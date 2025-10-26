Prognoza pogody na noc Źródło: tvnmeteo.pl

W nocy w Polsce wystąpi duże i całkowite zachmurzenie, a wraz z nim słabe, przejściowo umiarkowane oraz przelotne opady deszczu, których suma wyniesie 2-5 litry na metr kwadratowy, a na północy lokalnie 10-20 l/mkw. Deszcz nie jest prognozowany jedynie na południowym wschodzie Polski.

Na termometrach zobaczymy co najmniej 4 stopni Celsjusza na południu i wschodzie do 6 st. C na pozostałym obszarze kraju. Powieje wiatr południowo-zachodni, umiarkowany, na zachodzie i w centrum. W porywach będzie on silny, osiągając maksymalną prędkość 50-70 kilometrów na godzinę.

Pogoda na jutro - poniedziałek 26.10

W poniedziałek na przeważającym obszarze kraju będzie pochmurno. Wystąpi słaby, na północnym zachodzie umiarkowany, przelotny deszcz do 1-5 l/mkw. Rozpogodzenia prognozowane są jedynie na południowym wschodzie Polski. Temperatura maksymalna nie przekroczy 7 st. C na północy i 10 st. C na południu kraju. Wiatr będzie południowo-zachodni, umiarkowany i w porywach dość silny, wiejący z prędkością 40-60 km/h.

W górach, na wysokości powyżej 1000-1200 metrów nad poziomem morza, wystąpią opady deszczu ze śniegiem oraz śniegu do 2-10 centymetrów. Porywy wiatru mają tam sięgać 80-100 km/h.

Warunki biometeorologiczne

Wilgotność powietrza w Polsce wyniesie od około 60 procent na południowym wschodzie do ponad 90 procent w regionach zachodnich i północnych. Biomet będzie niekorzystny.

Pogoda na noc - Warszawa

W Warszawie w nocy wystąpi zachmurzenie duże i całkowite. Będą mu towarzyszyć słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej 6 st. C. Powieje wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, południowo-zachodni. Ciśnienie o północy wyniesie 983 hPa i będzie wahać.

Pogoda na jutro - Warszawa

W poniedziałek w Warszawie aura będzie pochmurna i wystąpią przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 9 st. C. Odczuwalny będzie wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, południowo-zachodni. Ciśnienie w południe dojdzie do 983 hPa i ma wzrastać.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc w Gdańsku, Gdyni, Sopocie będzie pochmurna ze słabymi i umiarkowanymi opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy co najmniej 5 st. C. Odczuwalny będzie wiatr umiarkowany, południowo-zachodni. Ciśnienie o północy wyniesie 986 hPa, będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

W poniedziałek w Gdańsku, Gdyni, Sopocie będzie pochmurno i pojawi się słaby, przelotny deszcz. Temperatura maksymalna nie przekroczy 8 st. C. Powieje wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, południowo-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 991 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Poznań

Nocne niebo nad Poznaniem będzie pochmurne i wystąpią słabe, przejściowo umiarkowane opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 5 st. C. Powieje wiatr umiarkowany, w porywach silny, południowo-zachodni. Ciśnienie o północy wyniesie 986 hPa, ma spadać.

Pogoda na jutro - Poznań

W Poznaniu w poniedziałek będzie pochmurno. Prognozowane są również słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna nie przekroczy 7 st. C. Odczuwalny będzie wiatr umiarkowany, w porywach dość silny, południowo-zachodni. Ciśnienie w południe dojdzie do 983 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na noc - Wrocław

W nocy we Wrocławiu spodziewane jest duże zachmurzenie ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu. Temperatura minimalna nie spadnie poniżej 5 st. C. Powieje wiatr umiarkowany, w porywach silny, południowo-zachodni. Ciśnienie o północy wyniesie 988 hPa, będzie spadać.

Pogoda na jutro - Wrocław

W poniedziałek we We Wrocławiu wystąpi zachmurzenie, któremu będą towarzyszyć przelotne opady deszczu. Temperatura maksymalna wyniesie 9 st. C. Powieje wiatr umiarkowany, w porywach dość silny, południowo-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 984 hPa i ma wzrastać.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie pojawi się zachmurzenie duże i całkowite ze słabymi, przelotnymi opadami deszczy. Na termometrach zobaczymy co najmniej 4 st. C. Odczuwalny będzie wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, południowo-zachodni. Ciśnienie o północy wyniesie 978 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Kraków

W Krakowie pojawi się duże zachmurzenie ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu. Temperatura maksymalna nie przekroczy 9 st. C. Powieje wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, południowo-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 985 hPa, będzie wzrastać.