Prognoza

Pogoda na jutro - środa, 12.11. W wielu miejscach przydadzą się parasole

|
deszcz parasole shutterstock_2405034483
Warunki drogowe w nocy
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na jutro, czyli na środę, 12.11. Noc będzie pochmurna i mglista. W dzień aura nie dopisze, w wielu regionach popada deszcz.

W nocy będzie pochmurno i mglisto z przejaśnieniami spodziewanymi na zachodzie kraju. Miejscami popada deszcz lub mżawka. Suma opadów wyniesie do 2-5 litrów na metr kwadratowy. Tylko na zachodzie opady będą zanikać. Temperatura minimalna wyniesie od 3 stopni Celsjusza na Ziemi Gorzowskiej, przez 6 st. C w centrum kraju, do 7 st. C na Podkarpaciu. Powieje wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany.

Klatka kluczowa-16217
Pogoda na noc
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - środa, 12.11.

Przed nami pochmurna i mglista środa z przejaśnieniami i rozpogodzeniami postępującymi od zachodu w głąb kraju. Na krańcach wschodnich i południowo-wschodnich mogą wystąpić słabe opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie od 8 st. C na Warmii i Podlasiu, przez 10 st. C w centrum kraju, do 12 st. C na Ziemi Lubuskiej, Dolnym Śląsku i w Małopolsce. Powieje wiatr zachodni i południowy, słaby oraz umiarkowany. Na zachodzie okaże się silniejszy, w porywach na Pomorzu osiągnie prędkość do 50-60 kilometrów na godzinę.

Klatka kluczowa-16276
Prognoza na środę
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w środę

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie od 60 do 80 procent. Na wschodzie kraju będzie chłodno, natomiast mieszkańcy pozostałych regionów odczują komfort termiczny. Na przeważającym obszarze Polski warunki biometeo będą neutralne, jedynie na wschodzie okażą się niekorzystne.

Klatka kluczowa-16254
Warunki biometeo w środę
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Noc w Warszawie będzie pochmurna. Okresami spadnie deszcz. Temperatura minimalna wyniesie 6 st. C. Odczuwalny będzie wiatr zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie rosło, o północy dojdzie do 1005 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Środa w Warszawie będzie pochmurna i mglista, pod wieczór mogą pojawić się przejaśnienia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 9 st. C. Odczuwalny będzie wiatr zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie rosło, w południe dojdzie do 1008 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W Gdańsku, Gdyni, Sopocie noc będzie pochmurna, okresami popada. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej 4 st. C. Powieje wiatr zachodni, umiarkowany. Ciśnienie będzie rosło, o północy dojdzie do 1017 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Środa w Gdańsku, Gdyni, Sopocie będzie pochmurna i mglista z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna nie przekroczy 10 st. C. Wiał będzie wiatr południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny. Ciśnienie będzie rosło, w południe dojdzie do 1018 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

Nocne niebo nad Poznaniem będzie pochmurne z przejaśnieniami. Początkowo spadnie słaby deszcz. Na termometrach zobaczymy 5 st. C. Powieje wiatr zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie rosło, o północy dojdzie do 1007 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

W środę w Poznaniu będzie pochmurno i mglisto z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Temperatura maksymalna nie przekroczy 11 st. C. Powieje wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie rosło, w południe dojdzie do 1008 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu zapowiada się pochmurnie, zrobi się też mglisto. Temperatura nie spadnie poniżej 4 st. C. Powieje wiatr zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie rosło, o północy dojdzie do 1004 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

We Wrocławiu w środę będzie pochmurno i mglisto z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 12 st. C. Powieje wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie rosło, w południe dojdzie do 1005 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

Nocne niebo nad Krakowem będzie pochmurne. Okresami spadnie deszcz. Na termometrach zobaczymy co najmniej 6 st. C. Odczuwalny będzie wiatr południowo-zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie rosło, o północy dojdzie do 992 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

W środę w Krakowie będzie pochmurno i mglisto z przejaśnieniami, a pod wieczór - rozpogodzeniami. Temperatura maksymalna wyniesie 12 st. C. Powieje wiatr zachodni, słaby i umiarkowany. Ciśnienie będzie rosło, w południe dojdzie do 995 hPa.

Klatka kluczowa-16268
Warunki drogowe w nocy
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: FotoDax/Shutterstock

Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
