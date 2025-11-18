Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pogoda na jutro - środa, 19.11. W wielu miejscach temperatura spadnie poniżej zera

shutterstock_2415353261
Warunki drogowe w nocy
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na jutro, czyli na środę, 19.11. Noc będzie pochmurna i w dużej części kraju przyniesie opady śniegu oraz deszczu ze śniegiem. W środę przydadzą się ciepłe kurtki.

Noc będzie pochmurna z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami na południu i południowym wschodzie kraju. Na północy Polski, północnym zachodzie oraz miejscami w centrum okresami popada deszcz ze śniegiem, którego suma wyniesie do 5 litrów na metr kwadratowy. Spadnie również do 3 centymetrów śniegu. Na termometrach zobaczymy co najmniej -5 stopni Celsjusza w Małopolsce, - 1 st. C w centrum kraju oraz 2 st. C na Pomorzu. Powieje wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, na północy okresami silniejszy.

Klatka kluczowa-33387
Prognoza na noc
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - środa, 19.11.

Na środę prognozowane są rozpogodzenia, które będą postępować od południa w głąb kraju. Tylko na północy niebo spowiją chmury i wystąpią tam przelotne opady śniegu do 1-2 centymetrów oraz śniegu z deszczem. Temperatura maksymalna wyniesie od 3 st. C na Warmii i Suwalszczyźnie, przez 5 st. C w centrum kraju, do 6 st. C miejscami na Mazowszu oraz południowym zachodzie i południu kraju. Powieje wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany, na północy silniejszy.

Klatka kluczowa-33429
Prognoza na środę
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w środę

Wilgotność powietrza w całym kraju utrzyma się na wysokim poziomie. Najwyższa będzie na północy - powyżej 80 procent. Na północy kraju warunki biometeorologiczne będą niekorzystne, na południu - korzystne, a pozostałych regionach - neutralne.

Klatka kluczowa-33407
Warunki biometeo w środę
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie będzie pochmurna. Na termometrach zobaczymy co najmniej - 1 st. C. Powieje wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie lekko spadać, o północy wyniesie 1001 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

W środę w Warszawie będzie pochmurno z większymi przejaśnieniami po południu. Temperatura maksymalna nie przekroczy 6 st. C. Odczuwalny będzie wiatr południowy, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 1000 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Nocne niebo nad Gdańskiem, Gdynią, Sopotem będzie pochmurne. Okresami pojawią się opady deszczu ze śniegiem. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej 2 st. C. Wiać będzie wiatr południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie będzie lekko spadać, o północy wyniesie 1008 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W środę w Gdańsku, Gdyni, Sopocie będzie pochmurno, okresami spadnie deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura maksymalna wyniesie 4 st. C. Powieje wiatr południowy, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie będzie się wahać, w południe wyniesie 1007 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Noc w Poznaniu będzie pochmurna. Może spaść tam słaby deszcz ze śniegiem. Temperatura minimalna wyniesie 0 st. C. Powieje wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie lekko spadać, o północy wyniesie 1001 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Środa w Poznaniu będzie pochmurna z większymi przejaśnieniami po południu. Temperatura maksymalna nie przekroczy 5 st. C. Powieje wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie wahać się, w południe wyniesie 998 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Nocne niebo nad Poznaniem będzie pochmurne z większymi przejaśnieniami. Temperatura minimalna spadnie poniżej zera i wyniesie -1 st. C. Odczuwalny będzie wiatr zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie lekko spadać, o północy wyniesie 1000 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Środa we Wrocławiu będzie pogodna. Temperatura maksymalna nie przekroczy 6 st. C. Powieje wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie wahać się, w południe wyniesie 996 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W środę w Krakowie pojawi się zachmurzenie z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Temperatura minimalna wyniesie -5 st. C. Powieje wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie lekko spadać, o północy wyniesie 990 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Środa w Krakowie będzie pogodna. Temperatura maksymalna nie przekroczy 6 st. C. Powieje wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie wahać się, w południe wyniesie 987 hPa.

Klatka kluczowa-33415
Warunki drogowe w nocy
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
pogodaprognozaJesieńŚnieg
Czytaj także:
Śnieg, śnieżyca, intensywne opady śniegu, droga
Obfite opady śniegu na południu Polski. Ostrzeżenia przed weekendem
Prognoza
snieg shutterstock_2514888709_1
Pogoda na pięć dni. Dosypie śniegu, nocami ściśnie mróz
Prognoza
Śnieg
Spadł śnieg. Zimowa aura nastała w części kraju
Polska
Zimowy listopad w Zakopanem
Zima zawitała w góry. Pokrywa śnieżna coraz grubsza
Polska
Skutki powodzi w gminie Samaipata w Boliwii
Rzeki wystąpiły z brzegów. Stan wyjątkowy, są zaginieni
Maskonury
Ile plastiku zabija zwierzęta morskie? Mniej niż myślano
Nauka
Batracomorphus stictopterus
Skaczą jak żaby i żyją w głębi dżungli. Odkryto siedem nowych gatunków
Nauka
Skutki przejścia rzeki atmosferycznej przez Kalifornię
Rzeka atmosferyczna zalała Kalifornię. Nie żyje siedem osób
Trwają poszukiwania dwóch osób po tym, jak osuwisko zniszczyło dom
Ruszył na pomoc sąsiadce, porwała go lawina błotna. Zginęli obydwoje
Śnieg, park
Chłodny dzień z zimowymi opadami
Prognoza
Smog w Indiach
Powietrze tak toksyczne, że zabrakło skali
Smog
Nocą miejscami popada śnieg
Nocą miejscami spadnie śnieg
Prognoza
Gatunek ryby Moema claudiae
Obawiano się, że wymarła. Odnalazła się po 20 latach
Nauka
pogoda zima snieg shutterstock_2573084101_1
-10 stopni nocami i przelotny śnieg w całym kraju
Prognoza
Zimowa aura na Przełęczy Okraj
Gruba warstwa śniegu przykryła część kraju
Polska
Foka uciekła przed orkami wskakując na łódź fotografki
Foka wskoczyła na łódź. To ocaliło jej życie
Powódź w zachodniej części Iranu
Ziemia tak sucha, że kraj nawiedziła powódź
KOPALNIE
Kopalnia wali się na tłum górników. Wstrząsające nagranie
Japonia
Kłęby dymu nad wulkanem. Widać je z kosmosu
Indonezja
Masa ziemi i błota zeszła na domy. Ofiary śmiertelne i zaginieni
Kajakiem przez zalane ulice
Kajakiem przez zalane ulice
Opady
Tak będzie wędrować strefa opadów nad Polską
Prognoza
Deszcz, jesień, chłodno, opady
Dzień pod znakiem wymagającej pogody
Prognoza
Delfin Mimmo w Wenecji
Myśleli, że tak będzie mu lepiej. Zwrot w sprawie delfina celebryty
Vibrio cholerae
"Mamy coraz więcej zachorowań". Najgorsza sytuacja od 25 lat
Monmouth zalane
"Ilość wody była bezprecedensowa"
Deszcz, noc
Deszczowa noc w wielu miejscach
Prognoza
Zniszczenia w Portugalii
Ofiary śmiertelne, kilka tysięcy interwencji służb
Deszcz ze śniegiem, zimno
Szykuje się duża zmiana pogody
Prognoza
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni: ujemna anomalia temperatury
Prognoza
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica