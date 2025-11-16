Pogoda na noc Źródło: tvnmeteo.pl

Nocą będzie pochmurno z opadami deszczu, miejscami przelotnymi, do 5 litrów wody na metr kwadratowy na zachodzie, północy i w centrum kraju. Temperatura minimalna wyniesie od 0-2 stopni Celsjusza na północy, przez 3-5 st. C w centrum, do 7-8 st. C na Podkarpaciu. Powieje słaby i umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni wiatr.

Pogoda na jutro - poniedziałek, 17.11

W poniedziałek na południu i wschodzie będzie pochmurno z umiarkowanymi i intensywnymi, ciągłymi opadami deszczu (do 30 l/mkw.), w górach i obszarach podgórskich deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie okaże się duże z przejaśnieniami i rozpogodzeniami, na Wybrzeżu również z przelotnymi opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura wzrośnie od 3-4 st. C na Suwalszczyźnie, przez 6-7 st. C, do 8-10 st. C na Podkarpaciu. Powieje wiatr umiarkowany, zachodni, skręcający na północno-zachodni (w Bieszczadach w porywach rozpędzi się do 70 kilometrów na godzinę).

Warunki biometeo w poniedziałek

W poniedziałek największą wartość wilgotności odnotujemy na południowym wschodzie - przekroczy 95 procent. Im dalej na północny zachód, tym ilość wilgoci w powietrzu będzie mniejsza, dojdzie do 70 procent. Odczujemy chłód w całym kraju, a warunki biometeorologiczne w przeważającej części Polski okażą się neutralne.

Pogoda na noc - Warszawa

Będzie pochmurno ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu w drugiej części nocy. Temperatura w Warszawie spadnie do 5-6 st. C. Wiatr okaże się słaby, południowo-zachodni. Ciśnienie o północy wyniesie 997 hPa i będzie wzrastać.

Pogoda na jutro - Warszawa

Czeka nas pochmurny poniedziałek ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu w pierwszej części dnia. Temperatura w Warszawie wzrośnie do 6-7 st. C. Powieje słaby i umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1002 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc zapowiada się pochmurno z rozpogodzeniami oraz słabymi, przelotnymi opadami deszczu. Temperatura w Gdańsku, Gdyni i Sopocie spadnie do 2-3 st. C. Nadciągnie słaby, zachodni wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1000 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Poniedziałek przyniesie pochmurną aurę z rozpogodzeniami oraz ze słabymi, przejściowo umiarkowanymi, przelotnymi opadami deszczu i deszczu ze śniegiem. Temperatura w Gdyni, Sopocie i Gdańsku wzrośnie do 5-6 st. C. Powieje umiarkowany, południowo-zachodni skręcający na północno-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 998 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Poznań

Noc przyniesie chmury i słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura w Poznaniu spadnie do 2-3 st. C. Powieje słaby, zachodni wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 991 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Poznań

Poniedziałek zapowiada się pochmurno z przejaśnieniami i rozpogodzeniami, bez opadów. Temperatura w Poznaniu wzrośnie do 6-7 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany, zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 991 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Wrocław

Prognozowana jest pochmurna noc, z biegiem czasu pojawią się słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura we Wrocławiu spadnie do 3-4 st. C. Powieje słaby, południowo-zachodni wiatr skręcający na północno-zachodni. Ciśnienie o północy wyniesie 988 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na jutro - Wrocław

Spodziewamy się pochmurnej aury ze słabymi, przelotnymi opadami deszczu. Temperatura we Wrocławiu wzrośnie do 5-6 st. C. Wiatr okaże się umiarkowany, północno-zachodni. Ciśnienie w południe wyniesie 987 hPa i będzie spadać.

Pogoda na noc - Kraków

Noc przyniesie zachmurzenie duże z zamgleniami, lokalnie mgłami, padać nie powinno. Temperatura w Krakowie spadnie do 6-7 st. C. Powieje słaby, południowo-zachodni wiatr, skręcający na północno-zachodni. Ciśnienie o północy wyniesie 978 hPa i będzie spadać.

Pogoda na jutro - Kraków

To będzie pochmurny dzień z ciągłymi, umiarkowanymi opadami deszczu. Temperatura w Krakowie wzrośnie do 7-8 st. C. Nadciągnie umiarkowany, północno-zachodni wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 972 hPa i będzie spadać.

Warunki drogowe w poniedziałek Źródło: tvnmeteo.pl