Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pogoda na jutro - poniedziałek, 17.11. Deszczowa noc w wielu miejscach kraju

|
Deszcz, noc
Pogoda na noc
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na jutro. Noc zapowiada się deszczowo, jednak jeszcze większe opady spodziewane są w poniedziałek 17.11. Miejscami pojawi się deszcz ze śniegiem, a nawet sam śnieg.

Nocą będzie pochmurno z opadami deszczu, miejscami przelotnymi, do 5 litrów wody na metr kwadratowy na zachodzie, północy i w centrum kraju. Temperatura minimalna wyniesie od 0-2 stopni Celsjusza na północy, przez 3-5 st. C w centrum, do 7-8 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni wiatr.

Klatka kluczowa-28066
Pogoda na noc
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - poniedziałek, 17.11

W poniedziałek na południu i wschodzie będzie pochmurno z umiarkowanymi i intensywnymi, ciągłymi opadami deszczu (do 30 l/mkw.), w górach i obszarach podgórskich deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie okaże się duże z przejaśnieniami i rozpogodzeniami, na Wybrzeżu również z przelotnymi opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura wzrośnie od 3-4 st. C na Suwalszczyźnie, przez 6-7 st. C, do 8-10 st. C na Podkarpaciu. Powieje wiatr umiarkowany, zachodni, skręcający na północno-zachodni (w Bieszczadach w porywach rozpędzi się do 70 kilometrów na godzinę).

Klatka kluczowa-28045
Pogoda na poniedziałek 17.11
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo w poniedziałek

W poniedziałek największą wartość wilgotności odnotujemy na południowym wschodzie - przekroczy 95 procent. Im dalej na północny zachód, tym ilość wilgoci w powietrzu będzie mniejsza, dojdzie do 70 procent. Odczujemy chłód w całym kraju, a warunki biometeorologiczne w przeważającej części Polski okażą się neutralne.

Klatka kluczowa-28095
Warunki biometeo w poniedziałek
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

Będzie pochmurno ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu w drugiej części nocy. Temperatura w Warszawie spadnie do 5-6 st. C. Wiatr okaże się słaby, południowo-zachodni. Ciśnienie o północy wyniesie 997 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Warszawa

Czeka nas pochmurny poniedziałek ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu w pierwszej części dnia. Temperatura w Warszawie wzrośnie do 6-7 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1002 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc zapowiada się pochmurno z rozpogodzeniami oraz słabymi, przelotnymi opadami deszczu. Temperatura w Gdańsku, Gdyni i Sopocie spadnie do 2-3 st. C. Nadciągnie słaby, zachodni wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1000 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Poniedziałek przyniesie pochmurną aurę z rozpogodzeniami oraz ze słabymi, przejściowo umiarkowanymi, przelotnymi opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura w Gdyni, Sopocie i Gdańsku wzrośnie do 5-6 st. C. Powieje umiarkowany, południowo-zachodni skręcający na północno-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 998 hPa i będzie spadać.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Pogoda na 16 dni: ujemna anomalia temperatury

Pogoda na 16 dni: ujemna anomalia temperatury

Intensywne opady, przejściowo śniegu. IMGW ostrzega

Intensywne opady, przejściowo śniegu. IMGW ostrzega

Pogoda na noc - Poznań

Noc przyniesie chmury i słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura w Poznaniu spadnie do 2-3 st. C. Powieje słaby, zachodni wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 991 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Poznań

Poniedziałek zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami i rozpogodzeniami, bez opadów. Temperatura w Poznaniu wzrośnie do 6-7 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany, zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 991 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Wrocław

Prognozowana jest pochmurna noc, z biegiem czasu pojawią się słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura we Wrocławiu spadnie do 3-4 st. C. Powieje słaby, południowo-zachodni wiatr skręcający na północno-zachodni. Ciśnienie o północy wyniesie 988 hPa i będzie się wahać.

Szykuje się duża zmiana pogody
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Szykuje się duża zmiana pogody

Pogoda na jutro - Wrocław

Spodziewamy się pochmurnej aury ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu. Temperatura we Wrocławiu wzrośnie do 5-6 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 987 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Kraków

Noc przyniesie zachmurzenie duże z zamgleniami, lokalnie mgłami, padać nie powinno. Temperatura w Krakowie spadnie do 6-7 st. C. Powieje słaby, południowo-zachodni wiatr, skręcający na północno-zachodni. Ciśnienie o północy wyniesie 978 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Kraków

To będzie pochmurny dzień z ciągłymi, umiarkowanymi opadami deszczu. Temperatura w Krakowie wzrośnie do 7-8 st. C. Nadciągnie umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 972 hPa i będzie spadać.

Klatka kluczowa-28037
Warunki drogowe w poniedziałek
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Damian Zdonek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Brian Clement/Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
prognozapogodadeszcz
Damian Zdonek
Synoptyk tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Zniszczenia w Portugalii
Ofiary śmiertelne, kilka tysięcy interwencji służb
Świat
Deszcz ze śniegiem, zimno
Szykuje się duża zmiana pogody
Prognoza
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni: ujemna anomalia temperatury
Prognoza
Stado przeszło przez drogę
Przez drogę przeszło duże stado żubrów. Było ich około 50. Nagranie
TVN24
Deszcz ze śniegiem, śnieg
Intensywne opady, przejściowo śniegu. IMGW ostrzega
Prognoza
Hiszp-000780
Spadł śnieg. Pierwszy taki w tym sezonie
Świat
Kalifornia po przejściu kilkudniowych burz
Rzeka atmosferyczna przyniosła ulewy. Są ofiary śmiertelne
Świat
Susza
Trwa walka z suszą. Chcą wywołać sztuczny deszcz
Świat
Wulkan Sakurajima - zdjęcie poglądowe
Wybuchł wulkan. Wydano alert przed opadami popiołu
Świat
Chłód, mróz, przymrozki, jesień
Mróz w Polsce. Gdzie było najzimniej?
Polska
Deszcz ze śniegiem, jesień, opady
Niewykluczone opady deszczu ze śniegiem
Prognoza
Delfin Mimmo w Wenecji
Delfin celebryta opuścił Wenecję. To dla jego bezpieczeństwa
Świat
Akcja poszukiwawcza w powiecie Cilacap w Indonezji
Ciała osiem metrów pod ziemią. Trwają poszukiwania
Świat
Noc, deszcz, opady deszczu
Tam noc przyniesie ziąb i deszcz
Prognoza
Tajskie służby udaremniły dwie duże akcje przemytników zwierząt
Podejrzane worki w aucie. W środku 80 małp i narkotyki
Świat
Pochmurno, lekki śnieg, jesień
Podmuch zimy na horyzoncie. Miejscami spadnie śnieg
Prognoza
Lahaur w Pakistanie pokrył gęsty smog
Pracują w zasłonie smogu. "Zachorowałem dwa, trzy razy"
Smog
Skutki burzy Claudia
Tysiące osób bez prądu, zalane miasto. Krajobraz po Claudii
Świat
Andromeda i Przyjaciele
Polak znów doceniony przez NASA
Ciekawostki
Capture Bag do łapania asteroid firmy TransAstra
Opracowali worek na asteroidy. "To doprowadzi do gorączki złota w kosmosie"
Ciekawostki
Odkrycie
Ten wybuch mógłby zedrzeć atmosferę z planety
Nauka
Modlitwy o deszcz w Iranie
Najgorszy kryzys od dziesiątek lat, w kraju modły
Świat
Opady w Kalifornii
"Wszyscy powinni być gotowi do natychmiastowej ewakuacji"
Świat
Miejscami przyda się zimowa kurtka
Miejscami przyda się zimowa kurtka
Prognoza
Wiatr, wichura, noc, porywy wiatru
Tu silniej powieje. Na dniach we znaki da się oblodzenie
Prognoza
Zeerijp
"To był strasznie głośny huk"
Świat
Deszcz, jesień
Temperatura podzieli Polskę
Prognoza
Sztorm Claudia uderza w Wyspy Brytyjskie
Claudia naciera na Wielką Brytanię
Świat
shutterstock_1258424203
Pierwsze opady śniegu i nocny mróz. Pogoda
Prognoza
Członkowie misji Shenzhou-20 wrócili na Ziemię
Wrócili na Ziemię po starciu z kosmicznym śmieciem
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica