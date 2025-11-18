Warunki drogowe w nocy Źródło: tvnmeteo.pl

Noc będzie pochmurna z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami na południu i południowym wschodzie kraju. Na północy Polski, północnym zachodzie oraz miejscami w centrum okresami popada deszcz ze śniegiem, którego suma wyniesie do 5 litrów na metr kwadratowy. Spadnie również do 3 centymetrów śniegu. Na termometrach zobaczymy co najmniej -5 stopni Celsjusza w Małopolsce, - 1 st. C w centrum kraju oraz 2 st. C na Pomorzu. Powieje wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, na północy okresami silniejszy.

Pogoda na jutro - środa, 19.11.

Na środę prognozowane są rozpogodzenia, które będą postępować od południa w głąb kraju. Tylko na północy niebo spowiją chmury i wystąpią tam przelotne opady śniegu do 1-2 centymetrów oraz śniegu z deszczem. Temperatura maksymalna wyniesie od 3 st. C na Warmii i Suwalszczyźnie, przez 5 st. C w centrum kraju, do 6 st. C miejscami na Mazowszu oraz południowym zachodzie i południu kraju. Powieje wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, na północy silniejszy.

Warunki biometeo w środę

Wilgotność powietrza w całym kraju utrzyma się na wysokim poziomie. Najwyższa będzie na północy - powyżej 80 procent. Na północy kraju warunki biometeorologiczne będą niekorzystne, na południu - korzystne, a pozostałych regionach - neutralne.

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie będzie pochmurna. Na termometrach zobaczymy co najmniej - 1 st. C. Powieje wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie lekko spadać, o północy wyniesie 1001 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W środę w Warszawie będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami po południu. Temperatura maksymalna nie przekroczy 6 st. C. Odczuwalny będzie wiatr południowy, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 1000 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Nocne niebo nad Gdańskiem, Gdynią, Sopotem będzie pochmurne. Okresami pojawią się opady deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej 2 st. C. Wiać będzie wiatr południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie będzie lekko spadać, o północy wyniesie 1008 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W środę w Gdańsku, Gdyni, Sopocie będzie pochmurno, okresami spadnie deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura maksymalna wyniesie 4 st. C. Powieje wiatr południowy, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 1007 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu będzie pochmurna. Może spaść tam słaby deszcz ze śniegiem. Temperatura minimalna wyniesie 0 st. C. Powieje wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie lekko spadać, o północy wyniesie 1001 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Środa w Poznaniu będzie pochmurna z większymi przejaśnieniami po południu. Temperatura maksymalna nie przekroczy 5 st. C. Powieje wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie wahać się, w południe wyniesie 998 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Nocne niebo nad Poznaniem będzie pochmurne z większymi przejaśnieniami. Temperatura minimalna spadnie poniżej zera i wyniesie -1 st. C. Odczuwalny będzie wiatr zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie lekko spadać, o północy wyniesie 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Środa we Wrocławiu będzie pogodna. Temperatura maksymalna nie przekroczy 6 st. C. Powieje wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie wahać się, w południe wyniesie 996 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W środę w Krakowie pojawi się zachmurzenie z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Temperatura minimalna wyniesie -5 st. C. Powieje wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie lekko spadać, o północy wyniesie 990 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Środa w Krakowie będzie pogodna. Temperatura maksymalna nie przekroczy 6 st. C. Powieje wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie wahać się, w południe wyniesie 987 hPa.

