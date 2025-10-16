Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Prognoza

Pogoda na jutro - piątek, 17.10. Noc pod znakiem mgieł i deszczu

|
Noc, mgła, jesień, zamglenie
Pogoda na noc
Źródło: tvnmeteo.pl
Pogoda na jutro, czyli na piątek, 17.10. W nocy będzie pochmurno, poza tym pojawią się mgły i zamglenia. Dzień przyniesie słabe opady deszczu i chłód.

Przed nami pochmurna noc z przejaśnieniami. Poza tym spodziewane są mgły i i zamglenia. Miejscami wystąpią też słabe opady deszczu do 3 litrów na metr kwadratowy. Tylko na południu i południowym wschodzie kraju nie powinno padać. Temperatura minimalna wyniesie od 7 stopni Celsjusza na Warmii, Suwalszczyźnie, Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, przez 8-9 st. C w centrum kraju, do 10 st. C na południowym zachodzie. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Na północy chwilami może okazać się dość silny.

Pogoda na noc
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na jutro - piątek, 17.10

W piątek rano pojawią się miejscami mgły i zamglenia. Poza tym dzień zapowiada się pochmurnie z większymi przejaśnieniami. Miejscami słabo popada deszcz do 1-3 l/mkw. Na północy opady będą większe i tam spadnie do 5 l/mkw. Termometry pokażą maksymalne od 11 st. C na północnym wschodzie i w centrum kraju do 14 st. C na południu. Południowo-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany, nasilający się na północy i zachodzie. W porywach może rozpędzać się do 40-50 kilometrów na godzinę.

Prognoza pogody na piątek
Źródło: tvnmeteo.pl

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza w ciągu dnia wyniesie około 80 procent. W całym kraju będzie chłodno, a miejscami wilgotno. Warunki biometeo okażą się niekorzystne.

Warunki biometeo w piątek
Źródło: tvnmeteo.pl

Pogoda na noc - Warszawa

W nocy w Warszawie będzie pochmurno z niewielkimi opadami deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 9 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie lekko spada, o północy osiągnie 1004 hPa.

Pogoda na jutro - Warszawa

Piątek w Warszawie zapowiada się pochmurnie, okresami pojawi się słaby deszcz. Termometry wskażą maksymalnie 13 st. C. Południowo-zachodni wiatr okaże się słaby i umiarkowany. Ciśnienie lekko spada, w południe sięgnie 1003 hPa.

Pogoda na noc - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Noc w Gdańsku, Gdyni i Sopocie przyniesie pochmurną aurę z niewielkimi opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy 8 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie lekko spada, o północy wyniesie 1014 hPa.

Pogoda na jutro - Gdańsk, Gdynia, Sopot

Mieszkańców Gdańska, Gdyni i Sopotu czeka pochmurny piątek, okresami popada deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie 13 st. C. Zachodni wiatr będzie umiarkowany i dość silny. Ciśnienie lekko spada, w południe osiągnie 1013 hPa.

Pogoda na noc - Poznań

W nocy w Poznaniu będzie pochmurno z przejaśnieniami i niewielkimi opadami deszczu. Temperatura minimalna wyniesie 9 st. C. Wiatr okaże się słaby i umiarkowany, zachodni. Ciśnienie lekko spada, o północy osiągnie 1006 hPa.

Pogoda na jutro - Poznań

Piątek w Poznaniu upłynie pod znakiem pochmurnej aury z przejaśnieniami. Okresami popada słaby deszcz. Na termometrach zobaczymy maksymalnie 12 st. C. Powieje zachodni, umiarkowany i dość silny wiatr. Ciśnienie lekko spada, w południe sięgnie 1005 hPa.

Pogoda na noc - Wrocław

Noc we Wrocławiu zapowiada się pochmurnie. Termometry wskażą 10 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie lekko spada, o północy osiągnie 1005 hPa.

Pogoda na jutro - Wrocław

Piątek przyniesie we Wrocławiu pochmurną aurę z przejaśnieniami. Okresami popada słaby deszcz. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia sięgnie 13 st. C. Wiatr okaże się zachodni, umiarkowany. Ciśnienie lekko spada, w południe wyniesie 1004 hPa.

Pogoda na noc - Kraków

W nocy w Krakowie będzie pochmurno i mglisto, możliwe są też przejaśnienia. Temperatura minimalna wyniesie 8 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie lekko spada, o północy osiągnie 994 hPa.

Pogoda na jutro - Kraków

Przed mieszkańcami Krakowa pochmurny piątek z przejaśnieniami, okresami popada słaby deszcz. Termometry pokażą maksymalnie 14 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie lekko spada, w południe sięgnie 992 hPa.

Warunki drogowe w piątek
Źródło: tvnmeteo.pl

Autorka/Autor: Arleta Unton-Pyziołek

Źródło: tvnmeteo.pl

Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock

Udostępnij:
TAGI:
pogodaprognoza pogodyprognoza
Arleta Unton-Pyziołek
Arleta Unton-Pyziołek
Meteorolog, dziennikarka tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Deszcz ze śniegiem
Wielki wir niżowy przyniesie deszcz ze śniegiem i śnieg
Prognoza
Skutki burzy w Malezji
Przestawiła samochód. Chwilę później spadło na niego drzewo
Świat
Dostarczył pizzę mimo powodzi
Kurier dostarczył pizzę kajakiem
Świat
Ptak ranny w wyniku ataku kierowcy ciężarówki na Florydzie
Przejechał ciężarówką 50 ptaków. "To wyjątkowo okrutne"
Świat
Smog
Oto polscy smogowi rekordziści. Eksperci biją na alarm
Polska
Alaska zmaga się z katastrofalną powodzią
Akcja, jaka na Alasce prawie się nie zdarza
Świat
Sahara
Deszczowe prognozy dla Sahary. Wzrost o kilkadziesiąt procent
Nauka
Skutki powodzi w Meksyku
Wiele miejsc odciętych od świata. "Sytuacja jest okropna"
Świat
Jesień, spadające liście, pochmurno, pogodnie
Typowo jesienna aura, do 14 stopni na termometrach
Prognoza
Sprzątanie po powodziach w stanie Puebla
Wody opadły, nic nie zostało. "Jesteśmy w całkowitym kryzysie"
Świat
Gęsta mgła, mgliście, noc, jesień
Noc pod znakiem deszczu i mgieł
Prognoza
Śmiertelny wypadek w Tatrach
Wypadek w Tatrach. Zginął turysta
Polska
Żubr - zdjęcie poglądowe
Na Podkarpaciu padła żubrzyca. Przyczyną może być gruźlica
Polska
Słynna dziura w chodniku w Chicago
Wszyscy myśleli, że to szczur. Prawda jest inna
Ciekawostki
Powodzie w Hanoi po tajfunie
Ponad miliard dolarów strat. "To rozdziera serce"
Świat
Hodowla łososi w Szkocji
Łososie uciekły z hodowli po burzy. To nie wróży nic dobrego
Świat
Mroźna noc
Ochłodzenie takie, że chwyci nocny mróz
Polska
Zimowe warunki w Kalifornii
Śnieg spadł w Kalifornii. Wcześniej niż zwykle
Świat
Popiół wulkaniczny na dachach domów po wybuchu wulkanu w Indonezji
Dachy przykryte "deszczem piasku"
Świat
Hipopotam
"Nasze" hipopotamy nie wyginęły, gdy zaczęła się epoka lodowcowa
Nauka
Gęsta mgła
Ostrzeżenia IMGW. Kierowcy, uważajcie
Prognoza
Jesień, liście, park, pochmurno, drzewa, chmury, wilgoć
Dziś będzie pochmurno, miejscami przelotnie popada
Prognoza
Meksyk
"Usłyszeliśmy krzyki, woda wdzierała się z każdej strony"
Świat
Mgła, zamglenie, noc, ograniczona widzialność
Nocą pojawią się mgły. Możliwe przymrozki
Prognoza
Anomalia południowoatlantycka w 2025 roku
Ta anomalia rozrosła się o obszar równy połowie Europy. Zagraża satelitom
Nauka
Trudne warunki na Wschodnim Wybrzeżu USA
Wiatr porwał panel słoneczny. Nie żyje kobieta
Świat
Jesień, liście, liść, szyba
Deszcz, silniejszy wiatr i nieprzyjemne ochłodzenie
Prognoza
Silna burza na Alasce doprowadziła do powodzi
Potężne załamanie pogody na Alasce
Świat
Susza w Izmirze
"Dzień Zerowy". W części Turcji może nastąpić już za kilka lat
Nauka
Zniszczone budynki w Arizonie
Zerwane dachy, połamane drzewa. Tysiące osób bez prądu
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica