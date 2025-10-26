Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pogoda na jutro - poniedziałek, 27.10. W nocy parasole przydadzą się w całym kraju

|
Deszcz, noc, ulewa, intensywne opady
Prognoza pogody na noc
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na jutro, czyli na poniedziałek 27.10. Nocą w dużej części kraju będzie pochmurno i deszczowo. Deszcz obejmie niemal całą Polskę. W dzień pochmurna aura się utrzyma. Prognozowany jest również silny wiatr, a w regionach górskich może sypnąć śnieg.

W nocy w Polsce wystąpi duże i całkowite zachmurzenie, a wraz z nim słabe, przejściowo umiarkowane oraz przelotne opady deszczu, których suma wyniesie 2-5 litry na metr kwadratowy, a na północy lokalnie 10-20 l/mkw. Deszcz nie jest prognozowany jedynie na południowym wschodzie Polski.

Na termometrach zobaczymy co najmniej 4 stopni Celsjusza na południu i wschodzie do 6 st. C na pozostałym obszarze kraju. Powieje wiatr południowo-zachodni, umiarkowany, na zachodzie i w centrum. W porywach będzie on silny, osiągając maksymalną prędkość 50-70 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na noc
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - poniedziałek 26.10

W poniedziałek na przeważającym obszarze kraju będzie pochmurno. Wystąpi słaby, na północnym zachodzie umiarkowany, przelotny deszcz do 1-5 l/mkw. Rozpogodzenia prognozowane są jedynie na południowym wschodzie Polski. Temperatura maksymalna nie przekroczy 7 st. C na północy i 10 st. C na południu kraju. Wiatr będzie południowo-zachodni, umiarkowany i w porywach dość silny, wiejący z prędkością 40-60 km/h.

W górach, na wysokości powyżej 1000-1200 metrów nad poziomem morza, wystąpią opady deszczu ze śniegiem oraz śniegu do 2-10 centymetrów. Porywy wiatru mają tam sięgać 80-100 km/h.

Prognoza pogody na poniedziałek
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza w Polsce wyniesie od około 60 procent na południowym wschodzie do ponad 90 procent w regionach zachodnich i północnych. Biomet będzie niekorzystny.

Warunki biometeo w poniedziałek
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

W Warszawie w nocy wystąpi zachmurzenie duże i całkowite. Będą mu towarzyszyć słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej 6 st. C. Powieje wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, południowo-zachodni. Ciśnienie o północy wyniesie 983 hPa i będzie wahać.

Pogoda na jutro - Warszawa

W poniedziałek w Warszawie aura będzie pochmurna i wystąpią przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 9 st. C. Odczuwalny będzie wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, południowo-zachodni. Ciśnienie w południe dojdzie do 983 hPa i ma wzrastać.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc w Gdańsku, Gdyni, Sopocie będzie pochmurna ze słabymi i umiarkowanymi opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy co najmniej 5 st. C. Odczuwalny będzie wiatr umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie o północy wyniesie 986 hPa, będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W poniedziałek w Gdańsku, Gdyni, Sopocie będzie pochmurno i pojawi się słaby, przelotny deszcz. Temperatura maksymalna nie przekroczy 8 st. C. Powieje wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, południowo-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 991 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Poznań

Nocne niebo nad Poznaniem będzie pochmurne i wystąpią słabe, przejściowo umiarkowane opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 5 st. C. Powieje wiatr umiarkowany, w porywach silny, południowo-zachodni. Ciśnienie o północy wyniesie 986 hPa, ma spadać.

Pogoda na jutro - Poznań

W Poznaniu w poniedziałek będzie pochmurno. Prognozowane są również słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna nie przekroczy 7 st. C. Odczuwalny będzie wiatr umiarkowany, w porywach dość silny, południowo-zachodni. Ciśnienie w południe dojdzie do 983 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy we Wrocławiu spodziewane jest duże zachmurzenie ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej 5 st. C. Powieje wiatr umiarkowany, w porywach silny, południowo-zachodni. Ciśnienie o północy wyniesie 988 hPa, będzie spadać.

Pogoda na jutro - Wrocław

W poniedziałek we We Wrocławiu wystąpi zachmurzenie, któremu będą towarzyszyć przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 9 st. C. Powieje wiatr umiarkowany, w porywach dość silny, południowo-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 984 hPa i ma wzrastać.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie pojawi się zachmurzenie duże i całkowite ze słabymi, przelotnymi opadami deszczy. Na termometrach zobaczymy co najmniej 4 st. C. Odczuwalny będzie wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, południowo-zachodni. Ciśnienie o północy wyniesie 978 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Kraków

W Krakowie pojawi się duże zachmurzenie ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna nie przekroczy 9 st. C. Powieje wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, południowo-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 985 hPa, będzie wzrastać.

Autorka/Autor: Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
pogodaprognozaprognoza pogody
Damian Zdonek
Synoptyk tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Burza nad Białymstokiem
Gdzie jest burza? Silnie wieje, miejscami grzmi
imageTitle
Silny wiatr przewrócił drzewo na tory. Burze nad Polską
Nadchodzi huragan Melissa
Największy huragan w historii kraju. "Szukajcie schronienia - teraz"
Świat
Kula ognia na niebie
Kula ognia rozświetliła niebo nad Polską. Czym była?
Nauka
Silny wiatr
Silny wiatr w Polsce. Alarmy dla kolejnych regionów
Prognoza
Pogoda na 16 dni. Wyraźna anomalia na początku listopada
Wyraźna anomalia na początku listopada
Prognoza
Park McKenna
Tragedia na jarmarku halloweenowym. Ofiara śmiertelna, są ranni
Świat
Jeleń na szkolnym podwórku w USA
Miały zaczynać się lekcje, nagle pojawił się on
Świat
Wulkan
Wystrzelił popiół na wysokość dwóch kilometrów
Świat
Lis
Awaria internetu trwała wiele dni. Przyczyna może zaskakiwać
Ciekawostki
Wiatr, deszcz, jesień, chłodno
Przed nami chłodny, wietrzny i deszczowy dzień
Prognoza
Akcja poszukiwawcza w Tatrach Wysokich
Turysta wpadł do tatrzańskiego potoku. Nie żyje
Świat
Noc, deszcz
Deszczowa noc, w dzień silnie powieje
Prognoza
Dwutlenek siarki z erupcji wulkanu Etna na Sycylii
Sygnał nad Sycylią. Wykrył go "strażnik jakości powietrza"
Nauka
Bagno w Białowieskim Parku Narodowym
To "skuteczna zapora przeciwko ciężkiemu sprzętowi militarnemu"
Oceany
"To będzie wymagało adaptacji". Za 30 lat El Niño może się mocno zmienić
Nauka
Deszcz ze śniegiem
Rozległy cyklon Joshua. Co nas czeka w pogodzie?
Prognoza
Burza Melissa
Melissa "ewoluuje w powolną katastrofę"
Świat
Jabłko
Waży ponad kilogram, może być największe w Polsce
Ulewne deszcze w Meksyku
Kilkaset miejscowości nadal odciętych od świata
Świat
glowne - Pachnie jak kwiaty, zabija komary
Ten grzyb pachnie jak kwiaty i zabija komary
Nauka
Jesień, deszcz, chłodno, park, ludzie
Deszcz, wiatr i chłód. Dziś przydadzą się parasole
Prognoza
Deszcz, ulewa, noc
Nocą miejscami może mocno padać
Prognoza
Ostrzeżenie przed niedźwiedziami
Niedźwiedzie znów zaatakowały. Nie żyje jedna osoba
Świat
Wiatr, deszcz, jesień, chłodno
Pogoda na weekend. Czasami będzie tylko osiem stopni
Prognoza
Gory
"Otwieram okno, a tutaj śnieg. To było naprawdę wow"
Pogoda
Kość słoniowa, kieł słonia
Setki tysięcy lat temu na terenie Włoch jedzono mięso słoni
Ciekawostki
Mapa
Jeden z modeli wykazuje oznaki szaleństwa
Prognoza
Opady w Polsce
Radar opadów. Tak ulewy idą przez Polskę
Prognoza
Delhi pogrążone w smogu
Zasiewają chmury, by walczyć ze smogiem
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica