoza
szwecja snieg
Atak zimy. Paraliż komunikacyjny na południu kraju
Świat
Gruz po przejściu powodzi w Wietnamie
Co najmniej 16 osób zginęło w powodzi
Świat
Rodzina neandertalczyków - wizja artysty
Z kim całował się Neandertalczyk?
Świat
Indonezyjska wioska Sumbersari pokryta popiołem po erupcji wulkanu
Gorące gazy, popiół i okruchy skalne utworzyły lawinę
Świat
Ulewa doprowadziła do częściowego zawalenia się dachu centrum handlowego w Phoenix w Arizonie
Deszcz tak silny, że zawalił się dach centrum handlowego
Świat
Zabawa manatów i delfina na Florydzie
Delfin zachęcił manaty do zabawy. Nagranie
Ciekawostki
snieg deszcz shutterstock_1146451535_1
Będzie padał deszcz ze śniegiem i deszcz. Warto założyć ciepłe ubrania
Prognoza
Nowe zdjęcie komety 3I/ATLAS
NASA pokazała nowe zdjęcia komety. Niektórzy myślą, że to UFO
Nauka
Śnieg, Niemcy
U naszych sąsiadów spadł śnieg. "Jest cudownie"
Świat
mroz snieg wieczor noc park shutterstock_1008198277
Nocą ściśnie mróz, możliwe oblodzenia
Prognoza
Papież Leon XIV podczas audiencji generalnej w środę w Watykanie
"Kto nie strzeże ogrodu, staje się jego niszczycielem"
Świat
Śnieg, zamieć śnieżna, zawieja, zamiecie, intensywne opady
Masa śniegu może spaść w 12 godzin
Prognoza
Smog w Delhi
"Osoby, które były zdrowe, chorują"
Smog
Mieszkańcy środkowej Boliwii sprzątają po powodzi
"Leżałem w łóżku, gdy woda mnie porwała"
Świat
Kometa 3I/ATLAS
NASA pokaże nowe zdjęcia obiektu, który rozpala wyobraźnię
Nauka
shutterstock_2384665027
Na termometrach zobaczymy kilka stopni. Pogoda na dziś
Prognoza
Akcja ratunkowa
Utknął w bagnie. Nagranie z akcji ratunkowej
Świat
Południowa Patagonia
Śnieżyca w parku narodowym. Zginęło pięcioro turystów
Świat
Zima, dosypie śniegu
Atak zimy. Może spaść 20 centymetrów śniegu
Prognoza
Mróz w nocy
W wielu miejscach temperatura spadnie poniżej zera
Prognoza
snieg shutterstock_2514888709_1
Pogoda na pięć dni. Dosypie śniegu, nocami ściśnie mróz
Prognoza
Śnieg
Spadł śnieg. Zimowa aura nastała w części kraju
Polska
Zimowy listopad w Zakopanem
Zima zawitała w góry. Pokrywa śnieżna coraz grubsza
Polska
Skutki powodzi w gminie Samaipata w Boliwii
Rzeki wystąpiły z brzegów. Stan wyjątkowy, są zaginieni
Świat
Maskonury
Ile plastiku zabija zwierzęta morskie? Mniej niż myślano
Nauka
Batracomorphus stictopterus
Skaczą jak żaby i żyją w głębi dżungli. Odkryto siedem nowych gatunków
Nauka
Skutki przejścia rzeki atmosferycznej przez Kalifornię
Rzeka atmosferyczna zalała Kalifornię. Nie żyje siedem osób
Świat
Trwają poszukiwania dwóch osób po tym, jak osuwisko zniszczyło dom
Ruszył na pomoc sąsiadce, porwała go lawina błotna. Zginęli obydwoje
Świat
Śnieg, park
Chłodny dzień z zimowymi opadami
Prognoza
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica