Pogoda na noc

Przed nami pochmurna noc z przejaśnieniami. Poza tym spodziewane są mgły i i zamglenia. Miejscami wystąpią też słabe opady deszczu do 3 litrów na metr kwadratowy. Tylko na południu i południowym wschodzie kraju nie powinno padać. Temperatura minimalna wyniesie od 7 stopni Celsjusza na Warmii, Suwalszczyźnie, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, przez 8-9 st. C w centrum kraju, do 10 st. C na południowym zachodzie. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Na północy chwilami może okazać się dość silny.

Pogoda na jutro - piątek, 17.10

W piątek rano pojawią się miejscami mgły i zamglenia. Poza tym dzień zapowiada się pochmurnie z większymi przejaśnieniami. Miejscami słabo popada deszcz do 1-3 l/mkw. Na północy opady będą większe i tam spadnie do 5 l/mkw. Termometry pokażą maksymalne od 11 st. C na północnym wschodzie i w centrum kraju do 14 st. C na południu. Południowo-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany, nasilający się na północy i zachodzie. W porywach może rozpędzać się do 40-50 kilometrów na godzinę.

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie około 80 procent. W całym kraju będzie chłodno, a miejscami wilgotno. Warunki biometeo okażą się niekorzystne.

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie będzie pochmurno z niewielkimi opadami deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 9 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie lekko spada, o północy osiągnie 1004 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Piątek w Warszawie zapowiada się pochmurnie, okresami pojawi się słaby deszcz. Termometry wskażą maksymalnie 13 st. C. Południowo-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie lekko spada, w południe sięgnie 1003 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc w Gdańsku, Gdyni i Sopocie przyniesie pochmurną aurę z niewielkimi opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy 8 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie lekko spada, o północy wyniesie 1014 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu czeka pochmurny piątek, okresami popada deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie 13 st. C. Zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny. Ciśnienie lekko spada, w południe osiągnie 1013 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu będzie pochmurno z przejaśnieniami i niewielkimi opadami deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 9 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, zachodni. Ciśnienie lekko spada, o północy osiągnie 1006 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Piątek w Poznaniu upłynie pod znakiem pochmurnej aury z przejaśnieniami. Okresami popada słaby deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 12 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie lekko spada, w południe sięgnie 1005 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu zapowiada się pochmurnie. Termometry wskażą 10 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie lekko spada, o północy osiągnie 1005 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Piątek przyniesie we Wrocławiu pochmurną aurę z przejaśnieniami. Okresami popada słaby deszcz. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia sięgnie 13 st. C. Wiatr okaże się zachodni, umiarkowany. Ciśnienie lekko spada, w południe wyniesie 1004 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie będzie pochmurno i mglisto, możliwe są też przejaśnienia. Temperatura minimalna wyniesie 8 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie lekko spada, o północy osiągnie 994 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Przed mieszkańcami Krakowa pochmurny piątek z przejaśnieniami, okresami popada słaby deszcz. Termometry pokażą maksymalnie 14 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie lekko spada, w południe sięgnie 992 hPa.

